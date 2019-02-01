Женщина, выселенная знакомыми из своего жилья на улицу, была бездомной 11 месяцев

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В сентябре прошлого года в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую из собственного дома выселили знакомые. Несмотря на то, что квартира оформлена на нее и злоумышленники не имеют к недвижимости никакого отношения, в этом деле не смогла помочь даже полиция. На данный момент пострадавшей, которая 11 месяцев была бездомной, помогает юрист из Eesti Õigusbüroo, ходатайствующий через суд истребования квартирной собственности из чужого незаконного владения.

Иллюстративное фото.

К владельцу квартиру пришли дальние знакомые, мужчина и женщина, которые, злоупотребляя гостеприимством хозяйки, отказались покидать квартиру, а также 1 мая прошлого года пара самовольно заняла всю жилплощадь, заменив в момент отсутствия владельца дверь и замок. Сейчас квартира находится в незаконном владении, а владелец уже 11 месяцев вынужден ночевать в приютах для бездомных, у знакомых и на лестничных площадках. В данной ситуации не может помочь даже полиция, поскольку находящиеся в квартире лица заявили, что имеют устный договор аренды в отношении этого жилья.

Юрист Eesti Õigusbüroo подал иск в суд в начале ноября прошлого года, а также ходатайствовал истребовать квартирную собственность из чужого незаконного владения. 12 февраля иск был принят в производство, а незаконно находящиеся в квартире лица должны были ответить на исковое заявление в течение 14 дней с момент его получения, но они этого не сделали.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роосилехт, ситуация абсурдная, но каждый из нас может оказаться в подобных обстоятельствах в любой момент.

«Лица, самовольно завладевшие квартирой, утверждали полиции, что имеют устный договор аренды, при этом не имея подтверждающих этот факт материалов, и пока полиция не разрешит споры по аренде, они не будут участвовать в данном процессе. По словам владельцы квартиры, между ними не было никаких договоров аренды, при этом она не получила от этих людей ни цента. Я сама проверила выписку из банка клиента и убедилась в этом. Меня удивляет то, что полиция может так просто и без проверки заверений выйти из процесса, в то время, когда владелица квартиры без всякого сомнения уверяет об отсутствии каких-либо договоренностей. Возникает вопрос, почему стражи правопорядка больше верят людям, которые никак не связаны с недвижимостью, а слова владельца ничего не значат», - сказала Роосилехт.

Юрист добавила, несмотря на то что уже 12 февраля суд постановил находящимся в квартире лицам в течение 14 дней ответить на исковое заявление и предоставить свои возражения, это не было сделано, как и, по-видимому, в и планы это не входит. «Мы ходатайствовали через суд о вручении документов через официальный канал Ametlikud Teadaanded. На данный момент сроки для ответа истекли, мы подали ходатайство в суд о вынесении заочного решения для освобождения квартиры. Хотя суд должен удовлетворить его в ближайшее время, возможно, это еще не будет окончанием истории, так как находящиеся в квартире не собираются выполнять постановление суда, поэтому придется подать заявление судебному исполнителю для начала исполнительного производства и выселения незаконных квартирантов из квартиры. Все эти действия для собственника квартиры несут за собой дополнительные расходы, а также увеличивается время возврата незаконно отчужденного дома. Скорее всего, находящиеся в квартире считали, что они будут жить в не принадлежащем им доме до тех пор, пока судебный исполнитель силой не выселит их оттуда», - добавила Роосилехт.

Споры, связанные с собственностью, являются привычной работой для Eesti Õigusbüroo, но данная ситуация даже для наших опытных юристов является ненормальной.

Совет юриста!

Несмотря на то, что в подобных ситуациях следственные органы не начинают уголовное производство, а полиции не хватает полномочий, люди должны все-таки подавать соответствующее заявление в полицию, поскольку так можно будет установить факт нарушения владения. В суде очень важно доказать, что кто-то нарушил владение собственника.

После этого нужно сразу обратиться в суд, чтобы истребовать незаконное овладение квартирой. Эта процедура может занять как минимум три месяца, но более быстрого решения нет.

Дополнительно при заверении в факте нарушения владения во время обращения в суд нужно знать также личные данные лиц, против которых предоставляется взыскание. На практике могут возникнуть проблемы с тем, что неизвестны личные коды незаконных квартирантов. В частности суд не сможет обязать этих лиц сразу освободить квартиру, поскольку невозможно установить их личности.

Будет комично спрашивать личный код или копию документов у друзей, которые придут в гости, но если их пребывание будет длительным, то из чувства уверенности стоит знать личные данные этих лиц.

Eesti Õigusbüroo – самое крупное юридическое бюро в Эстонии, которое в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает бесплатную или льготную правовую помощь жителям Эстонии. Дополнительную информацию можно получить на www.juristaitab.ee или позвонив по телефону 6 880 400.

Eesti Õigusbüroo