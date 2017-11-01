Эльдар Эфендиев будет претендовать на место руководителя Нарвского музея

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Как сказал нашей газете известный нарвский политик Эльдар Эфендиев, он готовит документы на конкурс на должность члена правления целевого учреждения «Нарвский музей».

В настоящее время Эльдар Эфендиев является председателем правления Палаты некоммерческих объединений. Фото из архива Рийгикогу

Эльдар Эфендиев (которому сейчас 63 года) возглавлял Нарвский музей с 1979 по 1999 год. В 1999-2000 годах занимал пост мэра Нарвы. В 2002-2003 годах Эфендиев был министром народонаселения Эстонии, трижды становился депутатом Рийгикогу.

Эльдар Эфендиев:

- Именно член правления (и он единственный в ЦУ) будет осуществлять руководство музеем, - уточнил г-н Эфендиев. - Такой должности, как директор музея, ныне нет. Все его функциональные обязанности возложены на члена правления. Во вторник я написал заявление на имя мэра Нарвы о том, что я выхожу из состава совета ЦУ «Нарвский музей». И принял решение участвовать в конкурсе.

Соискатели на должность руководителя Нарвского музея могут подать свои документы до 4 декабря нынешнего года. Результаты его, вероятно, станут известны до Рождества.

Светлана ЗАЙЦЕВА