Владимир Фунтиков, который сделал видеоигры своим бизнесом

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С 11 по 12 апреля в Таллинне на конференции GameDev Days (gamedev.ee) соберется около 700 ключевых представителей крупнейших мировых игровых компаний, среди них создатели «Angry Birds» Rovio Entertainment и разработчики «World of Tanks» Wargaming. Инициатором и одним из организаторов конференции является фирма Creative Mobile — лидер на рынке разработчиков видеоигр Эстонии. Ее создатель, 32-летний уроженец Нарвы Владимир Фунтиков сегодня наш гость.

Новость изнутри

Игровая индустрия с оборотом в более чем 100 миллиардов долларов давно оставила позади киноиндустрию и благодаря смартфонам стала частью повседневной жизни не только детей, но и взрослых. Когда-то Владимир Фунтиков, будучи студентом Таллиннского технического университета, разрабатывал и тестировал игры для одной американской фирмы. Во время экономического кризиса предприятие закрыло местное представительство, и Владимир с коллегами решил реализовать перспективную бизнес-идею — начать создавать игры для тогда совсем еще новой платформы Android.

Сейчас фирме Creative Mobile 10 лет, и в ней работает больше ста человек.

Индустрия видеоигр такова, что часто нужной компетенцией обладает лишь десяток людей на весь мир, поэтому фирмой был выработан подход, сочетающий релокацию, удаленную работу, обучение на месте и сотрудничество с учебными заведениями. Также большую роль играет брендирование места работы, поскольку для специалистов высокого уровня неэкономическая мотивация важнее зарплаты. «Наши принципы работы не подходят большинству, но резонируют с определенным типом людей с такими же ценностями», — отмечает Фунтиков.

Кто есть кто

У всего есть свое начало. Прежде, чем стать генералом, солдат должен дерзнуть и отважиться отправиться в путь. «Мне повезло — я начал играть в видеоигры в 90-е, многие продукты той эпохи сейчас считаются классическими (хотя не все этого заслуживают). Жанр выбирать не приходилось — что с пиратского сборника запустилось, тому мы и радовались, поэтому явных предпочтений не сложилось», — рассказывает Владимир.

Владимир окончил Пяхклимяэскую гимназию в Нарве, потом в Таллинском техническом университете (теперь его называют TalTech) получил специальность «Инфотехнологии в бизнесе».

Работал в Mobile Post Production Inc, а затем в Creative Mobile. Как ментор участвует во многих некоммерческих начинаниях.

По словам Фунтикова, для создания любого бизнеса нужна сильная команда, достаточный капитал и понимание того, какой продукт «порвёт» рынок в будущем. «Естественно, у нас ничего этого не было — мы просто видели новую платформу Android и пилили на свои деньги то, что казалось правильным. Лучшим мотиватором был страх перед тем, что мы упустим историческую возможность работать над интересными нам вещами», — говорит бизнесмен.

Владимир считает, что рост происходит через преодоление кризисов и выход на новый уровень сознания. «В нашей истории было несколько кризисов, которые позволили измениться в лучшую сторону. В данный момент наш подход к управлению основывается на горизонтальной структуре, где на каждом участке власть и ответственность находятся в руках исполнителя. В творческом процессе вертикальное управление неэффективно, поэтому вместо традиционных отношений “начальник-подчиненный” мы используем систему ролей и ожидаемых компетенций. Как следствие, мои личные качества руководителя не так важны, поскольку в компании много центров принятия решений и ее образ складывается из усилий многих людей», — отмечает Фунтиков.

Сейчас по абсолютному количеству игроков самым популярным проектом Creative Mobile остается хит 2011 года Drag Racing: даже спустя много лет в нее ежедневно играют около 200 тысяч человек, а общее число игроков превышает 300 миллионов. По словам Владимира, секрет успеха в том, что это относительно простой продукт с низким порогом входа, совместимый с более чем 12 тысячами различных устройств. Несмотря на это, фокус компании давно сместился на новые проекты, которые в 2018 году создали около 95% общей выручки.

Другая жизнь

На вопрос о том, есть ли у него хобби, которые не лежат в сферах, сопряженных с работой, Владимир отвечает:

- Сейчас это фитнес, самообучение и кулинария. Моя работа связана с неопределенностью — никогда не знаешь, что случится на рынке, будет ли проект успешным. Поэтому полезно разбавлять работу занятиями с контролируемым и быстрым результатом, - отвечает он. - Руководители, которые гордятся 16-часовыми рабочими днями, — либо лукавят, либо находятся в состоянии выгорания, либо уже неосознанно вредят своему бизнесу. Задача лидера — принятие хороших решений в нужный момент, поэтому нужно серьезно заниматься своей функциональной готовностью, в том числе через отвлеченные занятия, которые приносят радость.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Поступают ли к вам кадры из Нарвского колледжа?

- Мне не известно о найме кого-то из колледжа. Но если говорить о подготовке в целом, то для успешного старта в нашей индустрии не так важны технические знания, как гибкий ум, ориентированность на результат и навыки коммуникации. В начале карьеры «матчасть» подтягивается намного легче остальных параметров.

- Каким вы видите будущее мира видеоигр? Куда движется индустрия?

- Видеоигры перестали быть нишевым развлечением и выросли в обширную экосистему развлекательных продуктов на любой возраст и вкус. В будущем меньшую роль будет играть платформа или устройство (консоль, компьютер или телефон), границы жанров тоже будут стираться. Точно так же, как кино и сериалы взаимодействуют с потребителем через разные каналы (прокат, интерактив, мерчандайз), видеоигры будут конкурировать за внимание по всему спектру медиа.

- Что вы могли бы посоветовать тем, кто решил заняться своим бизнесом?

- Нет ничего полезней здравой оценки рисков и возможностей. Предпринимательство — не кратчайший путь к славе и богатству и тем более не путь к счастью. Можно быть основателем успешной компании и потерять контроль над ней, не иметь возможности вывести деньги или просто «сломаться» под давлением. Стартовать самому нужно тогда, когда это лучший способ реализовать свое видение и ты можешь позволить себе риск. В идеале — имея рядом хорошего опытного ментора.

Дан Ротарь,

специально для «ВП», Таллинн