Кукла Natalia оказалась ядовитой?

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К товарам для детей предъявляются особые требования по их безопасности. Знать об этих требованиях должны не только родители, но и предприниматели, имеющие дело с товарами, предназначенными для детей. Мы решили напомнить о них сегодня, в преддверии очередного наступающего года, когда самыми главными объектами внимания и заботы в наших семьях становятся малыши. Им — наша любовь, наша забота и, конечно же, новогодние подарки. Что же важно знать, выбирая их?

Ребенок обязательно попробует на вкус каждую игрушку, и вся «таблица Менделеева» может оказаться у него внутри. Вот что может содержаться в детских игрушках: метиловый спирт, фенол, формальдегид, ртуть, свинец...

Ребёнок уязвим

Как отмечалось на ноябрьском информационном дне, посвящённом безопасности детских товаров и проведенном в Нарве сотрудниками Департамента защиты прав потребителей, всегда, когда речь идет о товарах для детей, будь то игрушки или одежда, нужно иметь в виду, что ребёнок более, чем взрослый, непосредственен в обращении с вещами. Это качество детей заставляет предъявлять к детским вещам особые требования.

Например, значок «запрещено детям до трёх лет» появляется на игрушках не случайно. Мелкие детали, которые может включать в себя такой товар, могут быть опасны, так как ребёнок может взять их в рот, проглотить, засунуть в нос или ухо как самому себе, так и другим детям. По этой же причине существует требование и к тому, чтобы игрушка для ребёнка до трёх лет не могла разбиваться на мелкие части, разбираться или ломаться.

Также в товарах для маленьких детей недопустимы длинные шнуры, верёвки, провода, которые могут стать в руках малышей петлёй, способной вызвать удушье или зацепиться за ногу или руку, вызвав, скажем, падение или защемление. Шнурки и завязки на одежде тоже строго регламентированы по длине — до 14 см и 7,5 см соответственно.

ЕС стандартизировал требования к безопасности товаров

Руководитель отдела потребительской политики и внешних связей Департамента защиты прав потребителя Ханна Турецки-Тоомик, которая провела конференцию в Нарве, отметила, что в год департамент проводит по всей Эстонии 6-8 обучающих конференций, на которых можно послушать доклады специалистов и задать им вопросы.

В Нарве, к примеру, целевой группой стали предприниматели. Почему? Да потому, что больше всего опасного товара идёт из Китая. Чаще всего некачественный товар продаётся на рынках и у мелких торговцев. Претензий к крупным магазинам, где тоже есть продукция из Китая, значительно меньше.

Ханна Турецки-Тоомик:

- В Европейском Cоюзе существуют требования к качеству и безопасности детских товаров, и поэтому они должны быть сертифицированы прежде, чем окажутся в магазинах и на рынках Эстонии. Мы ведь тоже входим в зону ЕС. То, что разрешено к продаже, скажем, в США или России, не даёт автоматического разрешения на торговлю таким товаром в Эстонии.

СE — знак «европейского соответствия»

Принятая в Европе сертификация всегда строго обязательна. Подтверждающая безопасность продукции для здоровья маркировка СE, общая для Европейского Союза, должна стоять и на детских игрушках и она гарантирует, что приобретаемая вещь не повредит здоровью и жизни ребенка. Этот так называемый знак «европейского соответствия» ставится и на всех других товарах, которые продаются у нас в магазинах, не только на детских.

Требования к ярлычкам

Ярлычки на одежде, где имеется информация об уходе за изделием, оказывается, должны иметь свойство оставаться целыми после стирки, чтобы мы всегда могли разобрать значки и надписи на них. А также они должны быть прикреплены к одежде или игрушке, а не прилагаться в качестве отдельной инструкции.

Товар, признанный опасным, изымается

Ханна Турецки-Тоомик подчеркнула, что вся необходимая маркировка должна быть на упаковке или самой игрушке. Сюда же можно отнести значки, которые дают информацию об уходе за изделием, например, о том, как его можно чистить или стирать.

Имеются и общие рекомендации, которые следует соблюдать при покупке товара. Например, опасны острые углы изделий, а резкий и явный химический запах говорит о нарушении в технологии производства или наличии вредных соединений и веществ. В резиновых и пластмассовых игрушках часто присутствуют фталаты, придающие гибкость и прочность изделию, но в больших количествах эти химические соединения могут повредить здоровью детей. Департамент защиты прав потребителя контролирует розничную торговлю и имеет право изымать заведомо опасную продукцию, например занесённую в европейскую базу данных RAPEX, а также брать товар на экспертизу.

Ханна Турецки-Тоомик:

- Мы реагируем на сигналы покупателей или проводим плановые проверки. Что касается оптовой торговли и производства детских товаров, то здесь уже контроль осуществляет Департамент здоровья.

Действительно, органы рыночного надзора имеют право изымать товар из магазина или у небольшого торговца, чтобы провести его экспертизу. Причём, если будет установлено, что товар опасен, то продавец не только не получает за него денег, но и должен оплатить стоимость экспертизы. Если же установлено, что товар полностью безопасен, то стоимость его будет возмещена в полном объёме предпринимателю или розничной сети. Инспектор предоставляет предпринимателю (продавцу) документ, где написано, что и в каком количестве было изъято.

Спиннеры - не для малышей!

В первой половине нынешнего года Департамент защиты прав потребителей протестировал 34 различных продукта, пять из которых оказались опасными. Из числа товаров, отправленных на проверку, почти половину составляли детские игрушки, в отношении которых особое внимание уделялось содержанию фталатов (обладают долгосрочным токсичным воздействием на человеческий организм, вызывая, к примеру, нарушения в выработке гормонов) или риску отделения мелких деталей.

Требованиям не отвечала одна игруш­ка - кукла Natalia, распространителем которой была сеть магазинов Grossi, принадлежащая предприятию AS OG Elektra. Содержание фталатов в протестированной кукле превышало норму (0,1 процента от массы). AS OG Elektra добровольно удалило с рынка оказавшийся опасным товар и отозвало его у потребителей. Департамент защиты прав потребителей известил об обнаружении опасного товара другие страны Европейского Союза посредством системы быстрого обмена информацией Rapex. Цель этой системы - быстрый обмен между странами-участниками и комиссией сведениями, касающимися предупредительных и ограничительных мер, предпринятых в отношении товаров широкого потребления, угрожающих здоровью и безопасности потребителей.

В отношении трех игрушек для маленьких детей был проведен тест на отделение мелких деталей. Испытанные товары прошли проверку, маленькие фрагменты не отделились.

Кроме того, департамент обращает внимание родителей на то, что спиннеры, которые часто задерживаются на таможне целыми партиями, не предназначены для детей младше трех лет, поскольку игрушка имеет съемные мелкие детали, представляющие для них опасность. В Европе уже произошло несколько несчастных случаев, когда мелкие детали (подшипники, лопасти) попадали в дыхательные пути ребенка, что потребовало хирургического вмешательства. Помимо этого, поступают сообщения о случаях, когда пальцы ребенка застревали в отверстиях гироскопа, а также о резаных ранах от острых краев гироскопа.

Задержанные на таможне игрушки, сообщается в пресс-релизе от 9 июня 2017 года, соответствие требованиям безопасности которых не доказано, выпускать на рынок Европейского Союза не разрешено.

Сергей БАШИЛОВ