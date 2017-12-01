В среднем каждый житель Эстонии в декабре съедает по три килограмма мандаринов

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Как сообщает rus.err.ee, в декабре текущего года розничные сети продадут эстонским потребителям более 3500 тонн мандаринов, что до 10% больше, чем в рождественский месяц прошлого года.

Крупнейший продавец мандаринов – розничная сеть Coop, у которой больше всего магазинов по всей Эстонии, в декабре магазины этой сети продадут почти 900 тонн мандаринов, что на 15% больше, чем год назад.

Rimi в декабре продаст почти 700 тонн мандаринов.

Клиенты Maxima покупают в декабре почти 600 тонн мандаринов.

В сети Selver объем продаж мандаринов в декабре может превысить границу в 500 тонн и прошлогодний показатель.

Розничная сеть Prisma продаст в декабре почти 300 тонн мандаринов.

Магазины Grossi продадут в декабре приблизительно 300 тонн мандаринов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

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