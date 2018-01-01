Наш э-ликбез для водителей

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«Штраф в размере 120 евро за то, что моя справка о здоровье оказалась недействительной! Такой вот «подарок» я получил от полиции накануне праздников. Кто ж помнит, когда она выдавалась, да и как узнаешь, действует она или нет?!», - сокрушался вечером 27 декабря после рождественских выходных таксист Николай (имя изменено – прим. ред.), подвозивший меня.

С истечением срока действия справки о здоровье приостанавливается и право на управление транспортным средством. Иллюстративное фото

Водителей предупредили заранее

Как выяснилось в ходе нашего разговора, он не читал предупреждение полиции и Департамента шоссейных дорог, которые в середине декабря обращали внимание эстоноземельцев на то, что примерно у 17 000 водителей приостанавливается право на управление автомобилем в связи с истечением срока действия справок о здоровье.

Дело в том, что с истечением срока действия справки о здоровье приостанавливается и право на управление транспортным средством.

Нарвский отдел полиции отметил необычный рост количества водителей, у которых отсутствует право на управление автомобилем, об этом ещё 21 декабря писал портал Rus.err.ee. Полиция и Департамент шоссейных дорог просили удостовериться в наличии действующих справки о здоровье, техосмотра, страховки и водительского удостоверения. Напоминали, что проверить срок действия медицинской справки можно на странице Департамента шоссейных дорог.

Штраф от 120 евро

К сожалению, Николай пропустил эту информацию, как и многие другие автомобилисты в Нарве. По словам таксиста, штраф в этот день получил не только он, но и другие водители, величина штрафа варьировалась от 120 до 180 евро. Согласитесь, получить такой «подарок» перед Новым годом совсем ни к чему, тем более, что проверить свои данные можно за считанные минуты.

Николай, однако, будучи человеком в возрасте, совершенно не знал о современных возможностях эстонского дигитального государства. Мои слова о том, что напоминания о необходимости поменять права или справку о здоровье приходят заранее из Департамента шоссейных дорог на личный е-мэйл, вызвали у него немалое удивление. А когда я добавила, что и права можно заказать, не выходя из дома (сама я на днях так и сделала, потратив не более 20 минут времени у компьютера, и через неделю забрала новенькие права из почтового ящика), то последовала целая буря эмоций.

Бюро самообслуживания

Действие водительского удостоверения можно проверить в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог, сделать это совсем нетрудно, если вы умеете пользоваться ID-картой, Mobiil-ID или банковскими паролями. Зайдя на сайт Департамента шоссейных дорог https://www.mnt.ee/et, нужно дальше пойти в Бюро самообслуживания E-teenindus, где на русском языке предоставляется возможность совершать действия, связанные с правом управления: можно заменить водительское удостоверение, ходатайствовать о выдаче удостоверения наставника или дигитальной карты для тахографа, просмотреть данные об уже выданных документах.

Сразу же видны ваши личные данные, которые можно поменять в случае необходимости, просмотреть и написать сообщения Департаменту шоссейных дорог, а также посмотреть данные медицинской справки, в том числе и срок окончания её действия.

Проверьте срок действия своей справки о здоровье

Со страницы можно по ссылке перейти на Портал пациента, где вы увидите свои данные о здоровье. На этом портале можно заполнить декларацию здоровья, которая требуется для получения медицинской справки. С 1 апреля 2015 года врачи выдают только электронные медицинские справки (в исключительных случаях также на бумаге, например, из-за поломки системы у врача и по иной причине; выданную справку врач должен позже продублировать в электронном виде). Для получения э-справки о состоянии здоровья следует предварительно заполнить декларацию о состоянии здоровья, указав свои данные, по адресу digilugu.ee и после этого обратиться к врачу. При выдаче э-справки о состоянии здоровья она автоматически поступает в регистр дорожного движения, и для представления справки не нужно приходить в Департамент шоссейных дорог.

К тому же, если вы самостоятельно заполните декларацию, то справка обойдётся вам на 5 евро дешевле, чем при ее оформлении у врача.

Быстрее и дешевле

Для оформления замены прав необходимо просто сделать несколько кликов мышкой, подтвердив ваши данные, имеющиеся в базе данных (или добавив новые при необходимости). При этом, если вы недавно оформляли права, паспорт или ID-карту, то система предложит вам на выбор одну или несколько ваших фотографий, уже имеющихся в системе.

Если вы пользуетесь возможностями бюро самообслуживания, государственная пошлина составит 20 евро вместо 26 евро в случае, если вы обращаетесь за новыми правами в пункт обслуживания.

Проверьте и VIN-код

Сразу же на сайте можно проверить и транспортное средство. Если выбрать вкладку «Поиск по регистрационному номеру», отображаются данные транспортного средства и наложенные на него ограничения. Перед покупкой бывшего в использовании транспортного средства Департамент шоссейных дорог советует для контроля использовать поиск по регистрационному номеру и VIN- коду, потому что в таком случае контролируется совпадение этих данных у искомого транспортного средства. Если регистрационный номер и VIN-код не принадлежат одному транспортному средству, то ответом на запрос будет «Транспортного средства с такими данными в регистре нет!».

Встречаются объявления о продаже, где взамен VIN-кода продаваемого транспортного средства указан VIN-код, принадлежащий другому транспортному средству, у которого похожий вид и корректная история.

Дети и внуки, на помощь!

Для того, чтобы значительно облегчить себе жизнь при получении всевозможных документов, нужной информации и т.д., в современной Эстонии достаточно ладить с интернетом. Однако не всем людям это легко и просто даётся, особенно тем, кто уже в возрасте и привык мыслить другими категориями. Поэтому, дети и внуки, помогите своим родным освоить хотя бы самые необходимые навыки или предложите помощь в решении конкретных проблем – для ваших родственников в возрасте это будет неоценимой помощью.

Софья Боборенко