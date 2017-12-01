Убытки от потребления алкоголя заметно сократились по сравнению с предыдущими годами

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Убытки от потребления алкоголя в нынешнем году заметно сократились по сравнению с предыдущими годами — сократилось как количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, так и число ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщают предварительные данные Института развития здоровья (TAI) и департамента полиции и погранохраны (PPA).

За 9 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2016 года смерность от заболеваний, непосредственно обусловленных алкоголем, сократилась среди мужчин на 15,5, а среди женщина на 10,5 процента, то есть в общем на 14,5 процента, сообщил пресс-секретарь Министерства социальных дел со ссылкой на статистику TAI.

Сниже проищошло за счет снижения обусловденных алкоголем заболеваний печени. Хотя речь иедт только о предварительных данных, смертность в связи с алкоголем снизилась по сравнению с преддущим годом на 10-15 процента, сообщил BNS пресс-секретарь министрерства. Согласно предварительным данным регистра смерности, от заболеваний, непосредственно обусловленных алкоголем, за 9 месяцев нынешнего года умерло 307 человек, что на 52 человека меньше, чем за тот же период прошлого года.

За год сократилось также количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения с 3337 преступлений за 10 месяцев прошлого года до 2803 за 10 месяцев 2017 года, то есть на 16 процентов.

Снилилось и число ДТП с участием нетрезвых водителей за 10 месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если за 10 месяцев 2016 года с участием нетрезвых водителей произошло 453 ДТП, в том числе в 141 пострадали люди, то за 10 месяцев 2017 года - 423 ДТП, в том числе в 120 пострадали люди.

Окончательную статистику ущербов для здоровья людей Институт развития здоровья опубликует в июне 2018 года.

BNS