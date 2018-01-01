Департамент социального страхования: если есть вопросы, обращайтесь

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Некоторые неработающие пенсионеры, чья пенсия составляет до 500 евро, в начале января с удивлением обнаружили, что с их пенсии был-таки снят подоходный налог. Как же так, возмущаются люди, ведь государство обещало, что с пенсии до 500 евро налог сниматься не будет.

C таким вопросом к нам в редакцию обратилась нарвитянка Елена В. (фамилия редакции известна), добавив, что к ней присоединяются и несколько ее подруг, у которых также, как они считают, «незаконно вычли из пенсии» те или иные суммы.

- В конце прошлого года объявили о том, что с пенсии до 500 евро подоходный налог удерживаться не будет. И нам обещали, что департамент социального страхования будет автоматически учитывать необлагаемый подоходным налогом доход в размере 500 евро у той части пенсионеров, которые, по данным департамента, не работают, - говорит пенсионерка, демонстрируя страницы газеты. - У меня пенсия 339 евро, и я не работаю. Однако с моей январской пенсии почему-то сняли целых 38 евро! Это очень большая для меня сумма. Я полдня дозванивалась по инфотелефону департамента (он постоянно занят), потом мне посоветовали звонить по инфотелефону в Налогово-таможенный департамент. Короче говоря, все по моему поводу выяснили, сказали, что в феврале я уже получу свои законные 339 евро без всяких вычетов, а 38 евро мне вернут только через год, когда я заполню налоговую декларацию. Но если эта ошибка произошла по вине департамента, то почему мне не могут вернуть эти деньги в следующем месяце, почему я должна ждать год?

С вопросами нашей читательницы «ВП» обратился в Департамент социального страхования.

Пояснения дает советник отдела по возмещениям Департамента социального страхования Эвелин Халлика:

- Что касается конкретно г-жи Елены В., то, как выяснилось по нашей базе данных, у нее в прошлом году был уплачен социальный налог, что свидетельствует о том, что она работала или осуществляла какую-то иную трудовую деятельность один месяц, но она не сделала об этом заявление, поэтому и не попала автоматически в список нашего департамента по учету минимального необлагаемого налога в 500 евро. Вероятно, Елена просто забыла об этом. Как показала статистика, в начале января почти 200 пенсионеров оказались в подобной ситуации. То есть, позвонили в департамент с претензией, почему с их пенсий сняли ту или иную сумму, хотя они считали, что такого произойти не должно. Речь идет о разных суммах, есть и 16 евро, в зависимости от размера пенсии. Мы проверили каждый случай. И напомнили людям, что у них была какая-то временная, порой всего лишь на месяц, но трудовая занятость, о которой они просто забыли сообщить. Теперь эти люди сделали заявление в наш департамент о том, что в 2018 году они не будут работать, у них не будет никаких дополнительных доходов, только пенсия. И уже с февраля на них будут распространяться меры, как на неработающих пенсионеров. В качестве такого заявления мы рассматриваем и звонок на наш инфотелефон по вопросам подоходного налога: 66 105 51.

Что касается второй части вопроса. Действительно, по существующему законодательству пенсионеры должны получить возврат денег лишь через год. Однако Департамент социального страхования договорился с Налогово-таможенным департаментом о том, чтобы эти почти 200 пенсионеров могли все-таки получить удержанные с них суммы еще в этом году. Ничего более конкретного сказать не могу. Налогово-таможенный департамент ищет варианты.

В заключение хочу обратиться ко всем пенсионерам: если у вас есть какие-то вопросы по подоходному налогу, пожалуйста, обращайтесь в Департамент социального страхования по телефону 66 105 51. Наши консультанты работают и на русском языке. Можно написать письмо на электронную почту: tulumaks@sotsiaal kindlustusamet.ee. Или отправить обычное письмо на адрес: Endla, 8, Tallinn 15092.

Светлана Зайцева