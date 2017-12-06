С января вступит в силу новый порядок дополнительной компенсации на лекарства

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Как сообщает rus.err.ee, на сегодняшнем заседании Рийгикогу принял закон, согласно которому с начала 2018 года будет действовать новый порядок дополнительной компенсации на лекарства.

Создаваемая система сделает рецептурные лекарства более доступными для людей с большими расходами на лекарства и станет удобнее для пациентов, поскольку компенсация будет учитываться в аптеке при покупке лекарства, говорится в пресс-сообщении Министерства социальных дел.

"Вступающее в силу со следующего года изменение поможет десяткам тысяч людей заметно сэкономить на рецептурных лекарствах и, в особенности, поможет пожилым и хроническим больным", -– сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

"Сейчас в Эстонии свыше 110 000 человек ежегодно тратит на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы. Целых 15 000 человек тратят свыше 300 евро. Новый порядок значительно сократит их расходы на лекарства с нового года. Также это одно из тех важных решений, которое должно обеспечить лучшее финансирование нашей системы здравоохранения и лучшую доступность врачебной помощи", – добавил министр.

Цель дополнительной компенсации лекарств – улучшить доступность лекарств для людей с повышенной необходимостью в лечении и с большими расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства расходы в заметно большем объеме, чем прежде.

В рамках новой системы дополнительную компенсацию будут выплачивать за расходы, превышающие 100 евро. Для расходов в диапазоне 100-300 евро предусмотрена компенсация в размере 50% и в размере 90% - для сумм свыше 300 евро. Льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупке лекарства.

Для внедрения новой системы правительство приняло решение внести в бюджет компенсаций на лекарства дополнительные 3 миллиона евро и унифицировать действовавшие с 2002 года платы за рецепт в объеме 1,27 евро и 3,19 евро из расчета на 2,5 евро на рецепт.

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