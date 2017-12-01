Какой же ещё город, если не наша Нарва, может стать в 2024 году культурной столицей Европы?

Дата публикации: Вчера, 16:29 Просмотрено: 114

Пока городские власти Нарвы взвешивают решение, достойна ли Нарва титула «культурной столицы Европы» и разумно ли в этот проект вкладывать деньги, энергию и время, я считаю важным поделиться с вами, дорогие нарвитяне, несколькими мыслями. Скажу сразу: по моей оценке, в Эстонии нет другого города, который был бы достоин этого титула больше, чем Нарва.

Пусть даже в течение последних двух с половиной лет я нарвитянка всего на «полставки», но за это время успело сформироваться примерно восемь идей, нуждающихся в осуществлении.

У меня есть мечты о Нарве, которые попробую описать. Я хотела бы, чтобы в Нарве были:

1. Литературный фестиваль, на котором можно было бы познакомиться с новинками, издаваемыми в России, послушать новых и молодых, а также уже известных и опытных русских писателей. Посетить разные мастер-классы, дискуссии, презентации книг. Мы так близки к русскоязычному культурному пространству, но в то же время, оно от нас так далеко. Раз в год можно было бы организовать погружение в него.

2. Музыкальный фестиваль, на который съезжались бы музыканты Эстонии, России, Белоруссии и всех других стран и народов. Они вынимали бы свои инструменты, наполняя улицы города звуками. В Нарве есть достойная традиция передачи музыкального образования на высоком уровне, теперь музыку надо вынести в городское пространство: на площади, в кафе.

3. Кафе на променаде. Я хотела бы сидеть за столиком в кафе тёплым летним вечером перед гаражами лодочной базы и махать через реку ивангородским друьям. Хотелось бы, чтобы рядом было бы много нарвитян, которые тоже любят свой город, гордятся променадом и вместе по нему прогуливаются. Не хватает кафе с хорошим кофе.

4. Рождественский рынок и рождественская ярмарка. Месторасположение могло бы быть на Петровской площади, чтобы в ней могли непосредственно принять участие наши гости, или же на Ратушной площади. Это объединяет, создаёт в городе рождественское настроение, дарит тёплое приветствие всем друзьям, пришедшим в гости из-за границы.

5. Творческий городок Кренгольма, где действуют активные творческие люди, как из числа предпринимателей, так и из области культуры. Мероприятия проходили бы там одно за другим. Школы и университеты могли бы развивать свою проектную и внешкольную деятельность.

6. Дни открытых дискуссий, которые проводят сильные гражданские организации. Начало уже положено в рамках обсуждений „Bazar“.

7. Современные, просторные и открытые места для проведения свободного времени в спортивном и в культурном плане. Стадион, бассейн, театр, клуб по интересам. У нас могла бы находиться мекка русского кулинарного искусства, где можно было бы организовывать мероприятия для разных учреждений и учить, например, делать пельмени.

8. И в конце, но не менее важным считаю, чтобы в Нарве была сильная, современная и находящаяся на высоте государственная гимназия, где все гимназисты Нарвы могли бы учиться вместе, где была бы создана привлекательная среда и для талантливых и амбициозных молодых людей из-за границы, желающих получить образование на высшем европейском уровне на трёх языках: эстонском, русском и английском. Только общая сильная гимназия может предложить качественное современное образование и возможности для самовыражения всем молодым!

Все эти мечты можно воплотить в жизни и без титула «культурной столицы Европы», но это в десятки раз сложнее. Возможность быть культурной столицей даёт уникальную в истории Нарвы возможность сосредоточить всё своё внимание, время, деньги и человеческий ресурс для воплощения в Нарве больших идей. Я очень надеюсь, что Нарва использует эту возможность!

Кристина Каллас,

директор Нарвского колледжа Тартуского университета