Нарвитяне отравились мороженным с плесенью

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Нарвитянка Кристина 28-ми лет от роду поделилась с нашей газетой своей предновогодней историей. К сожалению, история эта оказалась далеко не сказочной и не волшебной: банальное отравление некачественным товаром, купленным в одном из нарвских магазинов.

Несмотря на то, что мороженое, согласно информации на упаковке, можно употребить в пищу еще в течение чуть ли не целого года, невооруженным глазом видно, что продукт поражен плесенью.

«До глубины души обидно»

Желание молодой пары полакомиться мороженым Valsoia, купленным в магазине Rimi, обернулось для супругов, по словам Кристины, отравлением. Вафельные рожки, заполненные мороженым и покрытые сверху шоколадом, выглядели свежо и аппетитно. Да и срок хранения продукта, судя по информации на упаковке, был еще далеко не исчерпан. Иными словами, мороженое при требуемых условиях могло храниться еще чуть ли не целый год.

Но внутри рожков оказалась плесень, которую и запечатлели фотографии, сделанные супругами после того, как часть мороженого ими уже была съедена. Вот что рассказывает Кристина о своих злоключениях:

«Верхушку, покрытую шоколадом, мы с мужем благополучно употребили в пищу. Мы успели съесть немного. Но этого хватило для того, чтобы организм отреагировал. Наше отравление сопровождалось тошнотой и расстройством желудка всю ночь.

Когда мы обратились с жалобой в магазин, нам предложили просто вернуть деньги за мороженое. И только. Отравление во внимание не приняли, поскольку у нас нет справки от врача. Руководитель магазина по обслуживанию прислал нам письмо с извинениями и предложением вернуть деньги за упаковку товара, но в возмещении морального ущерба отказал. С уверениями этого сотрудника в том, что продукция проверяется и отвечает качеству, я категорически не согласна.

В Службе защиты прав потребителя мне сказали, что мы ничего не докажем и поэтому лучше сразу взять деньги за мороженое. Считаю, что закон и система работают недостаточно грамотно и не отстаивают права потребителей. Такой некачественной продукции не должно быть на прилавках и в морозильных камерах наших магазинов».

Особую досаду эта ситуация вызвала у нашей читательницы еще и потому, что она в последнее время серьезно взялась за свое здоровье и старалась предпринимать все возможное для того, чтобы вести здоровый образ жизни и придерживаться здорового питания.

Кристина считает, что ущерб, нанесенный здоровью ее и мужа, а также моральный ущерб должен быть возмещен фирмой, продавшей некачественный товар. Но претендовать на денежное возмещение, как она отметила в своем письме, можно только документально доказав факт пищевого отравления. Этого супруги сделать не смогли, поскольку не обращались к врачу: отравление произошло с пятницы на субботу. На всякий случай, мороженое, как доказательство, они хранят в морозилке.

Получить возмещение можно через суд

«Нарвская Газета» сделала ряд запросов, на которые вполне оперативно были получены ответы. Первый из них пришел в редакцию от специалиста Службы предпринимательства и защиты прав потребителей Нарвского Департамента экономики и развития Веры Лейцингер, посоветовавшей при обнаружении некачественного продовольственного товара обращаться в Ветеринарно-пищевой департамент с официальным заявлением или по телефону для жалоб 6054750.

Вера Лейцингер, Служба защиты прав потребителей:

- Только этот департамент следит за качеством продуктов и за правилами их хранения. Что касается возмещения за нанесенный урон здоровью, то если фирма отказалась выплатить его, то получить таковое можно только через суд. Очень жаль, конечно, что так получилось, но в данном случае надо действовать только так.

«Предлагаем вернуть товар»

Следующий ответ был получен от руководителя гипермаркета Narva Rimi Александра Куслапа. Господин Куслап выразил сожаление, что купленный в магазине товар имел отклонение от требуемого качества. Он заверил, что все комментарии по поводу качества продаваемой в магазине еды руководством фирмы воспринимаются очень серьёзно.

Александр Куслап:

- Информацию сразу же отправили производителю для получения объяснений. Как обещано, в рамках программы гарантии свежести мы всегда предлагаем клиенту вернуть товар. Так поступили и в этот раз. К сожалению, клиент был не согласен с предложенным решением. Мы сожалеем о случившемся.

Где задокументировать симптомы

Комментарий о том, куда следует обращаться в выходные дни, чтобы зафиксировать факт пищевого отравления или иного случая, связанного с ущербом здоровью, «Нарвская Газета» получила от городского врача Андрея Антонова.

Андрей Антонов, городской врач:

- Если вы хотите официально задокументировать симптомы отравления или иных расстройств, связанных с употреблением в пищу некачественных продуктов, следует обращаться в Ветеринарно-пищевой департамент. Если необходимость в этом возникла в выходные, то есть круглосуточный телефон семейного врача, работающий по всей стране — 12-20, есть, наконец, приемное отделение больницы и скорая помощь.

Желаем нашим читателям и всем горожанам в эти праздничные дни, как, собственно, и весь год, испытывать только радостные эмоции. И пусть предстоящий праздник растопит во всех сердцах и на всех устах льдинки грусти, отчаяния и гнева. А одно из наших любимых лакомств, каким является мороженое, пусть всегда будет ассоциироваться только с такими позитивными понятиями, как свежесть, детство и волшебство.

Наталья СОБОЛЕВА







