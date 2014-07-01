В Нарве могут появиться еще одна школа и «шоколадные» праздники

Дата публикации: Сегодня, 10:13

Тем, кто периодически посещает городские праздники, различные концерты и спектакли, местные дискотеки, хорошо знаком этот энергичный, позитивный, я бы еще сказал яркий (даже по цвету волос) юноша. Несмотря на его молодой возраст, у моего собеседника большой опыт в деле организации развлечений на любой вкус. Как и у любого творческого человека, у него есть идея, которую он мечтает воплотить в жизнь. Помечтаем вместе? У нас в гостях - DJ Red, в миру - Виталий Шепелев.

- Виталий, в детстве все мы мечтаем стать — космонавтом, футболистом, продавцом мороженого… Кем хотел стать ты?

- Сначала таксистом, потом конструктором, а затем танцовщиком, тогда я это называл «балеруном». Но цель была одна: заработать денег и купить маме 100 бус и 100 платьев.



- В какой школе учился? До диджейства занимался музыкой или каким-то другим творчеством?

- Учился в 10-й школе. Относительно давно это было. В музыкальную школу не ходил, хотя на гитаре бренькаю. Игрой это назвать нельзя. В то время, мне кажется, все играли на гитарах и пели песни во дворах своих домов. Очень любил занятия в театральной студии. Одно время даже подумывал поступать в театральное училище. Может, именно там и появилась эта любовь - отыгрывать на публику. Первый осознанный проект был гораздо позже. Мы вместе с ди-джеем Дизелем (Макс Романовский) делали вечеринку Electro day. По-моему, три или четыре раза мы ее провели, с ним же придумали проект «Гайка проджект».



- Когда впервые появилась мысль стать ди-джеем? И помнишь свой дебютный выход в этом статусе?

- Все началось со школы. Тогда мы называли эти вечеринки «школьными огоньками»: посиделки с классом за чаепитием, ну, а после, конечно, дискотека в актовом зале. Это были первые попытки, еще на кассетах все заранее перемотано, отмечено. Я думаю, многие помнят, как это было. Отлично помню свой дебют на сцене ночного клуба. Это была «Ривьера» в Нарва-Йыэсуу, и первый мой выход был в роли MC, работал с микрофоном на сцене, заводил танцпол.



- Кто такой, в твоем понимании, ди-джей?

- Собирательный образ весельчака и балагура, хотя у каждой медали есть обратная сторона.



- Клуб «Женева» – это первая профессиональная площадка? В каких клубах, городах и странах работал в качестве ди-джея?

- «Женева» - это вообще отдельная история. Я не так много гастролировал по клубам, кое-где, конечно, побывал. Играл и в Таллинне, и в Питере. Были выездные гастроли в Швецию вместе с нарвской группой «Авеню», выступали там на русском кинофестивале KinoRurik в двух городах. Какое-то время жил в Испании, где смог отметиться на берегу средиземного моря в Cafe del Mar.

Поправка

Уважаемые читатели! В прошлом номере «Нарвской Газеты» (№44 от 1 ноября) в материале «Гимназистка успешно изучала историю нарвских колоколов» подзаголовок «У подаренного Нарве колокола скоро полувековой юбилей» следует читать: «У подаренного Нарве колокола скоро 500-летний юбилей». Благодарим за обнаруженную ошибку наших внимательных читателей.

С уважением, «НГ»





- Твои личные пристрастия в музыке? Замыкаются ли они только на танцевальном формате?

- Я, как и многие, наверное, все же меломан. Нравится многое и разное. До сих пор очень люблю «Металлику». Сложно назвать конкретно что-то самое любимое.



- Сам не пробовал сочинять музыку, песни?

- Пробовал. Только это была не электронная музыка. Наверное, это была совсем не музыка. Мы играли, или очень хотели играть панк-рок. Было весело. До сих пор учусь играть. Теперь в мои руки попала гармошка.



- Помимо работы ди-джеем ты достиг весомых профессиональных успехов в качестве светооператора. Почему свет, а не звук? Какие в этом плане твои самые успешные проекты?

- Так сложились звезды. Свет или звук? Что-то волшебное все же в этих огоньках есть. Было очень много интересных проектов. Что тут лукавить, самым-самым был, конечно, фестиваль «Нарва байк»! Он был самым трудоемким, необычным и ярким для нашего города.

Что касается интереса в работе, то тут мне больше всего по душе оформление спектаклей. Именно в этой деятельности происходил самый большой обмен опытом с приезжими осветителями. Общение - это кладезь знаний, а знания - это наше богатство. И вообще, всем рекомендую чаще ходить в театр.



- Расскажи немного о так называемых «выездных акциях». Что они из себя представляют?

- «Выезд», так мы это называем. Это колоссальный труд, как умственный, так и физический. До того, как открываются двери праздника, туда приезжает команда обычных ребят, благодаря которым в чистом поле или на пляже вырастает красавица-сцена во всем убранстве. Тут и звуковой массив, и световое оформление. В летний период нагрузки бывали запредельными. Но... «так закалялась сталь».

- У тебя есть определенный педагогический опыт благодаря работе вожатым в молодежном лагере «Куртна». Что полезного она тебе дала?



- Вожатый – это

сказочная личность

И сказочно он скромен, господа.

В нем сказочно

отсутствует двуличность,

И выгод он не ищет никогда ….



Наверное, правильнее будет сказать не педагогический, а опыт работы с молодежью, приобретенный под чутким руководством Людмилы Сергеевны Шут. На самом деле, это было очень интересно. Именно в молодежном лагере было проведено множество мероприятий: от показа мод, караоке-батлов до олимпийских игр «Куртна». С отличной командой вожатых все эти события проходили ярко и зрелищно. За время работы в молодежном лагере я не только приобрел всевозможный опыт организации досуга отдыхающей молодежи, но и научился лучше понимать ее саму. У меня растет сын, именно поэтому это важно.



- В каком он возрасте, что перенял от папы?

- Сейчас ему восемь. Судя по последним видео, тот еще артист растет! Очень любит ходить на тренировки по плаванию.



- Виталий, был у тебя и морской период, работа на пароме… Это так же здорово, как смотрится со стороны?

- Ну, что сказать, это было классно! Ходили мы на круизном лайнере, на котором я работал ди-джеем и художником по свету. Каждый вечер была двухчасовая шоу-программа, а после нее - дискотека!



- На что, кроме музыки, тебе не жалко своего свободного времени?

- Очень люблю животных, дома у меня целый зоопарк. Уход за ними - вот, наверное, мое хобби.



- А теперь о том, ради чего и затеян этот разговор. Ты вынашиваешь идею создания в Нарве «школы ди-джеев». Кого собираетесь учить, кто будет учить? Откуда уверенность в успехе дела?

- Да, есть такое желание, поставлены цели. Будем заниматься школой в компании с Максом Романовским. Надеюсь, все получится. За время клубной работы у меня появилось много друзей среди ди-джеев. Я уверен, что многие из них с радостью приедут к нам поделиться опытом с начинающими ди-джеями Нарвы.



- Чего не хватает в клубной, музыкальной жизни Нарвы? Почему, по твоему мнению, молодежь массово уезжает из нашего города? Как остановить этот поток?

- Сказать, что в масштабе города у нас чего-то не хватает… Это не так. При личном желании каждый сможет найти себе место по душе. Уезжали из Нарвы всегда, не только сейчас. Молодежь хочет видеть перспективу, надо стараться показать ее.



- Кого из нарвских музыкантов, исполнителей, артистов, своих коллег ди-джеев ты хотел бы отметить в плане яркого творчества?

- Нарва всегда была богата на таланты. Здесь очень сильные музыкальные и хоровая школы. А что касается ди-джеев, если брать местных коллег постарше, то это Дмитрий Клинк, Юра Снетков, или чуть помладше DJ Kost.



- Я в курсе, что на данном этапе ты покинул «Женеву». Если не секрет, в чем причина?

- Да, это так, ушел в свободное плавание. Захотелось самостоятельности, большей самореализации. Теперь я буду заниматься только тем, что мне нравится. Хочется дооформить, собрать все, разложить по полочкам и произвести на свет праздничное агентство «Шоколад». Теперь точно ваш праздник будет в «Шоколаде»! Сейчас идут последние приготовления, мы запустим рекламу и начнем работать на радость всем вам!



- Каких, по твоему мнению, мероприятий недостает в Нарве? Что бы ты сделал в первую очередь?

- Хочется какой-то безбашенной мегапозитивной вечеринки! И этим летом, я думаю, мы уже сможем ее провести. Следите за рекламой!



- Почему ты вернулся и остался в Нарве, за что ее любишь? Какое здесь твое любимое место?

- Конечно, это река. Хорошо пройтись по берегу, проветрить голову, да и вообще - вода успокаивает.

Нарва - это мы. Если любишь себя, то ты, конечно, любишь и свой родной город. Ведь не зря говорят: где родился, там и пригодился.



- Что пожелаешь начинающим ди-джееям и всем молодым людям нашего города?

- Верить в себя! Не бойтесь пробовать и ошибаться, и у вас все получится !

Евгений РОГОВ