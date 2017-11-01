Ресторан на Липовке откроет двери 1 декабря

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Меньше чем через полторы недели в зоне отдыха Йоаорг (Липовая ямка), в пляжном здании, из окон которого можно наслаждаться эксклюзивным видом на две знаменитые крепости по обоим берегам Наровы, открывается ресторан.

Руслан Дышкант демонстрирует оборудование, привезённое для нового ресторана «Фортуна», который открывает свои двери уже через неделю. Фото: Софья Боборенко

Напомним, что 3 августа 2017 года были утверждены итоги конкурса, определившего арендатора точки питания в Липовой ямке. Торги выиграла фирма Ronyx Log OÜ, известная нарвитянам своим рестораном Old Trafford, а также владеющая закусочной Shaw@rma на Петровской площади. Согласно договору новое заведение должно распахнуть свои двери не позднее 1 декабря. В преддверии открытия мы беседуем с Русланом Дышкантом, владельцем ресторана.

- Итак, название для нового ресторана уже выбрано?

- Да, мы решили дать ему имя одного из нарвских бастионов – Фортуна, он ближе всего расположен к пляжному зданию. Нам кажется, что воскрешать таким образом исторические параллели – хорошая идея. Вспомним работающий торговый центр Fama. Фортуна – это удача, она нам, конечно, понадобится. Надеемся, нам будет по-настоящему «фартить» в делах (смеётся).

- Арендатора город нашёл только с четвёртой попытки. Ваша фирма уже один раз участвовала в конкурсе, но по технической причине была отстранена. Прежние победители торгов отказывались от аренды, поближе познакомившись со зданием. Что Вы думаете о нём?

- Честно говоря, проблемы, которые отпугнули других арендаторов, действительно, есть. У нас тоже есть некоторые претензии к зданию, но если будут решены основные проблемы, мы не будем зацикливаться на недостатках. Если город нам немного поможет, думаю, всё будет в порядке.

- Какой помощи вы ждёте от города, какие вопросы необходимо решить в первую очередь?

- Конечно же, вопрос с парковкой и подъездной дорогой. Городские власти обещали нам, что к открытию, которое запланировано на 1 декабря, вопрос с подъездными путями будет решён.

- Готов ли сам ресторан полностью к открытию?

- На сегодня мы полностью оборудовали кухню, завезли столы и стулья, посуду и необходимые аксессуары. Но вот кофемашина ещё на заводе собирается, ждём и кассовый аппарат. Главная загвоздка – в оформлении помещения. У нас есть определённые разногласия с проектировщиком, он видел внутреннее убранство полным настоящей зелени, мы же хотим украсить стены видами Старой Нарвы. Хотя, безусловно, живые цветы будут в интерьере, в январе мы ожидаем прибытия специальных плетёных ваз, которые должны зонировать пространство.

- Какой гастро-стиль будет у нового заведения? И какой ценовой политики вы планируете придерживаться?

- Новый ресторан будет предлагать примерно ту же кухню, что и Old Trafford. Возможно, цены будут чуть ниже, чем в ресторане на Петровской площади. Планируем привезти в Нарву одного из лучших специалистов- кондитеров Эстонии и подавать в «Фортуне» десерты, которые станут нашей изюминкой. Многое будет зависеть от того, как пойдут дела. Если будет спрос – будет и развитие, живая музыка, например.

- На кого вы делаете основную ставку: на туристов, на горожан?

- Не вижу смысла делать ресторан, ориентированный только на туристов. На мой взгляд, если в ресторан не будут ходить нарвитяне, то не стоит затевать такой сложный проект. Договор мы подписали на 10 лет и готовы работать с любыми предложениями. Так, например, специально заказали разборные столы для того, чтобы удовлетворить все запросы. Они, кстати, уже есть – у нас хотят отмечать и свадьбы, и выпускные вечера. Софья Хомякова из SA Narva Linna Arendus (ЦУ является собственником здания на Липовке – прим. ред.) обещала помогать в рекламе и сейчас много делает для того, чтобы об этом месте узнавало как можно больше людей.

Наша справка Помимо ресторанного Руслан Дышкант занимается вместе с братьями и другими видами бизнеса, в том числе деревообработкой, строит дома, имеет стрелковый тир.

Софья Боборенко