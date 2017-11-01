В выходные Продуктовый банк вновь будет собирать продукты

Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотренно: 32

Как сообщает rus.err.ee, в предстоящие выходные Продуктовый банк будет собирать продукты в супермаркетах и приглашает добровольцев принять участие в акциях.

Акции по сбору продуктов питания состоятся в субботу, 4 декабря, в трех гипермаркетах Rimi, а также 11 и 12 декабря в четырех таллиннских семейных центрах Prisma. В ходе акций все желающие смогут купить и пожертвовать продовольственные товары семьям с ограниченным достатком.

Сбор продуктов осуществляется с 12:00 до 18:00 в торговых центрах Ülemiste, Norde, Lasnamäe Centrum, Sikupili, Rocca Al Mare и Mustamäe Prisma.

Пожертвования будут переданы семьям, которые вынуждены жить на 1000 евро в месяц или меньше. Только в Таллинне таких семей насчитывается около 2400.

rus.err.ee