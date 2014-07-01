Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель сразу двух музеев

Дата публикации: Сегодня, 13:50

Нарвская Центральная библиотека открыла очередную серию своих краеведческих встреч лекцией заведующей отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский русский музей» Марии Сморжевских-Смирновой. Мы пригласили ее стать и гостем нашей редакции.

Новость изнутри

Г-жа Сморжевских-Смирнова не первый раз выступает в Нарвской библиотеке. Предыдущая ее лекция о Екатерине I, супруге первого российского императора, уроженке Балтийских земель, вызвала столь большой интерес у нарвских любителей истории, что, можно сказать, нынешнее выступление таллиннской гостьи состоялось в большей степени «по заявкам читателей». На этот раз Мария Сморжевских-Смирнова предложила местную тему - «Нарвские храмы Петровской эпохи».

До Второй мировой войны в Нарве действовало несколько православных храмов, освященных в Петровскую эпоху. И это были не обычные церкви: они размещались в зданиях бывших лютеранских кирх и были переосвящены в православные по указу Петра I. Причем, практика переосвящения церквей была в те годы повсеместной. Но надо отметить, что к «переосвящению» храмов прибегали задолго до этого, начиная с Ливонской войны, не только русские, но и немцы, и шведы.

- В годы Северной войны (1700 - 1721) православные церкви стали устраиваться фактически сразу по капитуляции эстляндских и лиф- ляндских городов - в бывших лютеранских кирхах. Первый такой храм был освящен в завоеванном Дерпте (Тарту) летом 1704. В том же году, 9 августа, Петром I была одержана долгожданная Нарвская победа, а уже 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в городе была устроена православная церковь - в бывшем шведском кафедральном Домском соборе, - рассказывает Мария. - Несмотря на то, что первое православное богослужение состоялось здесь в праздник Успения, храм освятили во имя св. Александра Невского - небесного покровителя русских царей, сражавшихся со шведами, и губернатора Эстляндии Александра Даниловича Меншикова. Православные богослужения отправлялись в этой церкви 4 года, вплоть до освящения в мае 1708 года нового главного православного городского храма - Спасо-Преображенского собора. Собор разместился в здании старейшей городской церкви, которая на момент взятия города принадлежала немецкому лютеранскому приходу.

На примерах Нарвы можно судить о том, что в процессе «переосвящения» храмов с самого начала важна была идеологическая составляющая: «изымались» главные церкви противника по войне, а освящение этих церквей (во имя святого или церковного праздника) определялось во многом событиями актуальной истории и конкретными задачами идеологического плана. Преображенное пространство таких церквей было уникальным, а жизнь храма не ограничивалась только богослужением: церковь была ближайшим посредником между властью и горожанами.

Мария рассказала собравшимся немало интересного об известных нарвских святынях - иконе Николая Чудотворца, которая и ныне находится в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, безвозвратно утерянной в годы Второй мировой войны чудотворной иконе «Нарвская Одигитрия», резном деревянном распятии в Воскресенском соборе, а также о некоторых нарвских бастионах.

Кто есть кто

Мария Сморжевских- Смирнова - дочь легендарной Татьяны Заруцких, директора Нарвской Пяхклимяэской гимназии.

Мария училась в Пяхклимяэской гимназии, окончила с отличием Тартуский университет. Диплом и магистерскую работу защитила на кафедре русской филологии, унаследовавшей традиции семиотической школы выдающегося ученого Юрия Михайловича Лотмана.

После рождения детей Мария продолжила обучение в докторантуре уже Таллиннского университета на кафедре истории культуры. Одновременно с учебой выступала в качестве приглашенного лектора в Эстонии и России, публиковалась в международных академических изданиях, была куратором образовательных программ в Кадриоргском художественном музее.

В 2013 году блестяще защитила докторскую диссертацию, посвященную Петровской эпохе. Буквально через три дня после защиты Мария была приглашена заведовать таллиннским Домом-музеем Петра I.

- Петровской эпохой я начала заниматься в магистратуре благодаря своему научному руководителю профессору Елене Погосян, - рассказывает Мария. - В 2000-м году она заканчивала работу над книгой «Петр I – архитектор российской истории» и читала для нас, студентов, совершенно потрясающий цикл лекций о культуре Петровской эпохи: о политической символике и становлении имперского календаря, о новых формах торжеств и синтезе вербальных и визуальных искусств при Петре. На лекциях она делилась своими открытиями и тем, что волновало ее при написании книги. Именно в тот год мне предстояло определиться с темой магистерского исследования, и именно Елена Погосян, под руководством которой я занималась до этого древнерусской культурой, убедила меня переключиться на Петровскую эпоху. Оказалось, что неизученных тем и направлений здесь огромное множество.

Я занялась изучением церковной панегирической культуры – теми произведениями, что создавались в церковной среде и были посвящены прославлению военных побед Петра I. Здесь нужно отметить, что это не только проповеди и победословия, написанные по случаю военных побед и читавшиеся с церковного амвона. Это и визуальные «тексты», нуждающиеся в расшифровке, «прочтении»: гравюры, иконы, иконостасы. Они создавались по указу Петра и отсылали не только к событиям священной истории, но и актуальным событиям современности – к поражениям и победам русского оружия и даже к реформам Петровского времени.

Последние четыре года Мария Сморжевских-Смирнова руководит домом-музеем Петра I, «малым императорским дворцом», как называли его раньше. «Уникальности коллекции этого дома могут позавидовать многие другие дома Петра I, которых немало в России и в Европе - у нас можно увидеть те вещи, которые принадлежали самому Петру Великому. Они сохранились благодаря удачному стечению обстоятельств: дом не пострадал во время войн, и, кроме того, находился на территории действующей императорской резиденции Кадриорг (Катериненталь), - рассказывает г-жа руководитель. – В 1806 г. в доме по указу императора Александра I был открыт музей. Сегодня музей живет очень активной жизнью: наряду с большим потоком туристов из разных стран нас посещает большое количество местной публики. Только за один год у нас увеличилось количество посетителей в четыре раза».

В 2016 г. Мария возглавила также Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а). Географически два музея находятся в разных частях города, но образуют теперь единый филиал Таллиннского городского музея. «Таллиннский русский музей – самый молодой в составе Таллиннского городского музея, - уточняет Мария. - Он создан для того, чтобы рассказывать, сохранять и изучать историю русской общины. Сейчас мы разрабатываем постоянную экспозицию».

Сегодня в Таллиннском русском музее открыта выставка об истории русского печатного слова, готовится к открытию выставка икон и графики Причудских староверов, в 2018 г. будет большая выставка, посвященная истории русского образования в Таллинне.

2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- В чем черпаете жизненные силы?

- В любви и поддержке близких.

- Оставляет ли административная работа время на занятия наукой?

- Практически не оставляет, но очень надеюсь, что к концу этого года из печати выйдет написанная совместно с профессором Еленой Погосян книга «Православный Ревель Петра I». Несколько страниц этой книги будет посвящено и утраченным нарвским храмам петровской поры.

Светлана Зайцева