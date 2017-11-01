Соло Дмитрия Медведева в стиле рэп

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Этот молодой человек хорошо знаком определенной публике по выступлениям ставшего уже популярным, хоть пока и в нешироких кругах, рэп-коллектива «Тандем BIT+».

Дима Вайт В гостях на ETV+ в программе «ТВой вечер».

Парни радовали нас своим творчеством на больших и малых площадках Нарвы и Эстонии, в эфирах местных радиостанций и телеканалов. Наш позитивный собеседник - Дмитрий Медведев! Он же - нарвитянин Дима Вайт. Именно под таким сценическим именем на свет недавно появился его новый сольный музыкальный проект. Дмитрию 31 год, он полон творческих сил, идей и планов. А что же с «BIT+»? Поговорим, узнаем.

- Дима, привет! Рассказывай. Появление сольного проекта «Дима Вайт» говорит о том, что «Тандем БИТ+» больше не будет радовать свою публику? И что сподвигло тебя уйти в «автономное плавание»?

- «Тандем БИТ+» как был, так и будет в постоянном активе. Дима Вайт и Стас Линт готовят для вас, дорогие друзья, новые треки, намечают съемки новых видеоработ. Конечно же, ждут предложений и, по возможности, сами создают выступления.

Идея создания сольного проекта «Дима Вайт» всегда крутилась у меня в голове. Сейчас появилась куча идей, нашлось время, и настал тот час (смеется). Чем больше выплескиваешь, тем больше позитива получаешь. Коллеги поймут меня.

Кропотливая работа в студии над новым треком.

- Где и как новый проект уже успел «засветиться»?

- На турецкой земле снял клип на самую первую позитивную песню. Поехал и показал ее в эфире программы «Твой вечер» на ETV+.

- «BIT+» частенько подключал к своему творчеству и во время своих выступлений других исполнителей и музыкантов различных направлений. Ты говорил, что в планах у тебя продолжать эту традицию. Есть уже какие-то конкретные наметки, кто смог бы присоединиться к тебе на определенном этапе?

- Уже в процессе монтажа и сведения находятся новый трек и видео, созданные в сотрудничестве со столичным рэп-исполнителем «Евгений Blake». Естественно, ведутся переговоры и с другими артистами.

- Кстати, какова судьба вашего дебютного альбома «Неопознанный объект»?

- Сложно с продвижением, в том плане, если сравнивать российских артистов и наши потуги. Но «Неопознанный объект» на сегодня является нашей постоянной программой на выступлениях с «Тандемом». Дальше интернета альбом не ушел, так что уловить наши мысли ты, дорогой слушатель, можешь в MP3 формате на музыкальных ресурсах и, конечно же, на www.beatplusband.com.

- Почему, именно рэп? Какие-то кумиры подтолкнули к выбору этого музыкального направления или что-то другое? И как, более узко, можно обозначить твой стиль?

- Не люблю застаиваться в одной определенной стилистике жанра. Сейчас я делаю лайтовый, качевый dance рэп, завтра может что-то поменяться. «Тандем» со Стасом придерживается сейчас, на мой взгляд, определенных Dubstep, Dance Rap.

Почему, именно, рэп? Нравился. Играл рок еще в школьные годы, как ни странно. Шатали актовые залы школьных лет. Я был солистом. Потом продал гитару, подстриг волосы и начал слушать западный рэп. В рэпе уже с 2003 года. Поэтому кроме слова «нравится» и добавить нечего. Делаю то, что нравится! И вам советую.

- Насколько популярна эта музыка в Эстонии, в Нарве? Кого ты мог бы выделить для себя из местных исполнителей, а заодно мировых и российских?

- В Нарве, в Эстонии и везде она популярна. Самая популярная! Времена поменялись. Кого слушаю? Стараюсь многих послушать. Все эти артисты ездят к нам с концертами, многие их знают. Местных мало, но они есть и они стараются. Молодцы! Просто не та страна, увы, не те правила, но мы стараемся двигаться вперед.

«Тандем BIT+» «качает» публику на престижном East Beach Fest 2017.

- Традиционно рэп считается уделом парней с черным цветом кожи. Нет ощущения, что это не совсем «родное» по энергетике?

- Все это уже давно обрусело, стало для русского родным, отточено нашими мастерами жанра, перенялось из-за океана и мутировало под наш склад ума. Они по своему, а мы по своему, как говорится, и всем все понятно.

- У тебя уже достаточный опыт выступлений на различных площадках - клубных, фестивальных, на радио, на ТВ. Где уютнее себя чувствуешь или «по барабану»?

- На ТВ круто! Ты почитаешь свою музыку, да еще и покажут тебя. Интересно все. Большой фест с не одной тысячей народа, вообще, драйв поднимает.

- Опять же, в творчестве «BIT+», в текстах достаточное место занимала так называемая «социалка», даже, можно сказать, некая политика. Конечно, была и любовь. У нового проекта есть какая-то идеология в этом плане?

- Личные, социальные и другие темы были, есть и будут во всех треках как «Тандема», так и в сольном проекте. О чем думаем, что переживаем, о том и пишем. Уверен, что так у каждого артиста.

- Социальные темы, политика. Недавно в Нарве прошли выборы. Ходил голосовать, если не секрет, и как к этому относишься?

- Голосовать ходил за своего знакомого. Большего значения этому пока не придаю.

- Рэп, тексты, стихи... А из классических поэтов кто тебе нравится? Если нравится, конечно.

- Классическая литература, музыка, поэты - пожалуй, не мое. Я больше за современные виды. Мне нравится изобразительное искусство: инсталляции, арт-искусство и всякие необычные штуки. Лишь в написании текстов иногда могу использовать фразы, полунамеки, это нравится, это интересно. Так многие пишут.

Почти что «звёздное» интервью после очередного выступления вместе со Стасом Линтом (в белой кепке).

- У тебя как пишется? Что изначально: текст или музыкальный трек?

- Сначала музыка, и исходя из ее подачи, настроения, энергетики рождаются восприятие и текст. Как-то так.

- Ты у нас уже семейный парень, отец. Как семья? Жена понимает тебя, поддерживает в твоем стремлении появляться на сцене?

- Да. У меня замечательная жена Татьяна и любимая дочь Анастасия. Ей полтора годика. Обе они мои радости. Обеим уделяю свободное время. Горжусь ими! И они мной (немного). Семья, работа, музыкальная часть со всеми составляющими - это пока все, на что мне хватает времени.

Жена, естественно, поддерживает. Я даже уговорил ее попеть. Она большая молодец! Записали на студии песню, сняли клип, в общем, будущая звездочка, не то, что я! Tanja Dream («Увидимся завтра») - посмотрите, послушайте!

- Где учился в Нарве? Где и кем работаешь?

- Удалось усидеть за партами в 8-й, 9-й и 4-й школах. Потом окончил институт экономики и управления. Работаю на предприятии Eesti Energia. Всем коллегам отдельный привет! И если у кого-то есть интересные идеи по сотрудничеству, пишите, обсудим. А пока развиваюсь в теме съемки и монтажа видеоклипов.

- Очень часто творчество не приносит каких-то финансовых благ, даже наоборот, требует затрат. Не жалко потраченного времени и средств на это? И какие планы, мечты в так называемом шоу-бизнесе?

- Творчество - пылесос. Но мне нравится, как он гудит! Понимаете?

- За мостом Россия-матушка. Не смотрел в ту сторону?

- Только о России и думается. Только в Россию и стремимся. Что для этого надо? Надо сказать нужные слова, чтобы их кто-то заметил и воплотил это в жизнь. А, возможно, и само стрельнет, но это не наверняка.

- Уйдем в сторону от сценического имени, вспомним, что ты у нас, ни много-ни мало, Дмитрий Медведев! Очень крутой двойной тезка у тебя в России. Были какие-то интересные, может курьезные моменты, связанные с этим двойным сходством?

- Бывало. На российской границе часто возникают вопросы, особенно по поводу отчества. Он ведь Анатольевич, а я Сергеевич. Нестыковка получается. Да и от рэпа он далек.

- Что для тебя Нарва? Почему остался, не уехал, как многие другие?

- Нарва – это родня, семья, друзья. Попытки уехать были и, возможно, они еще и будут. Поживем, увидим, дорогие мои.

- Не считаешь, что в нашем городке не хватает места, клуба для хип-хоповской тусовки?

- Да! Считаю, что не хватает. Ее нет! Займитесь друзья, а вдруг, опять же, стрельнет!

- Ну, и своим фанам несколько добрых слов…

-Я всех и каждого обнимаю! Пускай вас мало - приходите на ближайшие выступления, которые обязательно будут только для вас.



Беседовал Евгений РОГОВ