Аварийное отключение электричества: кто виноват и что делать?

Дата публикации: Сегодня, 12:00

Уважаемая редакция!

15 октября примерно в 23 часа в некоторых частях Нарвы отсутствовал свет, по крайне мере, в районах ул. Кангеласте и Пяхклимяэ. Свет сначала несколько раз мигнул, потом отключился, потом спустя время была попытка включения, и только примерно через 45-50 минут свет включился. Я ждал какого-то сообщения в газетах о причинах, но все молчат. Меня волнует вопрос: что произошло и не повторится ли эта ситуация? Ещё хотелось бы узнать, кто будет виноват, если в результате такого внезапного отключения у меня сломается какой-то бытовой прибор? Хочу ещё заметить, что дозвониться до диспетчера нелегко, а когда дозвонишься, то он отвечает односложно: мол, авария, работаем - и всё. Прошу вас задать эти вопросы фирме, которая отвечает за снабжение города электричеством.

Михаил, пенсионер

Риски причинения ущерба электрооборудованию покрывают страховые общества. Иллюстративное фото

Читателю отвечает Ирина Боенко, руководитель по связям с общественностью VKG Elektrivõrgud:

- Действительно, две недели в середине октября выдались для VKG Elektrivõrgud непростыми, можно даже сказать, худшими за текущий год. В течение указанного периода в городе Нарва было несколько отключений электричества. Что касается отключения, о котором пишет читатель, то в ту ночь в районе произошло достаточно редкое явление – два сбоя подряд. В районе одиннадцати часов вечера было зафиксировано повреждение сетевого кабеля на главной подстанции. Уже в 23.16 аварийная бригада VKG Elektrivõrgud приступила к подключению клиентов. Однако в 23.20 возник сбой в работе выключателя, что привело к отключению секции распределительного устройства. После выявления параметров аварии ремонтная бригада приступила к незамедлительному переключению клиентов на резервное питание. По стечению обстоятельств жилой район пострадал от двух сбоев, и поэтому в данном районе наблюдалось более продолжительное по времени отключение электроэнергии.

Время от времени в электросети неизбежно происходят сбои. Они могут возникать по разным причинам, но чаще всего из-за постороннего вмешательства – повреждения кабеля; попытки воровства кабеля и металла из кабельных шкафов и подстанций; из-за шторма или грозы, которые классифицируются как «форс-мажор» или «непреодолимая сила».

Ущерб компенсируется не всегда

Предприятия сетевых услуг компенсируют клиентам ряд расходов, вызванных сбоями в электросети. Во-первых, предприятия обязаны устранять отключения в течение 12 часов летом, и 16 часов – зимой. В случае, если отключение не ликвидируется в течение определенного времени, предприятие пропорционально уменьшает клиенту плату за сетевые услуги.

Также возмещению подлежат те расходы за причиненный имуществу ущерб, которые возникли по нашей вине или в результате контролируемого нами происшествия в электрической сети. В этом случае клиент должен предоставить нам соответствующее ходатайство. Основанием для возмещения ущерба являются документы, подтверждающие факт и размер причиненного ущерба. Более подробную информацию по данному вопросу можно найти на домашней странице VKG Elektrivõrgud в разделе «Компенсация ущерба».

Повреждения, нанесенные технике или имуществу в результате непреодолимой силы, не подлежат компенсации со стороны предприятия. Но тут на помощь клиентам приходят страховые общества, которые покрывают риски причинения ущерба электрооборудованию. Также мы призываем пользователей следовать общим рекомендациям по обеспечению безопасности пользования техникой и электрическими приборами: проверять наличие обязательной маркировки СЕ, не использовать старую и неисправную технику, снабдить чувствительную электронику дополнительными защитными устройствами и т.д.

Диспетчер координирует восстановление

VKG Elektrivõrgud занимается мониторингом и обслуживанием сетей в режиме 24/7. Мы благодарны всем клиентам, которые сообщают нам об опасных ситуациях, проблемах или перебоях в подаче электроэнергии. Для этого существует телефон отдела обслуживания клиентов (ПН-ПТ 8.00-17.00) 716 6633 и телефон диспетчера (24 часа 7дней в неделю) 716 6666. Диспетчер принимает вызов и может назвать предположительное время восстановления электричества, но он не выдает подробной информации о поломке, так как основной его задачей является координация работ по оперативному восстановлению подачи электричества. В случае, если телефон занят, у клиентов есть возможность оставить сообщение о неисправности на автоответчике.

Аварийных отключений в нашем регионе в разы меньше

В Эстонии 3 основных поставщика услуг электроэнергии – Elektrilevi OÜ, VKG Elektrivõrgud OÜ и Imatra Elekter AS с количеством клиентов 500 000, 33 600 и 25 000 соответственно. В 2016 году индекс SAIDI (международный индекс, который характеризует в среднем продолжительность одного отключения в системе в год) у VKG Elektrivõrgud составил 3,187 минут, Imatra Elekter - 12,650 минут, а у Elektrilevi – 241 минуту. Как видно из этой статистики, продолжительность аварийных отключений в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и волости Вайвара в разы меньше в сравнении с другими регионами Эстонии. Положительное влияние на индекс оказывает компактность сетей VKG Elektrivõrgud.

Если же говорить о количестве повреждений в сети, то, например, в 2016 году в сети VKG Elektrivõrgud было зафиксировано 1 876 повреждений, у Elektrilevi – 16 872, а у Imatra Elekter – 7 041. Но не стоит забывать, что протяженность сетей и количество потребителей у трех фирм сильно варьируется, поэтому прямое сравнение не отражает полную картину.

В конце хотелось бы добавить, что нашей целью является бесперебойное обеспечение жителей электроэнергией, а в случае возникновения аварийной ситуации - оперативное и профессиональное ее устранение. Благодарим всех наших клиентов за сотрудничество.

Подготовила Софья Боборенко

