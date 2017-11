Волонтеры в Нарве: «Люди улыбаются, когда слышат наш русский»

Дата публикации: Сегодня, 16:20

Этой осенью в Ида-Вирумаа приехали 13 волонтёров, которые будут трудиться в детских садах, школах и молодёжных организациях нашего региона. Волонтеры займутся помощью детям, будут проводить языковые кафе.

Француженок Солен и Зои, а также Сюзи из Германии в Нарве собрал проект Volunteering is the way. Фото: Сергей Башилов

Работа новой группы только началась

Девять волонтеров - это Кати из Австрии, Анник и Сьюзи из Германии, Настя из Латвии, Йонатан и Стефания из Испании, Том из Словении, Марве и Сержен из Турции, Блондин, Зои и Солен из Франции, а также Марина с Канарских островов. Уже сейчас в VitaTiim можно практиковаться в французском, английском и немецком языках. Есть возможность изучать турецкий язык. Срок пребывания этой конкретной группы волонтёров в Эстонии варьируется от 6 месяцев до 11. А их работа в нашей стране проходит в рамках проекта Volunteering is the way при поддержке целевого учреждения Archimedes и программы Erasmus+. Трое молодых людей направлены и в город Кохтла-Ярве.

Справка

Слово волонтер образовано от французского volontaire, которое, в свою очередь, произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает «доброволец, желающий». В мире существует много волонтёрских организаций. Европейская European Voluntary Service - сокращённо EVS. То есть, мы говорим о Европейской волонтёрской службе, которая работает в рамках программы Erasmus+: «Молодёжь в действии» (Youth in Action). Быть подразделением этой программы и обеспечивать работу волонтёров на месте позволяет специальная аккредитация, которая в нашем городе есть у НКО VitaTiim, находящегося в помещениях бывшего детского садика «Ojakе» по адресу Тулевику,7.

В этот центр неформального обучения мы и направились, чтобы познакомиться с его работниками и волонтёрами, прибывшими в нашу страну из самых разных стран Европы.

Знакомимся и узнаём подробности

Кто же они? Что двигало ими в решении стать волонтёрами и уехать за тридевять земель от родного дома, чтобы очутиться на самой границе ЕС? Общаться с молодыми людьми, приехавшими в наш город по программе Европейской волонтёрской службы, вашему корреспонденту помогла сотрудник центра VitaTiim Юлия Дем. Юлия приехала в Эстонию с Украины и живёт в Нарве уже несколько лет. Её родной язык — суржик (разговорный язык, распространённый на Украине, а также в соседствующих с ней областях России и в Молдове и образованный в среде сельского населения в результате смешения украинских говоров с русским разговорным языком — прим. «НГ»), и по-русски она говорит с едва различимым акцентом. Сама имеющая опыт волонтерской работы, Юлия знает вопрос «изнутри» и готова делиться своими знаниями с новичками в этом деле.

Француженка с интересным именем Блондин хочет работать учителем, а в проекте её заинтересовала возможность открыть для себя новую культуру и познакомиться с новыми людьми. По правилам EVS волонтёры могут сами напрямую выбирать ту страну, куда хотели бы поехать, для этого существует специальная «распределительная система». Блондин про Эстонию знала только то, что столицей в нашем государстве является Таллинн. Теперь Блондин говорит, что она счастлива быть у нас в Нарве: «Я чувствую себя так, как будто бы здесь мой второй дом». В нашем городе девушке больше всего понравился променад и прогулки по нему вдоль реки. Вместе со своими землячками Блондин заметила, что продукты в Эстонии дешевле, чем на их родине.

Быт обычного студента

Жилищные условия молодых людей сравнимы со студенческими. Они делят квартиру на 2-3-4-х человек, а иногда бывает так, что от предыдущих жильцов, тех же самых волонтёров, только уже вернувшихся домой, остаются вещи и рисунки. Это ведь здорово, когда есть преемственность! Некоторые девушки и парни живут недалеко от места работы, им в этом повезло, хотя расстояния в нашем городе они не считают слишком большими. Все расходы на жильё покрывает фонд Erasmus+, а ещё у них есть деньги на питание и карманные деньги. Иными словами, материальный аспект жизни волонтёров продуман до мелочей и даже позволяет говорить о том, что их участие в проекте полностью бесплатное и не требует от желающего принять в нём участие каких-то дополнительных трат.

Если делать что-то для других, то это вернётся к тебе сторицей

Том из Словении говорит о себе так: «Я хотел съездить за границу, но не в близлежащую страну, а куда-то подальше от дома. Эстония как раз находится далеко от Словении, и мне это нравится. Я хочу помогать людям, и считаю, что если делать что-то для других, то это вернётся к тебе сторицей».

«Мы живём в квартирах, по несколько человек, - продолжает Том. - Для меня если есть крыша над головой, то всё в порядке». На вопрос о том, почему он покинул свой дом и уехал так далеко от родителей, Том философски заметил, что у каждого человека свой взгляд на понятие «нормальная жизнь». «Для меня именно то, что я сейчас делаю, и есть нормальная жизнь. Потому что я всё ещё на планете Земля и никуда с неё не уехал».

В Нарве Том встретил друзей, то есть своих собратьев-волонтёров, и начал изучать русский язык, который близок к его родному языку и содержит похожие слова.

«В Нарве говорят на русском языке, и Нарва — это всё ещё Европейский Союз!»

Солен из Франции работает в одном из детских садов. Что заставило её сняться с места и приехать в незнакомую страну?

Солен:

- Прежде всего, возможность съездить за границу, попутешествовать, узнать других людей. Хотела отвлечься от учёбы, поскольку раньше я была полностью сосредоточена только на себе и своих занятиях в университете. Захотелось сделать что-то конкретное, пусть и самое простое.

Солен собирается стать учителем и хочет использовать замечательную возможность изучать русский язык. «В Нарве, - обрадованно сообщает она, - говорят на русском языке, и Нарва — это всё ещё Европейский Союз. И это очень здорово! А ещё Эстония для меня — более северная страна, и, хотя она не была моим первым выбором, теперь всё хорошо и я действительно счастлива!»

Сьюзи из Германии 17 лет, в этом году она закончила школу. «У меня не было желания учиться, - говорит она, - и я выбрала для себя такой путь. Конечно, в будущем я хочу стать учителем, - продолжает девушка, - но сейчас мне интересен именно тот опыт, который даёт волонтёрская программа. Здесь я буду заниматься с детсадовскими детьми».

Сьюзи призналась, что русский язык для нее довольно трудный, не легче, чем эстонский.

«Это совершенно особые люди»

Получается, что все волонтёры в чём-то похожи друг на друга. Они хотят на время прервать учёбу, уехать подальше от родителей и получить опыт самостоятельной жизни. И о будущей профессии они тоже не забывают, считая, что опыт волонтёрства будет полезным в их будущей работе. А ещё они хотят стать более открытыми, узнать, что думают и как живут люди в других странах.

Елена Наумова, преподаватель русского языка как иностранного, третий год работающая в VitaTiim, говорит о том, что волонтеры, приезжающие в Нарву, имеют чаще всего нулевое знание русского языка, но у них есть большой интерес к его изучению.

Елена Наумова:

- Я считаю, что по своей природе волонтёр — это такой молодой человек, в котором присутствует особый «сплав» качеств. И у волонтеров есть большая мотивация освоить русский язык.

Сами ребята по поводу своего общения с нарвитянами отзываются очень самокритично: «Когда к людям в Нарве мы обращаемся по-английски, они часто просто уходят. А когда мы говорим с ними по-русски, они бывают очень терпеливы и пытаются помочь нам в нашей попытке что-то сказать и много улыбаются. Ведь мы говорим очень плохо!».

Полезно знать

* Чтобы стать волонтером, обычно на поиски проекта и утверждение его уходит около полугода.

* Возрастной ценз для волонтёрства — от 17 до 30 лет.

* Ограничений по знанию языков для волонтеров обычно нет, но будет лучше, если вы сможете хотя бы на базовом уровне изъясняться на английском или на языке страны, которая вас принимает.

* Чтобы стать волонтёром, нужно, ознакомившись с описанием проекта и деятельностью принимающей организации, написать электронное письмо с вопросом могут ли вас принять. К письму следует прикрепить свое CV и мотивационное письмо.

* Если принимающая сторона вас выбрала, она связывается с волонтером и с отправляющей его стороной.

* Информационную поддержку, помощь в поиске проекта, в подготовке соответствующей документации оказывает аккредитованная организация, она же осуществляет контакт и поддержку до и во время реализации волонтёрского проекта.

* Волонтеру полностью оплачиваются виза, проживание, языковые курсы, стоимость билета. На питание в среднем выделяется до 200 евро в месяц в зависимости от страны и около 70-145 евро на карманные расходы.



Сергей БАШИЛОВ