Алексей Богданов, который помогает волейболистам «добить до пола»

ЛюдиАлексей Богданов, который помогает волейболистам «добить до пола»
В Нарве Алексей Богданов тренирует волейболистов с 1975 года. То есть нарвский стаж перевалил за 40 лет, а это уже цифра внушительная, заставляющая обратиться с вопросами к тренеру спортивной школы «Энергия».
Новость изнутри
И здесь мы соприкасаемся с определенным секретом тренерского мастерства. Своих юных воспитанников Богданов ставит играть в «Народной лиге» (Rahvaliiga), объединяющей 88 любительских команд, распределенных по трем категориям. В сильнейшей 11 команд, а в самой слабой, той, где участвуют спортсмены «Энергии», - 47. Казалось бы, ну и что тут особенного? Все дело в том, что в этой лиге играют исключительно взрослые! И с ними соревнуются дети! Это ли не превосходный стимул для закалки и приобретения уникального опыта?
Конечно, юные волейболисты не занимают впечатляющие места: все-таки со взрослыми бороться трудно. И тем не менее такие встречи проводятся регулярно и благодаря им ребята, несомненно, чувствуют себя увереннее в матчах со сверстниками. Участвовать в Rahvaliiga в общем-то необязательно, но Алексей Богданов считает это совершенно правильным. Дополнительные соревнования безусловно нужны, и они должны быть сложными. Таким образом, юноши получают возможность в течение года поучаствовать не в 6 плановых, но, как минимум, в 13–15 турнирах, то есть даже чаще, чем раз в месяц.
Добавим к этому еще и спортивный лагерь, который в этом году проводился в октябре во время осенних каникул. При этом дети соревновались не только в волейболе, но и в боулинге и катании на коньках.
А в декабре их ожидает Кондопога, где Алексея Васильевича Богданова на юбилее волейбола ожидает церемония награждения
Кто есть кто
Алексей Васильевич родился в 1950 году в карельском городе Кондопога, что в 50 километрах от Петрозаводска. Здесь окончил Карельский государственный педагогический институт, отделение физического воспитания. Но волейболом стал заниматься гораздо раньше - играл с двенадцати лет, сначала в юношеской команде, позже во взрослой сборной Карелии, с которой дошел до полуфинала всесоюзного первенства. Алексей Богданов упомянул в разговоре дату - 2 декабря, когда будет отмечаться 55-летие волейбола в Кондопоге и куда он, разумеется, приглашен.
Наивысшим своим достижением в Нарве Алексей Богданов считает подготовку Татьяны Савиной, которая на Спартакиаде народов СССР в 1983 году выполнила норматив мастера спорта СССР - единственный результат такого рода в игровых видах спорта. Сейчас Татьяна Савина проживает в Таллинне, ей 53 года, и она продолжает играть в команде ветеранов. Дважды Богданову удалось вывести свою мужскую команду в чемпионы Эстонии первой лиги в 1997 и 2001 годах. Опять-таки дважды - 1996–1997 - Алексей Богданов признавался лучшим тренером республики. Десять его воспитанников играли в составе юношеской сборной, а один - в мужской. Причем, из числа юных спортсменов Павел Кружаев в 1999 году играл за сборную Эстонии в финале чемпионата мира в Таиланде, а Константин Черниловский выступил в финале первенства Европы 2005 года.
Алексей Васильевич ценит преемственность в спорте. В октябре его подопечные играли на 14-м по счету турнире в Карелии, посвященном памяти Владимира Сергеевича Наумова, который был первым тренером Богданова. Между прочим, впервые юные нарвские волейболисты не попали тогда в призеры: как-то все сразу навалилось, травмы, проблемы с визами. И все же впереди юбилей карельского волейбола, а значит, новые турниры.
У Алексея Богданова хороший задел в «Энергии», где он работает постоянно с 1975 года. Сейчас под его началом 35 ребят, разделенных по возрастному критерию на три группы: по 10 в старшей и средней и 15 в младшей. Взрослых пока нет, те, что были, по понятным причинам разъехались обустраивать дальнейшую жизнь, не связанную со спортом. Поэтому задача дня - «тащить юношей».
Трудно сказать, как сложится их карьера. В Эстонии есть профессиональный волейбол - это так называемая «Шенкер-лига», объединяющая 12 команд: 6 эстонских и столько же латвийских и литовских. На вопрос о явной несоразмерности в количестве, Алексей Богданов уверенно отвечает: «Все решают деньги». Раньше, продолжает он, чтобы играть в этой лиге, нужно было полтора миллиона крон. Получается, что Эстония спонсирует волейбол щедрее, чем соседние республики. Богданов совершенно согласен - действительно, в Эстонии спонсоров получается больше.
Тема спонсирования крайне важна для развития детского и юношеского волейбола. Алексей Богданов сознательно уделяет этому огромное внимание и работает в этом направлении по-настоящему системно. Когда на очередной встрече он рассказывает об успехах своих воспитанников, то обязательно скрупулезно перечисляет всех, кто оказал финансовую помощь тому или иному соревнованию. Тренер сам ходит по друзьям и знакомым, убеждает, доказывает. Некоторые из его подопечных стали ныне бизнесменами и, как правило, всегда помогают: кто даст 100, кто 200 евро. На августовский турнир в Болгарии средства выделили целых 23 спонсора - своеобразный рекорд! Обычно их бывает 8–10. А деньги нужны постоянно. Надо приобрести призы, заказать автобус, организовать добротное питание.
Как же обстоит дело с поддержкой от спортшколы или городских властей? «На дружеские турниры - ничего», - говорит Алексей Богданов. Дело в том, что субсидии предусмотрены только для плановых соревнований, иначе говоря, для официальных первенств Эстонии. Но их бывает всего шесть в году, что, согласимся, крайне мало для поддержания формы.
Сергей Трохачев
3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:
- Почему именно волейбол?
— Потому что — Карелия: там на первом месте лыжи, которыми я тоже занимался, а на втором именно волейбол.
- Получилась ли спортивная семья?
— Нет: дочь Александра избрала медицину и сейчас работает врачом-стоматологом в одной из нарвских клиник.
- Чем занимаетесь в свободное время?
— Из увлечений — сауна и, как ни странно, музыкальные вечера, концерты. Когда-то сам играл на ударных, так что музыку ценю.
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