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ЗдравоохранениеПожар в больнице - что это было и зачем

Дата публикации: Сегодня, 10:21 Просмотрено: 171

Первое ноября текущего года. Внезапное задымление в Нарвской больнице, на втором этаже здания по адресу Хайгла 5. Звучит сигнал пожарной тревоги, на вызов мчатся спецмашины спасателей. В оперативном порядке из опасной зоны сквозь дым осуществляется эвакуация пациентов и персонала...

Пожар в больнице - что это было и зачем

Это было на самом деле. Но, к счастью, всего лишь в виде учений, впервые проведенных в таких масштабах совместно Нарвской больницей и Пожарно- Спасательным департаментом. Организатором учения была фирма Toredus OÜ.

Обязательные условия

Как рассказали руководитель хозяйственной службы Нарвской больницы Светлана Мельникова и мастер ремонтно-технической группы этой службы, а также ответственное лицо по пожарной безопасности SA Narva Haigla Николай Палкин, наряду с лечебным процессом в больнице большое внимание уделяется требованиям по обеспечению пожарной безопасности. Помимо выполнения условий технического плана — таких, как установка противопожарных дверей для создания особых противопожарных секций в зданиях (к слову, в Нарвской больнице реновированные лифты снабжены противопожарными дверями, что превращает их в самостоятельные противопожарные секции) и других подобных реконструкций - обязательным условием является также проведение учебы по пожарной безопасности.

Светлана Мельникова:

- В соответствии с Законом о пожарной безопасности и для обеспечения безопасности работников и пациентов Нарвская больница ежегодно организует теоретическую учебу и проводит учения по тренировке действий на случай эвакуации и пожара, а также для обеспечения готовности к действиям в обстановке опасности. Главной задачей проведения практического обучения является приобретение достаточного теоретического уровня познаний в области пожарной безопасности всех наших сотрудников: как больницы, так и поликлиники. Люди должны достаточно ясно представлять возможные риски, осознавать вероятность возникновения пожара, понимать особенности развития пожара, знать принципы работы установок пожарной безопасности, уметь грамотно действовать в случае опасности.

Вторым критерием подготовленности персонала является разработанная в учреждении инструкция или план действий при пожаре для персонала. Таким образом, гарантируются уверенное знание людьми своих обязанностей и соответствующие грамотные действия при возникновении экстремальной ситуации.

Пожар в больнице - что это было и зачем

Когда спасение невозможно обычным путем, лежачих пациентов эвакуируют через окно, укладывая в специальную капсулу.

Все под контролем

В Нарвской больнице разработаны четкие планы действий на случай пожара в каждом ее здании. При этом особое внимание уделяется планам действий в лечебных корпусах, где пациенты находятся круглосуточно. План действий при пожаре, по словам Светланы Мельниковой, это инструкция для работников учреждения, в которой описан порядок действий при пожаре и эвакуации, учитывающий особенности систем пожарной безопасности данного объекта. 

Светлана Мельникова:

- В инструкции указываются порядок действий и обязанности конкретных лиц по их выполнению с целью обеспечения безопасности людей и защиты имущества. Для достижения уверенных знаний и приобретения навыка действий персонала при возникновении экстремальной ситуации в больнице, в лечебных корпусах ежегодно проводятся теоретические занятия и практические обучения по эвакуации в случае возникновения пожара. А также в курс теоретических занятий в обязательном порядке входит практическое обучение пользованию огнетушителем. Для чего каждый из сотрудников обучается тушению очага огня, осваивая практику включения огнетушителя, правильного направления струи пламегасящего состава на горящий объект в специальной безопасной зоне.

На практической эвакуации также отрабатывается план действий при пожаре, который состоит из определенных тем: оповещение о пожаре, порядок эвакуации, взаимодействие между персоналом и службами, взаимодействие с представителями спасательной службы и так далее. Теоретические и практические эвакуации проводятся под надзором компетентной лицензированной фирмы.

Следует отметить, что место проведения (этаж, отделение) практической эвакуации, то есть место возгорания, ежегодно меняется - с тем, чтобы охватить учебой все отделения и весь персонал. Во время учебы выявляются слабые стороны действий при пожаре, вносятся коррективы в план действий персонала. После проведения эвакуации фирма составляет отчет о действиях персонала, оценивает по пятибалльной системе, дает рекомендации.

Спасайтесь, пожар!

В этом году, в начале ноября, впервые противопожарные учения в Нарвской больнице проводились, так сказать, по полной программе, с реалистичной имитацией серьезного пожара в здании по адресу Хайгла 5, то есть в терапевтическом отделении, на его втором этаже. Это было совместное обучающее мероприятие фирмы Toredus OÜ, Нарвской больницы и Идаского спасательного центра.

Очень важно, что во время учения контроль за общей пожарной безопасностью и за действиями персонала и спасателей проводили оценщики учёбы как со стороны специализированной фирмы Toredus OÜ, так и Идаского спасательного центра.

То есть прошедшие учения были весьма полезными для всех участников, совершенствовавших свои навыки по ликвидации последствий в результате возникновения чрезвычайных ситуаций - в данном случае, сильного пожара в условиях больницы.

Что же происходило?

По легенде учения, при возникновении короткого замыкания в электрооборудовании воспламенялись компьютер и интерьер помещения на втором этаже терапевтического отделения больницы. Задымление активировало датчик автоматической пожарной сигнализации (АПС). Дым распространялся в коридор и препятствовал проведению эвакуации. Некоторые пациенты оказались отрезанными дымом от путей эвакуации и ждали спасения со стороны Спасательной службы в палате. Учения были максимально приближены к действительности, специальными дымовыми генераторами осуществлялось большое задымление второго этажа здания, персонал испытывал настоящие эмоции, некоторые люди действительно теряли ориентацию. После того, как сработала сирена АПС, сотрудники второго этажа распределились и начали проверку всех помещений с целью обнаружения возможных признаков пожара. Одна из сестёр обнаружила сильное задымление в коридоре и, закрыв лицо рукой, вошла в задымлённое помещение. Организатор учений дал сестре, вошедшей в дым, распоряжение оставаться на месте и не предпринимать никаких действий (по легенде, сотрудник теряет сознание, надышавшись продуктами горения).

Пожар в больнице - что это было и зачем

Полезные предосторожности

Согласно плану учения, персонал должен был проводить эвакуационные мероприятия по спасению пациентов еще до прибытия спасательной команды. При этом надо отметить, что большую положительную роль в «спасении» лежачих больных сыграла правильная предварительная организационная мера, предпринятая руководством больницы.

«Несколько лет назад наша больница получила в порядке европейской помощи около 40-ка спасательных подложек для лежачих больных, - рассказал Николай Палкин. - Они оказались очень удобным приспособлением, которое укладывается под матрац. При необходимости пациента, лежащего на матраце, фиксируют ремнями этой подложки. Подложка позволяет, в случае необходимости, фиксируя пациента при помощи ремней, пеленать его вместе с постельным бельем и одеялом в своеобразный кокон. Затем с помощью специальных ручек этот кокон без вреда для пациента можно вытаскивать прямо по полу из опасной зоны. При этом, что особенно важно, это может делать один человек и без особых усилий. Тогда как при использовании обычных носилок нужны два достаточно физически сильных человека. Мы оценили эти подложки по достоинству и на сегодняшний день администрацией больницы такие приспособления уже приобретены для эвакуации каждого нашего лежачего пациента».
Необходимо также упомянуть, что в Нарвской больнице установлена современная пожарная сигнализация, которая теперь позволяет локально указывать, где именно, в какой палате или ином помещении находится очаг возгорания, и передавать эту информацию одновременно и в диспетчерский пункт Спасательного центра.

При получении сигнала тревоги из SA Narva Haigla в описываемой ситуации Спасательный центр направил три пожарных расчета - из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Прибыла также автомашина с эвакуационной лестницей. Спасательные команды проводили тушение очага возгорания и эвакуацию «пациента» из палаты, заблокированной огнем, с помощью эвакуационной лестницы через окно второго этажа. Эвакуация закончилась по команде руководителя спасательных работ.

Итоги и предложения

Основной задачей учения являлась оценка готовности работников Нарвской больницы при осуществлении эвакуации и проведении пожарно-спасательных работ в случае пожара.

После эвакуационного учения с сотрудниками больницы был проведён 15-минутный брифинг, где представитель фирмы Toredus OÜ подвел итог результатам учения. Наряду с положительными моментами учение выявило и некоторые недостатки, что собственно говоря, тоже является положительным фактором, поскольку всегда лучше определить недоработки на учениях, чем при реальном пожаре. Именно для этого учения и проводятся.

По итогам учения был сформулирован ряд предложений для более эффективных действий в случае пожара и эвакуации.

 

SA Narva Haigla

Комментарий члена правления Нарвской больницы Олева Силланда

С неизбежностью и необходимостью проведения регулярных учений по эвакуации коллектив Нарвской больницы уже свыкся.
Спасибо нашим пациентам, которые так же неизбежно во время подобных учений оказываются в некотором дискомфорте, но чаще всего с пониманием относятся к таким мероприятиям. Некоторые наши пациенты даже добровольно принимают участие в их проведении.
Ведь понятно, что все это делается ради приобретения необходимых навыков по безопасности, то есть ради самих же людей.

Пожар в больнице - что это было и зачем

 

 

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