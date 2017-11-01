Пожар в больнице - что это было и зачем

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Первое ноября текущего года. Внезапное задымление в Нарвской больнице, на втором этаже здания по адресу Хайгла 5. Звучит сигнал пожарной тревоги, на вызов мчатся спецмашины спасателей. В оперативном порядке из опасной зоны сквозь дым осуществляется эвакуация пациентов и персонала...

Это было на самом деле. Но, к счастью, всего лишь в виде учений, впервые проведенных в таких масштабах совместно Нарвской больницей и Пожарно- Спасательным департаментом. Организатором учения была фирма Toredus OÜ.

Обязательные условия

Как рассказали руководитель хозяйственной службы Нарвской больницы Светлана Мельникова и мастер ремонтно-технической группы этой службы, а также ответственное лицо по пожарной безопасности SA Narva Haigla Николай Палкин, наряду с лечебным процессом в больнице большое внимание уделяется требованиям по обеспечению пожарной безопасности. Помимо выполнения условий технического плана — таких, как установка противопожарных дверей для создания особых противопожарных секций в зданиях (к слову, в Нарвской больнице реновированные лифты снабжены противопожарными дверями, что превращает их в самостоятельные противопожарные секции) и других подобных реконструкций - обязательным условием является также проведение учебы по пожарной безопасности.

Светлана Мельникова:

- В соответствии с Законом о пожарной безопасности и для обеспечения безопасности работников и пациентов Нарвская больница ежегодно организует теоретическую учебу и проводит учения по тренировке действий на случай эвакуации и пожара, а также для обеспечения готовности к действиям в обстановке опасности. Главной задачей проведения практического обучения является приобретение достаточного теоретического уровня познаний в области пожарной безопасности всех наших сотрудников: как больницы, так и поликлиники. Люди должны достаточно ясно представлять возможные риски, осознавать вероятность возникновения пожара, понимать особенности развития пожара, знать принципы работы установок пожарной безопасности, уметь грамотно действовать в случае опасности.

Вторым критерием подготовленности персонала является разработанная в учреждении инструкция или план действий при пожаре для персонала. Таким образом, гарантируются уверенное знание людьми своих обязанностей и соответствующие грамотные действия при возникновении экстремальной ситуации.

Когда спасение невозможно обычным путем, лежачих пациентов эвакуируют через окно, укладывая в специальную капсулу.

Все под контролем

В Нарвской больнице разработаны четкие планы действий на случай пожара в каждом ее здании. При этом особое внимание уделяется планам действий в лечебных корпусах, где пациенты находятся круглосуточно. План действий при пожаре, по словам Светланы Мельниковой, это инструкция для работников учреждения, в которой описан порядок действий при пожаре и эвакуации, учитывающий особенности систем пожарной безопасности данного объекта.

Светлана Мельникова:

- В инструкции указываются порядок действий и обязанности конкретных лиц по их выполнению с целью обеспечения безопасности людей и защиты имущества. Для достижения уверенных знаний и приобретения навыка действий персонала при возникновении экстремальной ситуации в больнице, в лечебных корпусах ежегодно проводятся теоретические занятия и практические обучения по эвакуации в случае возникновения пожара. А также в курс теоретических занятий в обязательном порядке входит практическое обучение пользованию огнетушителем. Для чего каждый из сотрудников обучается тушению очага огня, осваивая практику включения огнетушителя, правильного направления струи пламегасящего состава на горящий объект в специальной безопасной зоне.

На практической эвакуации также отрабатывается план действий при пожаре, который состоит из определенных тем: оповещение о пожаре, порядок эвакуации, взаимодействие между персоналом и службами, взаимодействие с представителями спасательной службы и так далее. Теоретические и практические эвакуации проводятся под надзором компетентной лицензированной фирмы.

Следует отметить, что место проведения (этаж, отделение) практической эвакуации, то есть место возгорания, ежегодно меняется - с тем, чтобы охватить учебой все отделения и весь персонал. Во время учебы выявляются слабые стороны действий при пожаре, вносятся коррективы в план действий персонала. После проведения эвакуации фирма составляет отчет о действиях персонала, оценивает по пятибалльной системе, дает рекомендации.

Спасайтесь, пожар!

В этом году, в начале ноября, впервые противопожарные учения в Нарвской больнице проводились, так сказать, по полной программе, с реалистичной имитацией серьезного пожара в здании по адресу Хайгла 5, то есть в терапевтическом отделении, на его втором этаже. Это было совместное обучающее мероприятие фирмы Toredus OÜ, Нарвской больницы и Идаского спасательного центра.

Очень важно, что во время учения контроль за общей пожарной безопасностью и за действиями персонала и спасателей проводили оценщики учёбы как со стороны специализированной фирмы Toredus OÜ, так и Идаского спасательного центра.

То есть прошедшие учения были весьма полезными для всех участников, совершенствовавших свои навыки по ликвидации последствий в результате возникновения чрезвычайных ситуаций - в данном случае, сильного пожара в условиях больницы.

Что же происходило?

По легенде учения, при возникновении короткого замыкания в электрооборудовании воспламенялись компьютер и интерьер помещения на втором этаже терапевтического отделения больницы. Задымление активировало датчик автоматической пожарной сигнализации (АПС). Дым распространялся в коридор и препятствовал проведению эвакуации. Некоторые пациенты оказались отрезанными дымом от путей эвакуации и ждали спасения со стороны Спасательной службы в палате. Учения были максимально приближены к действительности, специальными дымовыми генераторами осуществлялось большое задымление второго этажа здания, персонал испытывал настоящие эмоции, некоторые люди действительно теряли ориентацию. После того, как сработала сирена АПС, сотрудники второго этажа распределились и начали проверку всех помещений с целью обнаружения возможных признаков пожара. Одна из сестёр обнаружила сильное задымление в коридоре и, закрыв лицо рукой, вошла в задымлённое помещение. Организатор учений дал сестре, вошедшей в дым, распоряжение оставаться на месте и не предпринимать никаких действий (по легенде, сотрудник теряет сознание, надышавшись продуктами горения).

Полезные предосторожности

Согласно плану учения, персонал должен был проводить эвакуационные мероприятия по спасению пациентов еще до прибытия спасательной команды. При этом надо отметить, что большую положительную роль в «спасении» лежачих больных сыграла правильная предварительная организационная мера, предпринятая руководством больницы.

«Несколько лет назад наша больница получила в порядке европейской помощи около 40-ка спасательных подложек для лежачих больных, - рассказал Николай Палкин. - Они оказались очень удобным приспособлением, которое укладывается под матрац. При необходимости пациента, лежащего на матраце, фиксируют ремнями этой подложки. Подложка позволяет, в случае необходимости, фиксируя пациента при помощи ремней, пеленать его вместе с постельным бельем и одеялом в своеобразный кокон. Затем с помощью специальных ручек этот кокон без вреда для пациента можно вытаскивать прямо по полу из опасной зоны. При этом, что особенно важно, это может делать один человек и без особых усилий. Тогда как при использовании обычных носилок нужны два достаточно физически сильных человека. Мы оценили эти подложки по достоинству и на сегодняшний день администрацией больницы такие приспособления уже приобретены для эвакуации каждого нашего лежачего пациента».

Необходимо также упомянуть, что в Нарвской больнице установлена современная пожарная сигнализация, которая теперь позволяет локально указывать, где именно, в какой палате или ином помещении находится очаг возгорания, и передавать эту информацию одновременно и в диспетчерский пункт Спасательного центра.

При получении сигнала тревоги из SA Narva Haigla в описываемой ситуации Спасательный центр направил три пожарных расчета - из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Прибыла также автомашина с эвакуационной лестницей. Спасательные команды проводили тушение очага возгорания и эвакуацию «пациента» из палаты, заблокированной огнем, с помощью эвакуационной лестницы через окно второго этажа. Эвакуация закончилась по команде руководителя спасательных работ.

Итоги и предложения

Основной задачей учения являлась оценка готовности работников Нарвской больницы при осуществлении эвакуации и проведении пожарно-спасательных работ в случае пожара.

После эвакуационного учения с сотрудниками больницы был проведён 15-минутный брифинг, где представитель фирмы Toredus OÜ подвел итог результатам учения. Наряду с положительными моментами учение выявило и некоторые недостатки, что собственно говоря, тоже является положительным фактором, поскольку всегда лучше определить недоработки на учениях, чем при реальном пожаре. Именно для этого учения и проводятся.

По итогам учения был сформулирован ряд предложений для более эффективных действий в случае пожара и эвакуации.

SA Narva Haigla

Комментарий члена правления Нарвской больницы Олева Силланда

С неизбежностью и необходимостью проведения регулярных учений по эвакуации коллектив Нарвской больницы уже свыкся.

Спасибо нашим пациентам, которые так же неизбежно во время подобных учений оказываются в некотором дискомфорте, но чаще всего с пониманием относятся к таким мероприятиям. Некоторые наши пациенты даже добровольно принимают участие в их проведении.

Ведь понятно, что все это делается ради приобретения необходимых навыков по безопасности, то есть ради самих же людей.