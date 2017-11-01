Каждый 20-й житель Нарвы - носитель ВИЧ?

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Это ставшее уже регулярным мероприятие под названием «Новые подходы к диагностике и лечению ВИЧ», предназначенное для семейных врачей и состоявшееся 11 ноября в Нарва-Йыэсуу, оказалось более, чем актуальным: Эстония, как известно, занимает первое место в Евросоюзе по распространению ВИЧ, а Нарва лидирует по этому показателю в Эстонии.

Коллектив Linda Kliinik четвёртый год подряд организует в Ида-Вирумаа научную конференцию, посвященную борьбе с ВИЧ-инфекцией. Фото: Сергей Трохачёв

Конференция была организована известной в Нарве клиникой «Линда» (Linda Kliinik) - единственным в стране негосударственным медицинским учреждением, предоставляющим бесплатные услуги по тестированию на ВИЧ, консультированию, лечению и психосоциальной поддержке. Все семь ее сотрудников присутствовали в зале, а некоторые выступили с докладами.

Основной вопрос заключался в том, как семейным врачам (их собралось почти 70 человек) привлечь пациентов к тестированию на ВИЧ, причем, желательно, тестированию тотальному, чтобы сложилась отчетливая статистическая картина. То есть, отметил Игорь Пшенов, менеджер по внутреннему контролю клиники, в центре внимания находится именно человек.

Неутешительный фон и сравнение с Европой

В 2016 году в Эстонии было выявлено 229 новых случаев ВИЧ, а общее количество ВИЧ-позитивных людей составило 9492, из них 494 в стадии СПИДа. На данный момент выявлено 194 случая ВИЧ, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, общее количество больных увеличилось и составило 9686 человек, из них 512 с терминальной стадией. То есть наблюдается 5-процентный рост по сравнению с результатом на конец 2016 года.

Благодаря серьезной поддержке государства, количество тестов в двух основных центрах распространения болезни – Таллинне и Ида-Вирумаа – увеличилось. По результатам 8 месяцев этого года в столице выявили на 25% больше новых случаев. «В нашем регионе такой вспышки не наблюдалось, - подчеркнул Игорь Пшенов, - но все же мы начали с октября масштабную программу по привлечению людей к тестированию. И вот только за один месяц в 2 раза увеличилось количество телефонных обращений, а равно и приходов в клинику».

Это хороший результат, особенно в преддверии 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом. А буквально сейчас, с 17 по 24 ноября, во всех странах Европы (даже шире – в 56 странах мира) более 650 различных организаций и медицинских сообществ традиционно, уже в 5-й раз проводят Европейскую неделю тестирования на ВИЧ и гепатит С. Разумеется, участвует и Эстония, где 15–20% жителей еще ни разу не тестировались и, следовательно, не знают своего ВИЧ-статуса.

Кстати сказать За первые три дня - с 17 по 20 ноября - в результате организованных Институтом развития здоровья экспресс-тестов на ВИЧ, которые проводятся в торговых центрах по всей Эстонии, пока не выявлено новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, сообщает BNS.

Тестирование анонимное и бесплатное, а результат можно получить через несколько минут. Экспресс-лаборатории работают в разное время в Таллинне, Нарве, Йыхви, Тарту, Пярну, Раквере, Выру и Пайде.

В Нарве экспресс-тесты проводятся по 25 ноября (включительно) в торговых центрах Fama, Astri, Prisma, Tempo, а также в некоторых учебных заведениях, например, в Школе для взрослых, в Нарвском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Нарва в зеркале статистики

Городской врач Андрей Антонов представил статистически насыщенный доклад «ВИЧ в Нарве. Борьба продолжается». Начало его работы пришлось как раз на вспышку эпидемии в 2000-2002 годах, когда в городе фиксировалось максимальное количество новых случаев. В тот период группу риска составляли колющиеся в вену наркоманы. Начиная с 2003 года количество новых случаев постоянно уменьшалось, поскольку государство срочно предприняло ряд мер (в частности, консультирование, тестирование, бесплатная раздача шприцов и т.д.). В целом за 16 лет число новых случаев в Нарве составило около 3000. С учетом численности населения порядка 60000, это - 5%. Иначе говоря, каждый 20-й житель является носителем ВИЧ.

Однако появилась другая угрожающая тенденция: вирус переместился в среду обычных граждан, которые в массе своей вполне социализированные люди, имеют детей, проживают в квартирах или домах, вступают в сексуальные отношения. И проблема здесь в том, что, как подчеркивал г-н Антонов на конференции по ВИЧ два года назад в Таллинне, «за помощью не придет ни один человек, который получил инфекцию половым путем.»

Нужна массовая проверка

В идеале все население должно быть протестировано на ВИЧ. Тем более что в Эстонии рассчитана программа до 2025 года, в основе которой лежит формула «90-90-90». Суть в следующем: 90% ВИЧ-инфицированных знают о своем статусе, из этого числа еще 90% получают лечение, а 90% последних имеют подавленную вирусную нагрузку. При таком раскладе считается, что эпидемия остановлена.

И здесь на первый план выдвигается фигура семейного врача, который должен, прежде всего, владеть научной информацией. Елена Хололеенко, врач из SYNLAB Eesti OÜ, в докладе «Тестирование на ВИЧ и интерпретация результатов лабораторных анализов крови» представила четкую картину распространения вируса, а также обоснованное подтверждение скорости распространения инфекции, вследствие чего инфицированный становится опасным сразу после заражения. Еще раз была подчеркнута насущная необходимость тестирования.

По мнению Юты Коган из Linda Kliinik, представившей в соавторстве с Натальей Никитиной, врачом центральной больницы Ида-Вирумаа, доклад «Диагностика и лечение ВИЧ», стоит еще раз обратить внимание на то, что определить инфекцию «на глазок» невозможно. Значит, в обязательном порядке надо тестировать беременных женщин, детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, доноров и других, а также лиц, у которых наблюдаются такие индикаторные заболевания, как повторные пневмонии, герпес зостер в возрасте моложе 65 лет, синдром мононуклеоза, любая онкология, острые или хронические гепатиты, генерализованный себорейный дерматит, наконец, при резком снижении веса тела, при постоянном чувстве усталости или слабости, а также при частых головных болях.

Вообще в Ида-Вирумаа рекомендовано тестировать всех в возрасте 16–65 лет, тем более, что лечение есть, и оно бесплатное. Юта Коган отметила побочные эффекты, но таковые, как правило, скоро проходят.

Главный вопрос: как привлечь к тестированию?

Здесь уже включается человеческий фактор. Как уже говорилось, наркоманы перестали быть единственной группой риска. Теперь это - сексуальная сфера, то есть, потенциально, все взрослые жители. И практически все посещают семейного врача. Поэтому в принципе первое такое посещение должно сопровождаться обязательным тестированием на ВИЧ.

Но законодательных инструментов принуждения не существует. Вообще-то, теоретически возможен вариант (и он обсуждался на конференции), когда врач отказывается принимать пациента, не желающего пройти тест на ВИЧ. Но тут уже нарушаются этические нормы. Значит, остается только метод убеждения, основанный на глубоком знании предмета.

Самое главное, как отметил в своем выступлении Евгений Анохин, равный консультант-психолог Linda Kliinik, это то, что риск передачи инфекции от ВИЧ-позитивного человека, принимающего лечение, «настолько низкий, что он приравнивается к отсутствию риска.»

В клинике «Линда», где, по состоянию на 10 ноября 2017 года, зарегистрировано 317 пациентов, а за неполный год протестировано 4137 человек, умеют быстро тестировать, лечить и, что не менее важно, сопровождать лечение. Совершенно очевидно, что устойчивая связь корпуса семейных врачей с клиникой станет ощутимым залогом успеха в борьбе с инфекцией.

Сергей Трохачев







