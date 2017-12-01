Найдите в лесу свою рождественскую ель!

Дата публикации: Вчера, 16:24 Просмотрено: 89

Центр управления государственными лесами в Эстонии поможет вам отыскать государственный лес и найти милое сердцу рождественское дерево. Ознакомьтесь с руководством и отправляйтесь в путь!

Карта государственных лесов

На карте http://rmk.ee/jolka/karta-gos-liesov# государственные леса выделены темно-зеленым цветом, и на этих территориях можно выбрать рождественскую ель. Коричневым цветом выделены охраняемые зоны, где рождественские ели рубить нельзя. Светло-зеленым отмечены территории частных лесов, там можно рубить рождественские ели только с разрешения владельца.

С помощью мобильного приложения Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) вы сможете определить свое местоположение в лесу и убедиться в том, что находитесь именно в государственном лесу. Те, кто впервые решит отправиться за елью в государственный лес, уже до похода на сайте могут ознакомиться с картой государственных лесов и определить для себя, куда именно стоит отправиться за рождественской елью.

Цены

Цена рождественской ели зависит от ее высоты. За выбранную в лесу ель можно заплатить предварительно по интернет-банку или прямо на месте по мобильному телефону.

Оплата по мобильному телефону

В зависимости от высоты выбранной ели позвоните по одному из указанных номеров (платные номера работают с 1 по 31 декабря) . Это можно сделать до похода в лес или уже в лесу, когда подходящая ель найдена.

до 1 метра – 9001003 (3 €)

от 1 до 2 метров – 9001008 (8 €)

от 2 до 3 метров – 9001014 (13 €)

от 3 до 4 метров – 9001023 (23 €)

от 4 до 5 метров – 9001030 (30 €)

Дозвонившись, не кладите трубку сразу, а прослушайте всю информацию (примерно 10 секунд). После произведения оплаты на Ваш телефон поступит sms-сообщение, подтверждающее оплату – сохраните его. Данная сумма найдет отражение в счете за мобильный телефон в следующем месяце. После оплаты можно приступать к спиливанию ели.

Оплата по интернет-банку

Оплату за ель по интернет-банку необходимо произвести до похода в лес. Платежное поручение, подтверждающее оплату, следует распечатать и взять с собой в лес, либо иметь возможность показать его на телефоне.

Если Вы не можете заплатить за ель по интернет-банку, то сделайте соответствующее перечисление на один из счетов RMK:

• SEB EE881010002021370008

• Swedbank EE742200221001193177

• Danske Bank EE093300333404010004

• Nordea EE411700017000959636

Получатель счета (Makse saaja): Riigimetsa Majandamise Keskus.

Обязательно укажите и номер «Ссылки» (Viitenumber): 5000084681.

В графе «Пояснение» (Selgitus) обязательно укажите количество оплаченных елей.

Цены содержат НСО (20%).

Оплата за ели выше 5 метров производится только по перечислению. Для получения счета следует связаться с представителем RMKпо адресу электронной почты lea.helk@rmk.ee. На этот же адрес следует выслать просьбу о выставлении счета на ели ниже 5 метров.

Как найти рождественскую ель

При поиске ели придерживайтесь следующих инструкций:

• Рождественскую ель можно срубить только там, где у нее нет возможности достичь возраста спелости: на обочинах дорог и канав, под линиями электропередач и в старом лесу. Безосновательное нарушение интересов владельца леса противозаконно и наказуемо.

• Рубка елей запрещена в местах молодых насаждений, то есть там, где они целенаправленно высажены человеком.

• Рубка рождественских елей запрещена на охранных территориях, которые обозначены соответствующими табличками.

Уход за елью

Если Вы не собираетесь сразу украшать ель, привезенную из леса, то оставьте её в прохладном месте, например, в гараже или на балконе. Для сохранения свежести ель нужно обеспечить водой. Место спила постоянно должно находиться в воде, в противном случае на нём образуется корочка и ель не сможет „пить“ даже если вы в дальнейшем поместите её в воду. Если корочка образовалась, надо вынуть ель из подставки и укоротить ствол на несколько сантиметров. Имейте в виду, что в первые сутки дереву необходимо, по меньшей мере, два литра воды в день, а потом достаточно и одного литра.

Акция продлится до 31 декабря. Вопросы можно задавать 1 - 30 декабря (кроме 24-26.12.) с 9.00 до 18.00 по телефону 6767500 или kuuseke@rmk.ee.

Успехов в поиске ели и красивых праздников!

По информации RMK