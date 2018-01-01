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ЛюдиЖители Эстонии в прошлом году пользовались интернетом больше среднего по ЕС

Дата публикации: Сегодня, 13:44 Просмотрено: 41

Жители Эстонии в прошлом году пользовались интернетом больше среднего по ЕС

Согласно данным Eurostat, 51 процент жителей ЕС в возрасте от 16 до 73 лет в прошлом году пользовались интернетом, в Эстонии этот показатель составил 79 процентов.

Эстонию по этому показателю опередили Дания (90 процентов), Голландия (89 процентов), Финляндия (87 процентов) и Швеция (86 процентов), сообщает Eurostat.

Меньше всего в прошлом году пользовались интернетом жители Болгарии (5 процентов) и Румынии (7 процентов), чуть больше жители Греции (25 процентов) и Кипра (28 процентов).

 

BNS

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