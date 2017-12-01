Начиная с 2018 года Больничная касса начнет оплачивать новые компенсации и медицинские услуги

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В целях обеспечения лучшей доступности медицинской помощи и для устойчивого развития системы здравоохранения начиная с 2018 года финансирование Больничной кассы было увеличено за счет нескольких новых источников.

Как это отразится на бюджете следующего года Больничной кассы?

Из государственного бюджета в бюджет Больничной кассы будет направлено 7% от средней пенсии по старости, прогнозируемый объем данного источника доходов - 91 миллионов. Также из бюджета Министерства Социальных Дел в бюджет Больничной кассы будет направлено 4,6 миллионов евро для компенсации услуг скорой помощи для незастрахованных лиц.

Кроме этого меняются принципы выплат нескольких важных компенсаций, например, дополнительной компенсации за льготные лекарства и компенсации за протезы.

Ниже приведен обзор самых значительных медицинских услуг или компенсаций, которые будут добавлены или изменены в 2018 году.

Экстракорпоральное оплодотворение

Начиная с 2018 года медицинские услуги и лекарства, необходимые для экстракорпорального оплодотворения или подсадки эмбриона будут полностью оплачиваться со стороны Больничной кассы, ранее их компенсировало Министерство Социальных Дел. Кроме этого, с нового года будет упразднено ходатайство о получении дополнительной компенсации за льготные лекарства путем подачи заявления. Теперь необходимые лекарства можно будет приобрести с 100% льготой сразу в аптеке.

Для застрахованных это означает, что:

Больше нет необходимости подавать отдельное заявление о компенсации своих расходов на лекарства. Льготу дополнительной компенсации будут рассчитывать непосредственно в момент оплаты рецепта в аптеке.

В аптеке нужно будет оплатить только долю обязательного самофинансирования, которая с начала 2018 года составит 2,5 евро для всех рецептов, а также часть цены льготного лекарства, превышающую его предельную цену, в случае если лекарство дороже других таких же лекарств из льготного списка.

Дополнительную информацию о разных лекарствах и экстракорпоральном оплодотворении можно узнать у своего лечащего врача.

Держатели торговых лицензий лекарств

Для общения с государственными структурами у производителей лекарств начиная с января теперь будет одна контактная организация - Больничная касса. Заявки на включение препаратов в список льготных лекарств, предложения о заключении новых ценовых договоров или об их изменении в дальнейшем нужно будет направлять только в Больничную кассу.

Скорая помощь

Больничная касса начиная с 2018 года будет платить и за медицинские услуги скорой помощи. В следующем году будут разработаны новые договора между бригадами скорой помощи и Больничной кассой. Кроме этого будут обновлены описания медицинских услуг , также будут пересмотрены их цены. Услугами скорой помощи будут по-прежнему обеспечены все пребывающие в Эстонии люди, в том числе и незастрахованные лица.

Антидоты (противоядия)

Больничная касса будет в дальнейшем заниматься темой антидотов - организацией составления списка антидотов, закупкой их запасов, организация логистики в сотрудничестве с Департаментом Здоровья.

В 2018 году будут разработаны правовые механизмы, которые будут внедрены с 2019 года вместе с ВИЧ, вакцинами и туберкулезными препаратами.

Необходимыми лекарствами будут по-прежнему обеспечиваться как застрахованные, так и незастрахованные лица.

Плата за заменяющего врача в службе семейных врачей

Ранее плату за заменяющего врача выплачивал Департамент Здоровья, а начиная с 2018 года данные расходы будет оплачивать Больничная касса. Для оказателей услуг по замене врачей в 2018 году ничего не изменится. В целях пополнения списка льготных медицинских услуг, в течение 2018 года будут пересмотрено содержание медицинских услуг и условия их оплаты.

Для семейных врачей в 2018 году ничего не меняется, он получает необходимые выплаты точно также, как и ранее. Застрахованных лиц данное изменение не затрагивает.

Для обеспечения выполнения обязанностей государственного центра пересадок органов

Центр по пересадке органов действует при Клинике Тартуского Университета. Ранее выполнение заданий государственного центра по пересадке органов клиники Тартуского Университета оплачивало Министерство социальных дел, а с 2020 года оплатой будет заниматься Больничная касса.

Начиная с 2018 года будут пересмотрены все расходы, связанные с деятельностью центра по пересадке органов. Они будут добавлены в список льготных медицинских услуг к 2020 году.

Для пациентов в данной сфере в 2018 году ничего не изменится. Для партнеров также не будет изменений ни в организации работы центра, ни в оплате. Новый порядок выплат будет выработан в ближайшие годы и партнеров известят о нем в 2019 году.

Дополнительная компенсация расходов на льготные лекарства

Начиная с января 2018 года вступят в силу дополнительные льготы для людей с большими расходами на льготные лекарства. Дополнительную компенсацию за льготные лекарства начнут получать застрахованные лица, у которых сумма расходов на льготные лекарства за один календарный год составляет не менее 100 евро (ранее компенсации начинали выплачивать, если расходы достигали 300 евро).

Сейчас в стране 15000 человек, которые за один год расходуют на льготные лекарства более 300 евро и 110 000 человек, которые тратят более 100 евро.

При расходах от 100 до 300 евро человек получит компенсацию в размере 50% от суммы, превышающей 100 евро. Например, если вы потратите 110 евро в год на льготные лекарства, то вы получите компенсацию в 5 евро; если вы потратите 250 евро в год, то компенсация составит 75 евро.

Если сумма за календарный год превысит 300 евро, то дополнительно компенсируют 90% от доли суммы, превышающей 300 евро. Например, если на льготные лекарства будет потрачено 500 евро в год, то размер компенсации составит 280 евро – это 50% от интервала от 100 евро до 300 евро ( т.е. (300-100) x 50% = 200 x 50% = 100 евро), и к этой сумме добавляется 90% от суммы, что превышает 300 евро (в данном случае (500-300) x 90%= 200 x 90% = 180 евро).

Кроме того, для застрахованных использование дополнительной компенсации за льготные лекарства становится сходным с компенсацией за протезы: ее можно сочетать с обычной льготной ставкой лекарства (50%, 75% или 90%) уже в аптеке непосредственно в момент покупки, и необходимость представлять отдельное заявление в Больничную кассу отпадает.

Поддержка работы медицинского консилиума по ВИЧ и СПИДу

Медицинский консилиум по ВИЧ и СПИДу поддерживает все медицинские центры Эстонии, которые занимаются отпуском ВИЧ- антиретровирусных препаратов, которые уничтожают вирус иммунодефицита человека и являются основой процесса лечения ВИЧ-инфекции.

Эксперты, входящие в консилиум, анализируют случаи заболевания, консультируют деятельность по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, обеспечивают одинаковый уровень качества лечения по всей Эстонии, в том числе и наблюдение случаев заболевания.

Обеспечение моряков круглосуточной возможностью дистанционных медицинских консультаций на английском и эстонском языке

Владельцы судов, зарегистрированных в Эстонии, должны обеспечить свои суда возможностью проведения дистанционной медицинской консультации на борту для всех членов команды судов. В данном случае речь идет о медицинской услуге, которую начиная со следующего года начнет финансировать Больничная касса.

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