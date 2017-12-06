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ЗдравоохранениеВ Эстонии зафиксированы первые случаи заражения вирусом гриппа

Дата публикации: Сегодня, 15:54 Просмотрено: 42

В Эстонии зафиксированы первые случаи заражения вирусом гриппа

 

Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии зафиксированы первые случая заражения вирусом гриппа.

На прошлой неделе с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратилось 4015 человек, 56% из которых составили дети. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 27%.

Лабораторным путем нашли подтверждение первые случаи заражение вирусом гриппа: в одном из них речь шла о вирусе типа А, во втором — о вирусе типа В.

В Эстонии зафиксированы первые случаи заражения вирусом гриппа

 

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