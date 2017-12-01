Как в Эстонии готовятся к Рождеству?

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Рождественский период начинается 24 декабря и заканчивается 6 января. Начало праздника – Сочельник (Jõululaupäev). Первый день Рождества – 25 декабря (Esimene Jõulupüha) – главный день праздника и день зимнего солнцестояния. 26 декабря отмечается второй день Рождества. Оба дня являются государственными праздниками и выходными днями. Рождество – это время церковных концертов и других благотворительных акций.

Когда в России начинают готовиться к новогодним праздникам, в Эстонии готовятся к Рождеству. Рождество в Эстонии отмечают с 24 на 25 декабря. Но готовиться к нему всегда начинали задолго до праздника.

Как готовились к Рождеству в старину

Убирали и украшали дом. В старину рождественские украшения делали из соломы. Из неё получалась красивая рождественская корона. Хозяйки готовили праздничную еду: кровяные колбаски, свиное жаркое, холодец, тушёную капусту и, конечно же, пекли вкусный рождественский хлеб. Хозяин варил пиво. Домашним животным давали овёс и хлеб.

А когда начинали праздновать?

В рождественский сочельник посещали церковь, куда ехали на санях под звон бубенцов. Все дома светились праздничными огнями, у людей тоже было праздничное радостное настроение. Эстонцы верили в магическую силу сочельника и поэтому вели себя тихо. Рождественский стол всегда был богатым, и за стол садились несколько раз, чтобы еды всегда было вдоволь. На ночь еду со стола не убирали, а оставляли для “душ”, которые придут домой. Рождество – семейный праздник, его отмечают в узком кругу. В гости начинали ходить только на второй день Рождества.

А как празднуют Рождество в наше время?

В наши дни тоже заранее украшают дом: приносят ёлку, закупают продукты и готовят подарки. В домах уже с начала адвента горят свечи, первую свечу зажигают в четвёртое воскресенье до Рождества.

Аадвент – это «время радостного ожидания», то есть подготовка к празднованию Рождества. В этот период взрослые начинают думать о подарках, ходить по магазинам. Особую радость этот праздник вызывает у детей, так как они с нетерпением ждут подарков. Дети пишут письма эстонскому Деду Морозу, которого зовут Jõuluvana (Рождественский Дед). Во время адвента дети по вечерам кладут на подоконник носок или тапочек, а утром радостно бегут проверять, что же им туда положили гномики – päkapikud. Обычно это конфеты и другие сладости.

Изменилась ли со временем еда на рождественском столе?

Не очень. Осталась традиционная еда – свинина с тушёной капустой и картофелем, кровяные колбаски с брусничным или тыквенным салатом. Новшество 20 века – рождественское печенье «пипаркоок» (piparkook). Во всех барах и кафе предлагают глинтвейн.

По материалам сайта eestikultuurist.ut.ee





Рождественский словарь для изучающих эстонский язык Зимнее солнцестояние – talvine pööripäev

благотворительный – heategelik

готовиться к празднику – pühadeks ettevalmistusi tegema

задолго – ammu enne

рождественская корона – jõulukroon

свиное жаркое – seapraad

холодец – sült

тушёная капуста – hautatud kapsas

пекли хлеб – küpsetasid leiba

варить пиво – õlut pruulima

овёс – kaer

звон бубенцов – kuljuste helin

сочельник – jõululaupäev

еды вдоволь – toitu külluses

оставлять/оставить (для душ) – (hingedele) jätma

душа, души – hing, hinged

закупать/закупить – kokku ostma

свеча – küünal

зажигать свечу – küünalt põlema panema/ küünalt läitma

радостное ожидание – rõõmustav ooteaeg

ждать с нетерпением – kannatamatult ootama

кладут на подоконник носок или тапочек – panevad soki või sussi aknalauale

сладости – maiustused

брусничный салат – pohlasalat

тыквенный салат – kõrvitsasalat

глинтвейн – hõõgvein

Гадания на Рождество

Вот несколько гаданий, характерных для католического Рождества. Их вы можете проводить после сытного ужина в качестве праздничного развлечения.

Гадание по теням

Усадите всех рядом со стеной, выключите свет и зажгите толстую свечу. У кого из ваших гостей на тени голова будет длинная или большая, того ждет удача. А вот если головы не будет вовсе, то этот человек может потерять голову – от любви или по более трагическим причинам.

Гадание по яблокам

Это гадание католики используют, если хотят узнать, вступят ли они в течение будущего года в брак. Если будете гадать компанией, то соблюдайте очередность. Девушка в одиночестве выходит на крыльцо (к двери подъезда) и надкусывает красное яблоко. Если в этот момент мужчина проходит мимо или хотя бы появляется в зоне видимости, значит, свадьбе быть. Если нет – то ждите следующего года.

Гадание по воде

Возьмите темную глубокую миску, налейте туда на две трети воды, выключите свет, зажгите две свечи, поставьте их с двух сторон от миски и приступайте к гаданию. Символы при таком гадании достаточно красноречивы. Например, венок означает скорую свадьбу, человек – новое знакомство или влияние другого человека на вашу судьбу, кошка – враг, собака – друг, и т.п. Иногда возникают целые картинки, которые, как кадры фильма, показывают ближайшее будущее.

Обязательно тайком положите под свою тарелку золотую монетку – это принесет вам богатство в будущем году.