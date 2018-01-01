2500 евро компенсации "за культурное отчуждение": в Австралии работники кафе довели коллегу эстонской речью

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Работнику кафе не понравилось, что начальница-эстонка и другие работники говорят между собой по-эстонски, пишет Eesti Ekspress.

Филип Кофи (Philipp Coffey) пожаловался на своего бывшего работодателя в Комиссию по трудовым спорам. Он работал в Австралии, в городе Дарвин в кафе Qbar, откуда его уволили в марте прошлого года, пишет The Morning Bulletin.

Кофи считает, что его проблемы начались, когда начальницей стала эстонка Марий Стэнли. По его словам, она стала принимать на работу по большей части людей своей национальности. Сложилась ситуация, когда начальница и другие работники-эстонцы говорили в основном на своем родном языке, и Стэнли чувствовал культурное отчуждение.

"Стоит отметить, что персонал из Эстонии предпочитают всем остальным, и это нечестно", — пожаловался мужчина владельцу кафе Кристи Фореман в электронной переписке в октябре 2016 года. "Марий, это не личная нападка на тебя, я просто передаю комментарии, которые я слышу уже на протяжение долгого времени".

Конфликт Кофи с эстонцами достиг апогея в феврале прошлого года, когда Стенли и большая часть эстонских работников в конце рабочего дня уходили с работы. По его словам, Стэнли со всеми попрощалась по-эстонски. Когда же начальница проходила мимо него, Кофи сказал ей по-английски "пока!" (seeya!), но Стенли ему не ответила. На что Кофи сказал одному своему коллеге: "Она умеет быть расистской мордой!"

Комментарий Кофи услышал другой сотрудник заведения, который передал его Стэнли и Фореман. Кофи признал в комиссии, что не должен был так выражаться, но остался при своем мнении, и добавил, что в коллективе все лаются.

В мартовском письме, отосланном Кофи Фореман, он посетовал, что из-за сказанного им его "сделали плохим человеком". "Я не жалею о том, что сказал, после того, как увидел, что происходило в этом месте на протяжение прошлого года. Это несправедливо", — написал бывший работник.

Также Кофи добавил, что намерен написать жалобу в профсоюз и Комиссию по трудовым спорам.

В результате Фореман уволила Кофи, обосновав это снижением нагрузки, которую они могут предоставить, а также его нежеланием договариваться и мириться с Марий Стенли.

Комиссия решила, что поведение Кофи было неуместно и непрофессионально, однако, это не являлось достаточно веской причиной для его увольнения. В результате решением ведомства бывшему работнику положено 2 500 евро компенсации.