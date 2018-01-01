Врач советует как сохранить глаза здоровыми

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Хорошее состояние наших глаз отражает качество нашей жизни на каждом шагу - ведь не видя частично или полностью, человек лишается многого. Врач-резидент Анн-Марии Лыхмус, которая принимает пациентов в глазной клинике Восточно-таллиннской центральной больницы, напоминает в журнале Benu Apteek “Ilu ja Tervis”, что нужно постоянно заботиться не только об общем здоровье, но и о здоровье своих глаз.

Что и каким образом вредит зрению?

Нельзя сказать, что компьютер или телевизор сами по себе плохо влияют на глаза. Также нельзя запретить чтение. Во всем следует соблюдать умеренность! Если слишком долго смотреть на расположенные близко предметы, то значительно повышается нагрузка на глаза. Нередко люди забывают сделать паузу.

Например, в школе на глаза школьников приходится немалая нагрузка. Если еще и дома несколько часов подряд просидеть за компьютером или со смартфоном, то глаза просто устанут. Нередко дети говорят, что хотят отдохнуть от школы и проводят свободное время за компьютером. Мозг, может, и отдыхает, но это еще большая нагрузка на глаза! Тем же грешат и взрослые, которые часто забывают регулярно отдыхать, работая на компьютере или проводя за ним свое свободное время!

Человек моргает автоматически, зачастую не задумываясь об этом. Если долгое время смотреть на близкое расстояние и сосредоточенно работать, то мы моргаем значительно реже. Поверхность глаза быстрее сохнет, и вырабатывается меньше слёзной жидкости.

Вследствие этого возникают разные жалобы. Глаза краснеют и устают. Сухость приводит к неприятному зуду или ощущению песка в глазах. Также люди жалуются, что глаза часто слезятся. Это также симптом сухости глаз, хотя на первый взгляд может казаться нелогичным. Нередко возникают головные боли, при продолжительном чтении становится трудно сконцентрировать зрение.

Как сохранить здоровье глаз, что можно сделать самому?

При появлении вышеописанных симптомов следует, в первую очередь, дать глазам отдохнуть и чаще смотреть вдаль (хотя бы в окно, если вы находитесь в помещении). Правило такое: 45 минут работы за компьютером и 15 минут отдыха. Отдых важен не только для глаз, в отдыхе нуждается весь организм!

Моргайте чаще! Если этого недостаточно, то можно пользоваться продаваемыми в аптеках искусственными слезами, или увлажняющими каплями для глаз.

Можно попробовать гимнастику для глаз (выполнять движения глазами по кругу, смотреть в разных направлениях, вдаль и пр. - в интернете можно найти точное описание упражнений). Ее следует делать пару раз в день по 10 минут. Поможет избежать усталости глаз!

Необходимо поддерживать общее здоровье. Например, сахарный диабет напрямую влияет на здоровье глаз. Если уровень сахара в крови, холестерин и артериальное давление взяты под контроль, то глазное дно отдыхает. Если же уровень сахара в крови постоянно слишком высокий, то и проблемы с глазами быстро появляются.

Весной и летом актуальными становятся солнечные очки. При их покупке следует помнить, что хотя продаваемые в магазинах оптики поляроидные очки могут быть дороже, они качественные и предлагают достаточную защиту от солнца и УФ лучей.

При попадании в глаза химических веществ следует немедленно промыть глаза чистой водой! Это нужно помнить, если что-то попадет нечаянно в глаза (бытовая химия, клей или прочее потенциально опасное вещество). Чем быстрее промыть глаза, и чем большее количество воды будет использовано, тем меньше будет повреждение глаз. Непосредственно после промывания следует обратиться к дежурному окулисту Восточно-таллиннской центральной больницы.

На что жители Эстонии жалуются чаще всего?

У многих, кто обращается к окулисту, встречается синдром сухого глаза. Эту проблему усугубляют образ жизни людей и эпоха смартфонов и планшетов. Многие с раннего возраста начинают пользоваться искусственными слезами.

Нередким является также хронический блефарит, или воспаление ресничной кромки век. Если за неделю воспаление не исчезает, то люди повторно идут к дежурному окулисту. Следует помнить, что лечение может занять 4-6 недель, и многое зависит от самого пациента (массаж век, гигиена век, постоянное смазывание мазью).

К дежурному врачу регулярно обращаются пациенты любого возраста с жалобой на большой, покрасневший прыщ на веке. Это может быть халязион, или закупорка сальной железы на веке. Хотя халязион выглядит довольно неприятно, он никак не влияет на остроту зрения пациента и не является заразным.

У пациентов старшего возраста часто встречается макулярная дегенерация сетчатки, которая приводит к дистрофии ткани желтого пятна. Как правило, болезнь начинается после 50 лет.

Из хронических заболеваний чаще всего встречаются глаукома и диабетическая ретинопатия, вызванная сахарным диабетом. В первом случае повышено внутриглазное давление, которое постепенно повреждает глазной нерв. Во втором случае мы имеем дело с осложнением, вызванным сахарным диабетом, когда слишком высокий уровень сахара в крови повреждает сетчатку глаза, или ретину. В обоих случаях требуется пожизненное регулярное наблюдение окулиста или прошедшей специальное обучение медсестры.

Самая распространенная операция на глазах - удаление катаракты. Оперируются пациенты, которым катаракта мешает в повседневной жизни.

Benu Apteek “Ilu ja Tervis”