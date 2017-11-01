Союз стоматологов: в лечении зубов Эстония возвращается во времена СССР

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Предложенные изменения, по мнению Винка, разрушат рынок стоматологических услуг высшего уровня.

Фото: Рауно Вольмар, Delfi.



В течение последнего года государство вынуждает клиники предлагать совершеннолетним пациентам услуги по лечению зубов и протезированию по навязанным силой ценам, что приведет к снижению качества стоматологических услуг, утверждает Союз стоматологов Эстонии.

«Союз зубных врачей высоко ценит то, что здоровье полости рта и зубов совершеннолетних жителей страны привлекло внимание политиков, но решение навязать зубным клиникам в условиях хорошо функционирующего рынка оказание услуги низкого качества по государственному прейскуранту – это путь, пройденный уже во времена ЭССР. Неужели мы соскучились по плановой экономике?» - пишет в своем открытом обращении президент Союза стоматологов Марек Винк.

Союз сообщает, что большинство медицинских учреждений не согласны оказывать услуги низкого качества добровольно, а потому число подписавших договор с Больничной кассой мало. Для вербовки договорных партнеров Больничная касса придумала мотивационный пакет, согласно которому врача премируют за количество прошедших через его стоматологическое кресло пациентов. По словам Винка, это и есть абсурдный подход времен плановой экономики, когда значение имели только «производственные объемы», но не качество работы. «Для пациента это означает, образно выражаясь, что врач должен за 15 минут выполнить работу, на которую раньше отводился час», - поясняет Винк.

По его мнению, государственная политика последовательно перенаправляла ресурсы частной медицины в пользу так называемых государственных больниц, и это оставляло все меньше возможностей для качественного лечения, удовлетворенности врачей и пациентов, а также необходимых инвестиций. «Теперь тот же тренд добрался и до лечения зубов», - полагает Винк.

Современная стоматология предполагает использование новых и часто достаточно дорогих технологий при диагностике и лечении зубов, что означает крупные инвестиции в приборы, а также прохождение врачами дорогих курсов в новых областях знаний, и все это невозможно делать при навязанных государством ценах.

«По словам представителей Министерства социальных дел, цель разрушения действующего порядка оказания зубоврачебной помощи (который, например, в системе компенсации протезирования работал очень хорошо) – увеличить количество совершеннолетних пациентов, посещающих стоматолога раз в год, на шесть процентов», - сказал Винк. По его словам, выбранное при расчете такой скромной цели деструктивное решение явно непропорционально и не выполняет установленные по численности цели из-за малого количества договорных партнеров и растущих очередей.

«Предложенное Министерством социальных дел и Больничной кассой не решает реальную проблему, которой является малая осведомленность совершеннолетнего населения о болезнях полости рта, что в свою очередь не стимулирует людей сохранять здоровье своего рта и зубов», - уверен он.

Зубные врачи призывают всех участников процесса вернуться за стол переговоров, поскольку доступная сейчас система не выполняет поставленных целей.

Предложение Союза стоматологов заключается в том, что у пациента должно сохраниться право использовать государственную дотацию у нравящегося ему врача. Для этого компенсация за лечение зубов и протезы для совершеннолетних должна остаться денежной. Разрабатывая новую систему, нельзя ломать хорошо работающую старую до того, как будет разработано новое решение: «К сожалению, именно так произошло с денежной компенсацией за протезы».

Винк подчеркивает, что эксперты Союза зубных врачей Эстонии и Института стоматологии Тартуского университета и сейчас готовы принимать участие в деятельности рабочей группы вместе с теми, кто формирует политику в области здоровья, чтобы выработать эффективные по затратам методы по улучшению здоровья полости рта жителей Эстонии. «Мы призываем политиков, чиновников и, прежде всего, общественность обсудить тему здоровья полости рта людей более широко – причина наносящего вред здоровью поведения кроется прежде всего в элементарном отсутствии знаний», - заключает Винк.

Как известно, начиная с июля этого года государство выплачивает совершеннолетним пациентам компенсацию за лечение зубов в размере 30 евро в год при условии, что 50 процентов стоимости лечения пациент оплачивает сам. Пенсионеры, беременные, матери детей до года и пациенты с особыми потребностями оплачивают 15 процентов от стоимости лечения и их поддержка составляет 85 евро в год. Согласно прогнозу Больничной кассы, в 2017 году дополнительные расходы в связи с принятой схемой поддержки составят 16,6 миллиона евро при условии, что компенсацию использует 51 процент целевой группы.

«НГ»