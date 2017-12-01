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ЖизньНазваны европейские страны с самими низкими зарплатами

Дата публикации: Сегодня, 16:05 Просмотрено: 65

Названы европейские страны с самими низкими зарплатами

Аналитический центр Texty.org.ua подсчитал, в какой европейской стране люди получают самые маленькие зарплаты после выплаты налогов, передает Gazeta.ru.

Лидером антирейтинга стала Украина — в пересчете на евро средний украинец получает €190. Далее идут Молдавия (€216) и Азербайджан (€232).

В России средняя зарплата составляет €474 — больше, чем у десятка европейских стран из этого рейтинга.

Наибольшая зарплата оказалась у жителей Монако (€5225), затем идут Лихтенштейн (€4887) и Швейцария (€4421).

 

Названы европейские страны с самими низкими зарплатами

 

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