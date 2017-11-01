ОПРОС. Помощь другим не должна быть только раз в году

Дата публикации: Сегодня, 12:34 Просмотрено: 53

ЕЖЕГОДНО С 1985 ГОДА 5 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРА. ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ?





Елена:

- Да, я слышала о волонтёрах, но никогда этим сама не занималась. Я жертвую деньги на церковь, подаю нуждающимся. Я - православная верующая, у нас скоро Рождество, но по календарю оно с католическим не совпадает. Помощь однако нельзя привязать к какому-то определённому времени. Если есть желание и возможности, то это нужно делать в любое время. А если случаются какие-то трагические события, меня это всегда сильно трогает, и я тогда пытаюсь помочь деньгами.



Наталья:

- Я помогаю детям, участвую в организации детских мероприятий и праздников. Несколько раз покупала подарки для ребят в рамках акции «Дерево желаний». Внимание мальчишкам и девчонкам требуется, конечно, не только в новогодние праздники. Я, например, всегда помню про дату 1 июня - Международный день защиты детей, и про 1 сентября, когда нужно помочь школьникам собраться в школу.

Римма:

- Сейчас поняла, что мне самой нужна помощь, но не материальная, а моральная, и я пытаюсь получить её. Сама я не из Нарвы, а из Силламяэ, до этого жила в Башкирии. Последние годы мне очень тяжело жить, всё время нахожусь в депрессии. Многие люди нуждаются в помощи, я всё это хорошо понимаю и готова помогать другим. Я придерживаюсь мусульманской веры, а у нас добровольное пожертвование называется хаир, это то же самое, что и милостыня у христиан. Тамара:

- Я как бывший медицинский работник знаю как никто работу по уходу за больными и пожилыми людьми. Поэтому и прихожу к тем, кто оказался в трудных житейских ситуациях, когда здоровье отказывает, уделяю им время. Делаю и делала это совершенно бесплатно. Многих из тех, за кем я ухаживала, уже, к сожалению, нет в живых. Я занимаюсь этой деятельнеостью не как волонтёр, а как обычный человек или хорошая соседка, которая хочет помочь и знает, как это сделать.

Владислав:

- Религиозные конфессии много говорят о благотворительности, но можно делать добро, и ни во что не веря. Что это будет конкретно - вопрос второстепенный, главное — это совесть и порядочность. Такой человек и будет помогать другим, не выставляя себя напоказ. Я много лет жил в США, и для меня эта страна во всём является эталоном. Там, а ещё в Канаде, можно поучиться тому, как можно организовать волонтёрскую деятельность на очень высоком уровне.

Опрос провели: Сергей Башилов и Елена Полуэктова

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.