Евгений Осиновский: «Наша система здравоохранения, наконец, вышла из тупика»

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В ближайшие пять лет бюджет Больничной кассы вырастет до 100 миллионов евро. Новая реформа здравоохранения не только существенно сократит очереди к врачам-специалистам и на различные жизненно важные операции, но и положительно повлияет на такую серьезную проблему, как отток медиков из Эстонии.

«Мы будем ощутимо двигаться в правильном направлении» - уверен министр Евгений Осиновский. Фото: Ирина Токарева

На встрече с журналистами Ида-Вирумаа, которая состоялась накануне Нового года в рамках пресс-тура, организованного Коммуникационным бюро правительства, министр здоровья и труда Евгений Осиновский рассказал о предыстории «революционной» реформы нашего здравоохранения и о том, каких результатов от нее ожидают. Он подчеркнул: о том, что наша система здравоохранения нуждается в серьезных изменениях, различные эксперты твердили, начиная с 2005 года. До сих пор система была простой: доходы Больничной кассы зависели от поступления в ее бюджет 13-процентного налога с зарплаты работающих людей.

Между тем наше население стареет, работающих людей, которые вкладывают в систему здравоохранения свои налоги, становится все меньше, а пенсионеров – все больше. К тому же жить люди стали в среднем дольше – разумеется, этому обстоятельству можно только радоваться, однако это означает и то, что они дольше нуждаются в медпомощи. Такая ситуация неизбежно приводит к тому, что расходы Больничной кассы растут, а доходы падают.

«Но, увы, предыдущие правительства нужные решения годами не принимали, решения откладывались. Это привело к тому, что Больничная касса уже с 2013 года находилась в структурном минусе: ее расходы постоянно превышали доходы», - отметил министр.

Безусловно, как пациенты, мы все на собственной шкуре ощутили постоянное уменьшение доступности медпомощи. «С сентября 2015 года, когда я занял этот пост, мы стали разрабатывать предложения правительству, как эту ситуацию улучшить. Впервые предложения были представлены летом 2016 года на обсуждение, но тогдашнее правительство решило: денег нет, делать ничего не будем», - вспоминает Осиновский.

Он подчеркнул, что при формировании нового правительства было заранее оговорено, что этот вопрос будет решен. Правительство соответствующие решения приняло, а в начале декабря парламент их утвердил, и это означает, что со следующего года будет постепенно расти доходная база Больничной кассы. Для этого в 2018 году в ее бюджет будут добавлены 7%, в 2019 – 10%, в 2020 – 11%, в 2021 – 12% и в 2022 г. – 13% от пенсии неработающих пенсионеров по старости, что составит в 2018 году 34 миллиона, в 2019 – 46 миллионов, в 2020 г. – 53 миллиона, в 2021 г. – 76 миллионов евро, и в 2022 г. – 100 миллионов евро. Все эти деньги будут выделены на сокращение очередей к врачам-специалистам, подчеркнул министр.

Со своей стороны, Больничная касса уже утвердила приоритеты: по некоторым специальностям финансирование будет увеличено очень значительно - на треть, даже на сорок процентов: это касается, например, операций по удалению катаракты, где очереди сегодня составляют от года до двух.

Также на 100 % будет покрыто финансирование онкологических операций, потому что в этом случае пациент, безусловно, ждать не может, и по многим другим. «В ближайшие годы будем двигаться в том же направлении и по другим специальностям, и в общем можно сказать, что мы ,наконец, стали на путь нормализации ситуации в сфере здравоохранения, где ситуация зашла в тупик из-за того, что нужные политические решения не были приняты вовремя. Понятно, что люди хотят видеть улучшения сразу и сейчас, но в такой сложной сфере, как медицина, это не всегда возможно. Но однозначно мы будем ощутимо двигаться в правильном направлении», - подытожил Осиновский.

- С точки зрения рядового пациента, врачи и так сегодня нагружены до предела. За счет чего же будут уменьшаться очереди: за счет роста числа врачей или за счет роста нагрузки на уже работающих специалистов? - поинтересовалось наше издание.

- Это зависит от региона и от конкретных больниц. У нас в Таллинне, например, у Эстонской региональной больницы есть свободный ресурс для оказания медицинских услуг в размере 10 миллионов евро. У них есть специалисты, есть оборудование – нет только денег, чтобы увеличить объем услуг. В некоторых, особенно небольших больницах, наоборот, в первую очередь проблема с нехваткой докторов: деньги есть, пациенты есть, доктора - нет.

Мы знаем, что и Ида-Вируская центральная больница, и Нарвская больница привлекают врачей из Таллинна и Тарту, которые ведут свои приемы, проводят операции. С другой стороны, известно, что многие врачи, которые работают в больницах Таллинна и Тарту, в тоже время работают и в Финляндии: например, на полставки здесь, на полставки – в Финляндии. Если у них здесь будет достаточно нагрузки, то есть больший объем услуг будет Больничная касса у них покупать, то они будут больше работать здесь. По крайней мере, на те суммы, которые на этот год выделяются, в целом в Эстонии свободный врачебный ресурс есть, - ответил министр.

- Как в целом развивается ситуация с оттоком наших медиков за рубеж, и не придется ли идавируским больницам, в свою очередь, рассчитывать только на приезд специалистов из России и Украины?

- Ситуация улучшается: если три года назад уехали и получили разрешение на работу в другой стране, в первую очередь, в Финляндии, 180 медиков, то в прошлом году их было всего 30. То есть отток медиков уменьшается, и этому есть только одна причина: постоянный системный рост зарплат медиков в Эстонии: последние четыре года он составлял 10 процентов ежегодно, и в этом году минимальные ставки медиков вновь вырастут на 7-13 процентов. Также повысится привлекательность работы здесь, в Эстонии, благодаря увеличению заказа от Больничной кассы. У врачей будет больше возможностей здесь, в Эстонии.

Это что касается ситуации в целом, что касается регионов, то мы наблюдаем, что средний возраст врачей постоянно растет. Мы выпускаем из университета достаточно врачей, но большинство из них хотят работать в Таллинне и Тарту, уездные больницы молодых врачей не привлекают. Здесь наше основное решение – это так называемый процесс «сетевания», мы «привязываем» уездные больницы к больницам более высокого этапа и тем самым обязуем последние гарантировать предоставление медицинской помощи в уездах. Например, больница на Хийумаа, самая маленькая в Эстонии, является частью Северо-Эстонской региональной больницы.

Нарвская больница заключила договоры о сотрудничестве с Ида-Вируской Центральной больницей и клиникой Тартуского университета, председатель правления клинки ТУ является в то же время членом совета Нарвской больницы. Мы надеемся, что такое сотрудничество решит и кадровый вопрос в этом регионе, хотя понятно, что в каком-то объеме и врачи из третьих стран являются нужным ресурсом, поэтому сегодня мы пересматриваем регулятивную базу приезда этих специалистов в Эстонию и соответствующий законопроект вскоре поступит на рассмотрение в правительство. В то же время ясно, что это само по себе не может быть решением хотя бы потому, что наши медицинские системы кардинально отличаются.

- Как нам, пациентам, относиться к тому, что стоматологи очень недовольны новой политикой в отношении лечения зубов? Они утверждают, что их труд теперь не ценится и что качество лечения неизбежно снизится.

- Последняя статистика доходов разных специалистов в медицинской сфере говорит о том, что у зубных врачей самые высокие средние зарплаты: 2700 евро в месяц. Так что, конечно, они привыкли к красивым цифрам доходов. Но когда мы стали внедрять компенсацию на лечение зубов, то задались вопросом: будем ли мы поддерживать зубных врачей, чтобы они принимали больше пациентов, или же будем поддерживать пациентов, для того, чтобы они получили максимум услуг в пределах суммы пособия?

Система, о которой говорят стоматологи, чтобы деньги двигались за пациентом, который сам выбирает клинику, где цены на услуги не ограничены, скорее всего, привела бы просто к росту цен на услуги, и пациенты от этого ничего бы не выиграли. Поэтому, добавляя дополнительно в эту сферу 12 миллионов евро в год, что составляет около 10 процентов от всего объема рынка, мы ограничили цены на стоматологические услуги.

- Будет ли ограничение цен касаться и протезирования зубов?

Цены на услуги протезирования в этом году решили не ограничивать, в этой сфере изменений сейчас не будет.

Ирина Токарева, Таллинн - Нарва