Жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в руинах

Дата публикации: Вчера, 21:14

Авторитетное американское издание New York Times в субботу опубликовало статью, в которой говорится о различиях и сходствах между Нарвой и Ивангородом.

Об этом пишет сетевое издание Postimees.

New York Times описывает жизнь по обе стороны границы и, в частности, указывает на то обстоятельство, что когда-то ЕС выделил средства на строительство променада в обоих городах с целью развития туризма и создания прочных связей между Нарвой и Ивангородом.

По данным издания, Нарва получила на строительство променада 830 000 долларов (711 000 евро), а Ивангороду выделили почти 1,2 млн долларов (1,1 млн евро). На эти деньги в Нарве смогли построить променад, который стал в восемь раз длиннее ивангородского.

В Ивангороде объясняли, что разница в суммах обусловлена топографическими различиями. В Нарве же говорят, что в соседнем городе сыграли роль системные проблемы и коррупция.

По словам бывшего главреда «Нарвской газеты» Сергея Степанова, по разные стороны реки - два разных мира. Чтобы заметить различия, достаточно лишь перейти мост. По оценке Степанова, Ивангород не смог построить променад больших размеров исключительно из-за коррупции. С этим совершенно не согласен мэр Ивангорода и бывший агент ФСБ Виктор Карпенко. New York Times также пишет о том, что зарплаты в Нарве в два раза больше, чем в Ивангороде, и доступность услуг значительно лучше. Леонид Пелешев, обучающий нарвских школьников игре в шахматы, говорит, что многие живущие в Нарве русские смотрят российские телеканалы и симпатизируют Владимиру Путину на эмоциональном уровне, но добавляет, что жить в России люди все же не хотят.

Автор статьи сообщает, что в Нарве есть современные больницы, бассейны, торговые центры, новый университет и бесплатный Wi-Fi почти по всему городу, тогда как в Ивангороде все это отсутствует, хотя там все же строят муниципальный бассейн. Средняя зарплата в российском городе - около 500 долларов, это почти половина того, что получают жители Нарвы, пишет автор статьи. Разрыв в пенсиях еще больше.

По словам автора статьи, еще недавно Ивангород стоял в руинах - это только за последние годы он изменился в лучшую сторону. Всего несколько лет назад там был недостаток горячей воды, не работала канализация. Сейчас ситуация улучшилась, но из-за экономических трудностей Россия все же не выделяет Ивангороду достаточно средств, говорится в статье. Описывается в статье и жесткий контроль, который необходимо пройти, чтобы попасть в Ивангород. Журналист New York Times должен был подать два ходатайства в ФСБ и ждать четыре месяца, чтобы получить разрешение на посещение города. По словам редактора единственной в Ивангороде газеты Светланы Валишвили, хотелось бы, чтобы в город чаще приезжали иностранцы, которые могли бы в него инвестировать, но ограничения на въезд этому препятствуют. По словам мэра Карпенко, это дает преимущество соседней Нарве. Также в статье говорится о проблемах с автобусами, которые хотели запустить между Нарвой и Ивангородом. Проект должен был финансировать Евросоюз, но Ивангород потребовал 4 млн долларов (3,2 млн евро) на строительство остановок. Для сравнения: Нарва, в которой выше зарплаты и цены, хотела на строительство остановок в четыре раза меньше - миллион долларов (857 000 евро). Оппозиционные политики Ивангорода давно хотят более тесного сотрудничества с Нарвой, но от этой идеи отказались в 2012 году, когда умер инициатор проекта.

BNS