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ЖизньРесторан на Липовке откроет двери 1 декабря

Дата публикации: Сегодня, 11:24 Просмотренно: 2512

Меньше чем через полторы недели в зоне отдыха Йоаорг (Липовая ямка), в пляжном здании, из окон  которого можно наслаждаться эксклюзивным видом на две знаменитые крепости по обоим берегам Наровы, открывается ресторан.

 

Ресторан на Липовке откроет двери 1 декабря

Руслан Дышкант демонстрирует оборудование, привезённое для нового ресторана «Фортуна», который открывает свои двери уже через неделю. Фото: Софья Боборенко

Напомним, что 3 августа 2017 года были утверждены итоги конкурса, определившего арендатора точки питания в Липовой ямке. Торги выиграла фирма Ronyx Log OÜ, известная нарвитянам своим рестораном Old Trafford, а также владеющая закусочной Shaw@rma на Петровской площади. Согласно договору новое заведение должно распахнуть свои двери не позднее 1 декабря. В преддверии открытия мы беседуем с Русланом Дышкантом, владельцем ресторана.

- Итак, название для  нового ресторана уже выбрано?

- Да, мы решили дать ему имя одного из нарвских бастионов – Фортуна, он ближе всего расположен к пляжному зданию. Нам кажется, что воскрешать таким образом исторические параллели – хорошая идея. Вспомним работающий торговый центр Fama. Фортуна – это удача, она нам, конечно, понадобится. Надеемся, нам будет по-настоящему «фартить» в делах (смеётся).

- Арендатора город нашёл только с четвёртой попытки. Ваша фирма уже один раз участвовала в конкурсе, но по технической причине была отстранена. Прежние победители торгов отказывались от аренды, поближе познакомившись со зданием. Что Вы думаете о нём?

- Честно говоря, проблемы, которые отпугнули других арендаторов, действительно, есть. У нас тоже есть некоторые претензии к зданию, но если будут решены основные проблемы, мы не будем зацикливаться на недостатках. Если город нам немного поможет, думаю, всё будет в порядке.

- Какой помощи вы ждёте от города, какие вопросы необходимо решить в первую очередь?

- Конечно же, вопрос с парковкой и подъездной дорогой. Городские власти обещали нам, что к открытию, которое запланировано на 1 декабря, вопрос с подъездными путями будет решён.

- Готов ли сам ресторан полностью к открытию?

- На сегодня мы полностью оборудовали кухню, завезли столы и стулья, посуду и необходимые аксессуары. Но вот кофемашина ещё на заводе собирается, ждём и кассовый аппарат. Главная загвоздка – в оформлении помещения. У нас есть определённые разногласия с проектировщиком, он видел внутреннее убранство полным настоящей зелени, мы же хотим украсить стены видами Старой Нарвы. Хотя, безусловно, живые цветы будут в интерьере, в январе мы ожидаем прибытия специальных плетёных ваз, которые должны зонировать пространство.

- Какой гастро-стиль будет у нового заведения? И какой ценовой политики вы планируете придерживаться?

- Новый ресторан будет предлагать примерно ту же кухню, что и Old Trafford. Возможно, цены будут чуть ниже, чем в ресторане на Петровской площади. Планируем привезти в Нарву одного из лучших специалистов- кондитеров Эстонии и подавать в «Фортуне» десерты, которые станут нашей изюминкой. Многое будет зависеть от того, как пойдут дела. Если будет спрос – будет и развитие, живая музыка, например.

- На кого вы делаете основную ставку: на туристов, на горожан?

- Не вижу смысла делать ресторан, ориентированный только на туристов. На мой взгляд, если в ресторан не будут ходить нарвитяне, то не стоит затевать такой сложный проект. Договор мы подписали на 10 лет и готовы работать с любыми предложениями. Так, например, специально заказали разборные столы для того, чтобы удовлетворить все запросы. Они, кстати, уже есть – у нас хотят отмечать и свадьбы, и выпускные вечера. Софья Хомякова из SA Narva Linna Arendus (ЦУ является собственником здания на Липовке – прим. ред.) обещала помогать в рекламе и сейчас много делает для того, чтобы об этом месте узнавало как можно больше людей.

 

Наша справка

Помимо ресторанного Руслан Дышкант занимается вместе с братьями и другими видами бизнеса, в том числе деревообработкой, строит дома, имеет стрелковый тир.

 

Софья Боборенко

Ресторан на Липовке откроет двери 1 декабря

 

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