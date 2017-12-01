Услуга трудовой реабилитации – для кого и для чего?

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Цель запущенной в 2016 году реформы – изменить отношение к людям с пониженной трудоспособностью и помочь им справиться с ситуацией на открытом рынке труда. Эстонская касса по безработице создала множество новых услуг, чтобы предложить большую, чем ранее, поддержку людям, страдающим длительными заболеваниями или имеющим недостатки здоровья, с целью трудоустройства или сохранения рабочего места.

Одной из таких услуг является трудовая реабилитация. Эта услуга предназначена для людей с постоянным недостатком здоровья, постоянной нетрудоспособностью или частичной трудоспособностью. Важно, чтобы человек был трудоспособного возраста и не имеет значения, учится он, работает или зарегистрирован в качестве безработного и ещё только ищет работу.

Речь идет не об одноразовой консультации со специалистом, а о возможности получения помощи в соответствии с потребностями от разных специалистов, то есть от реабилитационной команды, в которую могут входить психолог, логопед, физиотерапевт, консультант на основе опыта, трудотерапевт, творческий терапевт, специальный педагог, врач (в т.ч. психиатр) или медсестра. При помощи услуги можно, например, исправить обусловленные болезнью: двигательные навыки или речь, научиться пользоваться вспомогательными средствами, связанными со здоровьем, развить навыки общения, разрешить психологические проблемы, справиться с каждодневными делами, получить помощь и совет от социального работника, определить подходящую работу, приспособиться к трудовой жизни.

Реабилитация проходит индивидуально или в группе. Команда специалистов может проконсультировать на предмет того, как можно справиться с недостатком здоровья или болезнью и найти подходящую работу. В случае, если человек работает, то, в зависимости от недостатка или проблемы со здоровьем, есть возможность научить его правильным рабочим приёмам и объяснить, как при необходимости можно приспособиться к рабочей среде. Это поможет повысить трудоспособность и сохранить имеющееся место работы.

Куда обращаться для получения услуги трудовой реабилитации?

Разъяснить, кто входит в описанную целевую группу, могут в ближайшем бюро Кассы по безработице, где надо зарегистрироваться на приём к кейс-менеджеру, вместе с которым надо выбрать подходящее учреждение по оказанию услуги реабилитации (в Эстонии более 65 поставщиков услуги) и договориться с таковым о составлении плана деятельности или участии в программе реабилитации.

Длительность услуги может быть до года, и Касса по безработице будет оплачивать услугу на сумму до 1800 евро за один календарный год.

За участие в услуге положено пособие на проезд и размещение.

Ану ХАРЬО, руководитель услуги Эстонской кассы по безработице