Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ЛюдиЭльдар Эфендиев будет претендовать на место руководителя Нарвского музея

Дата публикации: Сегодня, 11:59 Просмотрено: 46

Как сказал нашей газете известный нарвский политик Эльдар Эфендиев, он готовит документы на конкурс на должность члена правления целевого учреждения «Нарвский музей».

Эльдар Эфендиев будет претендовать на место руководителя Нарвского музея

В настоящее время Эльдар Эфендиев является председателем правления Палаты некоммерческих объединений. Фото из архива Рийгикогу

Эльдар Эфендиев (которому сейчас 63 года) возглавлял Нарвский музей с 1979 по 1999 год. В 1999-2000 годах занимал пост мэра Нарвы. В 2002-2003 годах Эфендиев был министром народонаселения Эстонии, трижды становился депутатом Рийгикогу.

Эльдар Эфендиев:

- Именно член правления (и он единственный в ЦУ) будет осуществлять руководство музеем, - уточнил г-н Эфендиев. - Такой должности, как директор музея, ныне нет. Все его функциональные обязанности возложены на члена правления. Во вторник я написал заявление на имя мэра Нарвы о том, что я выхожу из состава совета ЦУ «Нарвский музей». И принял решение участвовать в конкурсе.

Соискатели на должность руководителя Нарвского музея могут подать свои документы до 4 декабря нынешнего года. Результаты его, вероятно, станут известны до Рождества.

 

Светлана ЗАЙЦЕВА

Эльдар Эфендиев будет претендовать на место руководителя Нарвского музея

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100