Датчики угарного газа - уже с 1 января: кому ставить, где и какие именно?

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Не успели законопослушные нарвитяне свыкнуться с необходимостью иметь в каждой квартире и в каждом доме дымовой датчик, как законодательство уже настойчиво подталкивает к формированию новой привычки. А именно: установке датчиков угарного газа в помещениях, где образование этого самого газа возможно.

Датчик угарного газа в частных домах крепится как правило, примерно на высоте вашей кровати. Иллюстративное фото

Дать необходимые разъяснения по этому вопросу для нашей газеты любезно согласилась Евгения Парв, руководитель по коммуникациям Восточного Спасательного центра Спасательного департамента.

Следовало ввести еще раньше

- Евгения, правильно ли мы понимаем, что закон предписывает с 1 января 2018 года иметь датчик угарного газа в жилых помещениях, где установлено газовое оборудование?

- Уточним сразу: закон гласит, что с января будущего года необходимо иметь датчики угарного газа в тех квартирах и домах, где есть газовое оборудование, соединенное с трубой. Проще говоря, имеется в виду система подогрева воды. То есть датчик необходимо иметь там, где установлены газовые колонки и бойлеры. Закон говорит также, что если по техническим причинам возникновение угарного газа в помещении исключено, тогда наличие датчика не требуется.

У нас в Нарве очень много квартир с газовыми колонками, причем, как правило, старой модификации, и, честно говоря, я ввела бы эту меру еще года два тому назад. Тогда не было бы тех смертельных случаев, которые произошли в Нарве в 2016 году и которые встречаются, к сожалению, по всей Эстонии. Только в этом году от угарного газа по всей стране погибли пять человек и две семьи получили тяжелое отравление. При отравлении им симптомы напоминают симптомы пищевого отравления или вирусного заболевания. Угарный газ невозможно почувствовать. Потому его часто и называют молчаливым убийцей.

- То есть для квартир с газовыми плитами датчики угарного газа не так необходимы?

- Определим для начала, чем различаются угарный и природный газ. Угарный газ - это окись углерода, CO, который образуется при горении топлива в условиях недостатка кислорода.

В квартире с газовой колонкой он может образовываться из-за плохой тяги, засоренного рукава, который регулярно нужно проверять, либо в закрытом помещении ванной комнаты, где не пре- дусмотрено вентиляционное отверстие в двери.

В свое время многие жильцы по личной инициативе переносили газовые колонки из кухни в ванную комнату. Делать этого не следовало, но уж если они там теперь стоят, то нужно хотя бы сделать отверстие в двери, чтобы создавалась дополнительная тяга. Когда тяги нет, то образуется угарный газ. Попадая в кровь, он очень быстро вступает в реакцию с гемоглобином, и дальше человек уже практически не получает кислорода. Специалисты говорят, что третий вдох угарного газа уже смертелен.

Кроме того, угарный газ образуется при пожаре. Очень много людей погибает не от ожогов, а отравившись угарным газом.

Если у вас в квартире есть газовая плита, которая работает на природном газе (а это смесь газов), то тогда вам не обязательно иметь датчик угарного газа. В этом случае будет не лишним наличие датчика природного газа. Природный газ, в отличие от угарного, имеет запах, но, тем не менее, лучше положиться не на собственный нос, а на прибор. Что касается моего личного мнения, то я поставила бы датчики на все, что только можно, поскольку они помогают спасать нашу жизнь.

Главное - обеспечить тягу

- Вы сказали про самовольный перенос колонок в ванные комнаты. А я в свое время жила в «хрущевке», в которой колонка изначально стояла в ванной...

- Да, сначала строили такие дома, потом колонки стали ставить на кухнях, потому что в кухне лучше вентиляция, есть возможность открыть окно. В случае колонки в ванной комнате нужно следить за исправностью газового прибора. И эта обязанность законом возложена на собственника жилья. Важно следить, чтобы всегда была тяга. А обеспечить ее помогают специалисты, которые дают необходимую для эксплуатации прибора консультацию. Еще раз напоминаю о необходимости установить дверь со специальным отверстием или просто аккуратно выпилить его в имеющейся двери в ванную комнату. Но если мы установим датчики угарного газа, то будет еще надежнее: сигнал предупредит о превышении концентрации угарного газа, мы выйдем из помещения и тем самым спасем себя.

- То есть этот датчик должен стоять в ванной?

- Да, в ванной, но есть еще один важный момент. Датчики угарного газа бывают двух типов. Первый предусмотрен для сухих помещений, таких, как кухня или гостиная. Его можно приобрести по цене около 20 евро. Второй вариант предусмотрен для влажных помещений. Последний, к сожалению, дороже, и его цена может достигать 70 евро. Конечно, люди возмущаются высокой стоимостью датчиков угарного газа. Ругают государство за то, что оно заставляет их раскошеливаться на такие дорогие приобретения. Особенно тяжело это воспринимают люди пожилого возраста, пенсионеры, у которых очень скромные финансовые возможности. Поэтому, пользуясь наступлением предстоящих праздников, как предлогом, дети или другие близкие родственники могут сообща сделать своим дорогим старикам такой полезный подарок. Это обезопасит их от беды и поможет соблюсти закон.

Уточним еще раз: датчики угарного газа бывают двух типов. В Эстонии они продаются в основном на сайте suit-suandur.ee, где можно купить также дымовые датчики.

Дело не только в колонке

- Большая часть населения летом проживает за городом, на дачах, где принято использовать газовые баллоны. На дачах тоже надо иметь датчики угарного газа?

- Что касается природного газа, которым наполнены газовые баллоны, то обезопасить себя от его утечки можно, купив датчик природного газа. На дачах и в домах с печным отоплением закон нас не обязывает иметь датчики угарного газа с 1 января 2018 года. Но есть пожелание (и с большой долей вероятности чуть позже оно станет законным требованием) пользоваться датчиками угарного газа в тех домах, где помещения отапливаются с помощью печей и каминов.

- А это с чем связано?

- Ну, это совсем просто. Все мы знаем, что заслонку нельзя закрывать, пока не дотлеют угли. Поскольку при закрытой заслонке угарный газ не выходит через трубу наружу, а наполняет помещение. Поэтому всем владельцам частных домов полезно иметь датчик угарного газа. Многие из них, кстати, такие датчики уже используют. Это же касается и дач. На моей, например, даче датчик стоит, мне так спокойнее спать. Однажды я даже проверила датчик, закрыв заслонку. И он немедленно отреагировал. Таким образом, купив эти датчики, владельцы частных домов и дач могут уже сейчас себя обезопасить, не дожидаясь, пока новый закон вступит в силу. (К слову, датчик угарного газа для сухих помещений не такой уж и дорогой).

- А в жилых помещениях без газового оборудования может образовываться угарный газ?

- Может, если у вас что-то загорелось. К сожалению, три дня тому назад произошел пожар в Пюсси, который закончился смертью человека. Он отправился спать и по привычке закурил в постели. Уснул, а диван и пол начали потихоньку тлеть. При этом образуется угарный газ, от которого человек и погиб. Спасатели приехали и вынесли пострадавшего из помещения, медики пытались его реанимировать, но оказались бессильны.

- Какие датчики надо приобретать, если в продаже имеются разные модели?

- Датчик природного газа (он же называется земельным газом) реагирует на тот газ, который идет из плиты. Датчик угарного газа бывает двух типов: для влажных и сухих помещений, и на это надо обращать внимание при выборе прибора. И самый дешевый — дымовой датчик, который вот уже 8 лет, как необходимо иметь дома согласно закону.

К вопросу о санкциях

- Планируется ли применение каких-либо санкций к тем, кто не установит датчик?

- Контролем за установкой датчиков занимается Департамент технического надзора. Будет этим заниматься и Спасательный департамент. Во-первых, спасатели первыми выезжают на случаи отравления угарным газом. Во-вторых, спасатели активно проводят домашнее консультирование, и, конечно, наши инспекторы будут не только консультировать, но и проводить рейды. Если инспектор придет проверять наличие дымового датчика (а мы это должны делать по закону), он обязательно с 1 января обратит внимание и на то, есть ли у вас датчик угарного газа. Мы не уполномочены наказывать за его отсутствие, но наши инспекторы обязательно проинформируют об отсутствии датчика Департамент технического надзора. И собственнику придется этот недостаток устранить. Полагаю, у Департамента имеются свои санкции, но население должно быть готово к тому, что к ним будут приходить инспекторы Пожарно-Спасательного департамента.

- Будут ли эти проверки внезапными и будут ли в них участвовать квартирные товарищества?

- Что касается домашнего консультирования, когда никто никого не штрафует, то об этих проверках всегда сообщается заранее. Что касается рейдов, то о них никто заранее не сообщает, а проверки квартир проводятся выборочно. Но мы, в принципе, рассчитываем на сотрудничество с квартирными товариществами. Неплохо было бы, если бы председатели КТ хотя бы раз в полгода обходили квартиры, обращали внимание на наличие в них требуемых датчиков, на месте консультировали людей. Ведь когда пожар случается в одной квартире, из-за него страдают и жители соседних квартир, в которых неизбежно закоптятся стены. При тушении пожара водой и пеной затапливает квартиры соседей снизу. При этом возмещать ущерб должен виновник пожара, но зачастую с него нечего взять. Кстати, страхование жилья - еще одна важная тема, которая требует особого рассмотрения. Речь идет о страховании жилого помещения (стены плюс имущество), причем разные страховые фирмы предлагают разные варианты.

- На каком расстоянии от прибора должен находиться датчик угарного газа?

- Есть четкие инструкции, как правильно установить датчик, каким должно быть расстояние от потолка до датчика, а также расстояние до прибора, являющегося потенциальным источником угарного газа. Как правило, расстояние от потолка до датчика составляет 15-20 см, от прибора до датчика – 1-2 метра. Естественно, между датчиком и прибором не должно быть никаких препятствий, либо перегородок. К каждому датчику приложена инструкция, где это все четко обозначено и даже нарисовано. С этим, я уверена, люди без проблем справятся. Главное, с чем необходимо справиться - это собственные предубеждения и уверенность в том, что покупка датчика угарного газа - трата денег на бесполезную вещь. Во-первых, этот прибор прослужит вам долгие годы, а во-вторых, кому-то он обязательно спасет самое дорогое - жизнь.

Наталья Соболева