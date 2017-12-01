Единственная мера, способствовавшая созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, была уничтожена

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21 декабря, на сессии Нарвского городского собрания, была уничтожена единственная мера, которая способствовала созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест. Несмотря на предложение Фракции «Наша Нарва» оставить и, возможно, доработать «Порядок поддержки предпринимателей, создающих новые рабочие места», данная мера была признана недействительной.

Департамент развития и экономики отталкиваясь от того, что эта мера дублирует государственную программу от Кассы по безработице и от ее неэффективности, предложил упразднить меру, чтобы не выплачивать пособие в двойном размере одним и тем же предприятием. Однако это по существу не совсем так. Хорошо же предлагать преимущество для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест между Нарвой и Таллинном и между Нарвой и Кохтла-Ярве. Хотят ли нарвитяне чтобы горуправа это стимулировала? Конечно, да.

Стоит отметить, что по условиям существовавшей программы Нарва субсидировала предприятие, которое принимает на работу от 10 нарвитян, государство - от 20. Город поддерживал оплату коммунальных расходов, государство – нет. Чувствуете разницу?

Мера поддержки создания новых рабочих мест от Кассы по безработице ориентирована только на безработных, которые находятся в этом статусе минимум полгода. Если приходит новый инвестор, и ему нужна дешёвая рабочая сила, то, конечно, он обратится в Кассу по безработице, где он найдет людей, которые будут сидеть и соединять два проводка. Такая мера, конечно, нужна. НО Нарвская программа поддержки решала другую проблему. Если приходит современное предприятие, которому нужны высококвалифицированные работники на высокооплачиваемые рабочие места, то где они будут искать работников? Конечно, не в Кассе по безработице, так как там так просто их не найдут. Если город заявляет, что из Нарвы молодежь уезжает в поисках высокооплачиваемой работы и перспектив, то получается, вчера горсобрание уничтожило единственную меру, которая способствовала созданию высокооплачиваемых рабочих мест и препятствовала массовому отъезду молодежи.

Также приход новых инвесторов в Нарву мотивировал существующие предприятия при конкуренции за работников улучшать условия труда, в том числе повышать заработную плату. Это могло позитивно отражаться на уровне жизни горожан.

Управа настаивает, что данная программа неэффективна. За шесть лет данной программой воспользовалось четыре предприятия. И по мнению Департамента развития и экономики, предприятия, создавшие новые рабочие места за это время, сделали бы это все равно, была бы эта программа или нет. Зачем же ее тогда отменять?

Касса по безработице поддерживает создание новых рабочих мест по Ида-Вирумаа, а Нарвская мера была отдельной программой поддержки. У нас было преимуществом перед Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Почему бы и нет?

По словам Георгия Игнатова, будет разработан новый порядок, например, для начинающих предпринимателей, или, если государство упразднит существующую программу, то Нарва может вернуть и возобновить старый порядок поддержки. По информации Социального министерства программа Кассы по безработице заканчивается уже в конце 2018 года.

Мое предложение было, не признавать старый порядок недействительным, его можно было модернизировать. У департамента развития и экономики было шесть лет опыта его использования, если они видели обратную связь от инвесторов или видели, что этот порядок могли использовать недобросовестные предприятия, чтобы просто получить помощь, то этот порядок следовало доработать. Все слова департамента о том, что они в скором времени разработают какой-либо новый порядок поддержки предпринимателей, это все пустое. Когда это будет? Неизвестно. Как это будет работать и будет ли работать? Неизвестно.

По словам Георгия Игнатова, в 2017 году на данную программу было потрачено около 70 тысяч евро. Если взять другие статьи бюджета, эта сумма сопоставима с выделяемыми городом финансами на другие проекты. Все последние предприятия, которые пришли в промышленный парк Нарвы данной мерой не пользовались. Но разве это плохо? У города есть такая возможность, которую тот же промышленный парк может использовать, как дополнительную маркетинговую составляющую при привлечении новых инвесторов в Нарву. А предприниматели приходят, но не используют ее. В этом тоже есть определенные плюсы.

По моему мнению, данную программу, принятием, которой еще шесть лет назад гордились, не стоило отменять, ее стоило доработать и принять новый порядок на следующих сессиях. И пока шли работы по модернизации, мера могла служить дополнительным маркетинговым преимуществом среди других самоуправлений Ида-Вирумаа по привлечению новых инвесторов и предпринимателей.

Сергей Горлач, депутат Нарвского городского собрания, фракция «Наша Нарва»



