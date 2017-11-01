Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ЖизньТорговцев Рождественского рынка проверят на знание эстонского языка

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотренно: 39

Торговцев Рождественского рынка проверят на знание эстонского языка

Как сообщает rus.err.ee, Рождественский рынок на Ратушной площади Старого Таллинна оказался под прицелом Языковой инспекции.
В среду, 29 ноября, сотрудники ведомства проверят уровень владения эстонским языком у уличных торговцев. Инспекторы намерены общаться с продавцами под видом клиентов, а тем торговцам, которые не знают государственный язык в должном объеме, грозит надзорное производство. В прежние годы подобные проверки на Рождественском рынке не проводились, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в инспекции.

Нынешней осенью сотрудники Языковой инспекции уже несколько раз проверяли на Ратушной площади соответствие вывесок уличных киосков Закону о языке и обнаружили около 10 нарушений.

Рождественский рынок на Ратушной площади будет работать до 6 января.

 

rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
пять - два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100