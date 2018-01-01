Новогодние обещания начать заниматься спортом зачастую приводят к травмам

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Как сообщает rus.err.ee, самые распространенные – растяжения и разрывы мышц и связок, следует из статистики ущербов If Kindlustus.

Количество несчастных случаев, связанных с любительским спортом, растет в январе, после того как в Новый год люди дают себе слово вести здоровый образ жизни, отмечают страховщики.

Как начать заниматься любительским спортом безопасно:

1. Начинайте тренироваться умеренно и постепенно. Дайте телу время привыкнуть, чтобы возникла привычка регулярных тренировок.

2. Начинайте с посильной нагрузки. Убедитесь, что выполняете упражнения правильно.

3. Перед более интенсивной тренировкой делайте достаточно упражнений для разминки и по окончании тренировки – упражнения для растяжки, чтобы мышцы успели восстановиться.

4. Занимаясь спортом на улице, будьте внимательны, потому что зимой происходит много несчастных случаев при падении на скользких дорогах.

5. Для избежания травм, выбирайте правильную обувь и одежду, особенно занимаясь спортом на улице и в холодную погоду.

6. Дайте организму время восстановиться от тренировки. Помните, что залогом хорошего здоровья являются физическая активность, сбалансированное питание и достаточный отдых.

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