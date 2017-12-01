Осиновский хочет вернуть «потеряшек» на рынок труда

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Чем занимаются молодые люди, которые не работают, не учатся и не числятся официально безработными? Около 10 процентов - такова доля молодых людей, бесследно «потерявшихся» при переходе из системы образования на рынок труда, это примерно 20-29 тысяч человек по всей Эстонии. Как их найти и чем помочь?

Фото: Ирина Токарева

Никто не должен теряться

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский ответил на вопросы по поводу системы поддержки неактивной молодежи. Благодаря создаваемой системе местные самоуправления смогут оказывать молодежи в возрасте 16-26 лет поддержку для возвращения на рынок труда и в сферу образования.

«Например, молодой человек после получения основного образования едет в другой уезд получать профессиональное образование, затем прерывает учебу, и никто не знает, что с ним происходит дальше», - пояснил Осиновский.

Новая система позволит найти «потеряшек»: если человек учится, это покажет электронная система образования; если его в ней нет, электронная система Налогового департамента позволит выяснить, получает ли он зарплату; далее можно определить, состоит ли молодой человек на учете в Кассе по безработице. Если ни в одном из этих регистров человека нет, то ясно, что у него какая-то проблема.

«Мы хотим, чтобы социальные работники нашли этих молодых, в буквальном смысле слова постучались к ним в дверь. И далее их задача направить человека к уже существующей правильной услуге», - рассказал министр.

Системной информации пока нет

Запущенные в 2016 году пилотные проекты в Выру и Тарту показали, что около трети всей молодежи не «на радаре» местного самоуправления. Однако социальным работникам известно, что примерно половина этих «потеряшек» живет за границей, но в госрегистрах такой информации нет. С мая будущего года, если парламент примет соответствующий закон, информация из всех регистров будет стекаться в социальные службы автоматически. Если молодой человек не хочет получать помощь, то он может отказаться от нее и запретить обработку собственных данных.

Иногда молодой человек просто не знает о существующих возможностях, иногда у него не хватает мотивации, чтобы ими воспользоваться. Если имеются проблемы медицинского характера, например, зависимость, то у социального работника есть не только возможность, но и обязанность помочь такому человеку. Сегодня социальные работники сами говорят о том, что у них нет системной информации в местном самоуправлении, поэтому их возможности ограничены.

Тестирование системы — со следующего года

Министерство социальных дел протестирует систему поддержки в сотрудничестве с местными самоуправлениями в 2018–2020 годах. На данный момент пять самоуправлений выразили готовность принять участие в тестировании системы: горуправы Тарту, Выру и Кохтла-Ярве, а также волостные управы Раазику и Сааремаа.

Расходы на разработку системы поддержки составляют приблизительно 660 000 евро, из которых 85 процентов будет покрыто из средств Европейского социального фонда и оставшиеся примерно 99 000 евро выделит государство. Сумма включает как создание ИТ-решения, так и разработку моделей работы в конкретных случаях.

Молодежная безработица в Эстонии в два раза выше средней безработицы по Евросоюзу. Планируется, что соответствующий закон вступит в силу 15 апреля 2018 года.

Ирина ТОКАРЕВА