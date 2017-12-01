2017: Шаг за шагом

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Вспоминаем знаменательные события уходящего 2017 года.

Январь

Подписавшие договор об объединении волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для этого по закону 5 тысяч жителей даже с помощью рекламной кампании, в которой разыгрывался внедорожник. Не хватило около 200 человек.

Cовет целевого учреждения «Нарвская больница», в который входили депутаты городского собрания, принял решение об отмене запланированной ранее реорганизации детского отделения больницы.

Торжественная церемония состоялась в Нарвском замке — руководители города наградили самых результативных спортсменов и их тренеров. Лучшим спортсменом Нарвы 2016 года был признан триатлонист Александр Латин. Лучшей спортсменкой города — стрелок Анжела Воронова.

В посёлке Ольгина под Нарвой открылся автомобильный центр Toyota, ставший первым предприятием, построенным в бизнес-парке «Нарва».

Согласно статистическим данным, Нарва потеряла в 2016 году более 1000 человек.

С 1 января размер необлагаемого налогом дохода вырос с прежних 170 евро до 180 евро.

Февраль

Депутаты Нарвского городского собрания горячо обсуждали предложение отменить пособие бывшим мэрам и председателям городского собрания Нарвы, которое выплачивается из городского бюджета. Но в конечном итоге вопрос просто отложили на неопределённый срок.

Стали известны результаты социологического опроса, проведенного в ноябре прошлого года с участием 268 жителей города. Работу горсобрания, его председателя, горуправы и лично мэра участники опроса оценили на 3 балла по 5-балльной системе.

Началась выдача государственной продуктовой помощи (консервы из свинины) малообеспеченным нарвитянам. Всего Министерством по делам сельской жизни на Нарву выделено 15734 банки. В списке получателей — несколько целевых групп, например, получатели пособия по бедности, попечители детей и взрослых с недостатками здоровья, получатели социальных услуг. Если человек представлял сразу несколько целевых групп, помощь он получал только один раз.

Нарва выделила на ремонт внутриквартальных дорог 150 000 евро.

Март

Нарвское городское собрание закрыло за ненадобностью целевое учреждение «Александровская церковь», которое управляло восстановлением церковного здания. Александровский приход был объявлен банкротом еще 17 апреля 2015 года решением Вируского уездного суда. Долги церковной организации превысили 1,3 млн. евро

Руководители Нарвской больницы впервые провели встречу с горожанами в зале НКТУ. Главный вопрос заключался в том, куда жаловаться пациентам, недовольным качеством лечения или попавшим из-за действий врача в трудную ситуацию. Олев Силланд предложил звонить напрямую секретарю больницы по тел. 3571800 и договариваться о встрече с руководителем лечебной работы Пилле Летюка.

В Нарвском колледже ТУ прошла конференция TEDx. Это популярный во всём мире формат, когда перед собравшимися выступают люди, добившиеся серьёзных успехов в своих областях.

С этого месяца установку нового почтового ящика необходимо предварительно согласовывать с предприятием Eesti Post.

Апрель

Долгожданная перестройка Нарвского вокзала началась. Заключён договор с нарвской фирмой AS Vant, которая будет вести строительные работы по возведению крытого перрона. Компания AS Lemmin-kainen Eesti займётся реконструкцией прилегающей к вокзалу территории. На строительные работы проект получил дополнительное финансирование в размере 160 000 евро и еще 100 000 евро от города.

Стало известно, что Нарвский колледж Академии внутренней безопасности построят на ул. Кереса, на месте футбольного поля.

Планируется, что в Нарве будут проходить практику около 400 кадетов в год.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил Нарву с визитом и ответил на некоторые вопросы, подчеркнув, в частности, что придание русскому языку статуса второго государственного не планируется.

Стало известно, что вывоз мусора силами фирмы Ekovir подорожает, причём сразу в 2-4 раза.

Сеть аптек BENU начала проводить регулярные кампании по тестированию работы сердца, состояния кожи и массы тела. Стоимость вполне доступна — 2 евро для клиента аптеки, 4 — для всех остальных.

Май

Официально заявлено, что Социал-демократическая партия не будет представлена в Нарве своим списком на предстоящих в октябре выборах в местные органы власти. Председатель фракции соцдемов в Нарвском горсобрании Антс Кутти объявил о создании избирательного союза «Наша Нарва» (Meie Narva).

Голосование об отставке мэра Нарва–Йыэсуу Максима Ильина, запланированное на сессии горсобрания, не состоялось: инициаторы во главе с председателем горсобрания Калле Кекки передумали. В связи с чем их оппоненты на следующей сессии запланировали объявить вотум недоверия самому председателю.

Из дополнительного городского бюджета горсобрание выделило 15 тыс. евро на создание ландшафтного проекта для будущего парка и 30 тыс. на посадки деревьев от национально-культурных обществ. Парк, который запланировали разместить на территории за нарвским Спортхоллом, станет первым и единственным в республике «нерегулярным» парком, то есть с возможностью развития и изменения структуры посадок.

К списку услуг Кассы по безработице добавились услуги для работающих людей, такие как поддержка в получении высшего образования, а также обучение на курсах продолжительностью до одного года с получением подтверждающего документа.

Июнь

МИД Эстонии без объяснения причин объявило персонами нон- грата генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казеннова и его заместителя консула Андрея Сургаева, которые вынуждены были покинуть страну.

Семнадцатилетняя художница Дарина Носова из Нарвского языкового лицея признана Культурным талантом 2017 на традиционном конкурсе стипендий торговой сети Maxima «Талант будущего». И еще 30 учащихся разного возраста, победители олимпиад, получили заслуженные награды от руководства города на торжественной церемонии в Нарвском замке.

Седьмой Нарвский энергетический забег собрал рекордное количество участников: 1155 человек бежали полумарафон, а 1587 состязались на 7-километровой дистанции на время. АО «Накро» (директор Александр Брокк) признано победителем в номинации «Лучший строительный пейзаж» республиканского конкурса «Красивый дом Эстонии 2017».

Здание магазина Prisma за 16,8 млн евро купила французская компания Corum, для которой эта сделка стала первой в Прибалтике.

Начался долгожданный ремонт Таллиннского шоссе, завершение работ намечено на 31 августа.

Июль

Хакерская атака, распространившая компьютерный вирус Petya, на несколько дней парализовала в республике работу сети строительных магазинов Ehituse ABC в том числе и в Нарве. С проблемой удалось справиться.

Правительство предложило местным самоуправлениям с 1 сентября этого года поднять минимальную оплату труда воспитателя детского сада до 840 евро, то есть до 80% от минимума заработной платы учителя общеобразовательной школы. Проект предусматривает повышение оклада для всех педагогов, а также психологов и логопедов, работающих в детских садах, но изменения не коснутся помощников педагогов. Их зарплаты останутся прежними.

Правительство утвердило изменения в Государственной программе обучения плаванию для основной школы, согласно которой к концу 3-го класса дети должны уметь проплыть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде 3 минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях. Изменения в учебную программу должны вступить в силу в 2018 году.

Август

Фонд развития предпринимательства EAS выделил фирме Varesesaare более 3,5 млн евро на создание музея на Кренгольмском острове. Для этого фирма арендовала у владельца территории Кренгольма Narva Gate OÜ около третьей части бывших хлопковых складов. Увидеть ткацкие и прядильные машины позапрошлого века, прокатиться по фабричной узкоколейке и попробовать себя в роли уже современного дизайнера по текстилю — всё это будет доступно для посетителей музея “Кренгольмский мир текстиля”, который, по планам, откроется на территории бывшей мануфактуры в 2019 году.

В Нарве появилось уличное освещение высокого европейского уровня: в городе было установлено 45 энергосберегающих LED-светильников. Затраты на реализацию проекта составили 58 350 евро — их полностью покрыл город. Однако 45 светильников — это лишь сотая часть имеющегося в Нарве уличного оборудования.

Нарвская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о перенастройке работы светофоров на перекрёстке улиц Пушкина и Раквере из-за неоднократно возникавших сложностей у пешеходов при переходе дороги.

Сентябрь

После основательного ремонта открыт актовый зал Дома народов, рассчитанный на 250 человек.

Скромная церемония с участием мэра города Тармо Таммисте, председателя горсобрания Александра Ефимова и других 7 сентября возвестила об устранении невзрачного тупика в конце улицы Пушкина. Участок Кальмисту–Карьямаа, построенный в рекордно короткие сроки, соединил эту улицу с шоссе на Нарва-Йыэсуу. Общая длина участка составила 648 м. Для освещения участка установлены 37 экономичных LED светильников, поставлены дорожные знаки, сделана четкая разметка. В целом благоустроено 7500 кв. метров территории.

Первыми на обновленной сцене культурного центра «Женева» 15 сентября выступили актеры Театра эстрады имени Аркадия Райкина, приехавшие из Санкт-Петербурга.

Состоялась церемония прощания с погибшими во Второй мировой войне солдатами Красной Армии. Останки 11 воинов, после согласования и оформления всех необходимых документов, перевезены на место постоянного захоронения в Россию.

Октябрь

Состоялись выборы в органы местного самоуправления, в которых участвовало 21393 избирателя из 48168 имеющих право голоса. Большинство мест в Нарвском городском собрании досталось Центристской партии – 23. За нее отдали свои голоса 14163 человек, или 66,8% избирателей. Избирательный союз «Наша Нарва» завоевал 8 мандатов, получив 4942 голоса (23,3%). Остальные участники не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В Эстонии завершилась административная реформа. Ее положительные результаты: бесплатный уездный транспорт; увеличение доходов местных самоуправлений; появление в Ида-Вирумаа 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест за счет перевода государственных рабочих мест из Таллинна в уезды, должны быть достигнуты в следующем, 2018 году.

Более 30 мероприятий прошло в рамках традиционной Недели предпринимательства. Были проведены семинары, дни открытых дверей на предприятиях города, встречи с предпринимателями, тренинги, экономические игры для молодежи, неформальные обучения по различным темам и многое другое.

В договор о строительстве в Нарве государственной гимназии внесён специальный пункт о том, что будет учитываться родной язык учащихся и часть предметов будет преподаваться именно на нём. Такого типа государственные гимназии уже работают в Йыхви и Валга, их опыт показывает, что частично русский язык обучения сохранён.

Ноябрь - Декабрь

На первой сессии нового депутатского созыва председателем городского собрания в ходе тайного голосования выбран прежний его глава Александр Ефимов, набравший 21 голос.

Нарвская городская управа состоит теперь из 5 человек: мэр города, вице-мэр и 3 члена управы. На пост мэра вновь избран Тармо Таммисте. В должности вице-мэра депутаты утвердили кандидатуру Алексея Евграфова, который будет курировать работу Департамента городского хозяйства.

Городом Нарва-Йыэсуу будет по-прежнему руководить 30- летний Максим Ильин.

Стартовал новый экспресс-поезд маршрутом Таллинн – Нарва. Время в пути составляет 2 часа 15 минут, что значительно быстрее и автобуса, и автомобиля.

Начались строительные работы по возведению в Нарве многофункционального театрального комплекса Vaba Lava, который должен быть готов к ноябрю 2018 года.

Нарвская городская библиотека отметила сразу два юбилея: 30-летие нынешнего здания библиотеки на ул. Мальми, 8 и 120-летие открытия Нарвской избы-читальни.

На последней в уходящем году сессии горсобрания депутаты успели утвердить бюджет на 2018 год и повысить зарплату педагогам детских садов.

Минимальная заработная плата в Эстонии возрастет с 1 января 2018 года до 500 евро, а минимальная почасовая зарплата составит 2,97 евро.