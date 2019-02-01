КТ: «Будем терпеть, куда ж деваться!». Дорога вдоль дома после ремонта превратилась в оживленную трассу

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Более сотни нарвских квартирных товариществ сейчас стоят в очереди на реновацию принадлежащих им дорог с помощью субсидии из городского бюджета. Казалось бы, с новой дорогой живи да радуйся - ведь для самих КТ с их скромными бюджетами такие работы - дело абсолютно неподъемное. Но, как оказалось, радуются не все.

Проход вдоль дома Тиймани, 14, особенно в мороз или слякоть, превратился в рискованный аттракцион. Председатель КТ Людмила Еремина сетует на то, что вопрос безопасности пешеходов, пользующихся этой дорогой, остается открытым.

Опасность для пешеходов

В нашу редакцию пришло обращение к городским властям, подписанное 68 жителями дома по адресу Тиймани, 14.

«Мы, жители дома №14 по улице Тиймани, просим горуправу и горсобрание Нарвы разрешить установить со стороны улицы Партизани препятствие в виде бетонных блоков или балок, чтобы ограничить сквозной проезд вдоль нашего дома транзитному автотранспорту с Партизани на Тиймани и наоборот», - говорится в письме.

Жители жалуются на то, что водители транзитного транспорта превратили дворовую дорогу в жилой зоне в общегородскую магистраль. При этом вдоль дома не имеется пешеходного тротуара - и пешеходы, и автомобили движутся по одной и той же узкой полосе между газоном под окнами дома, с одной стороны, и длинным рядом припаркованных автомобилей - с другой.

«Из-за этого летом при дождливой погоде, весной при интенсивном таянии снега пешеходы шарахаются от проезжающих машин, чтобы не быть облитыми грязной водой. При таянии снега и льда пешеходам трудно выбрать место, куда поставить ногу, чтобы не поскользнуться или не промочить ноги. А ведь по этому пути дважды каждый будний день проходят школьники разных возрастов», - говорится в письме.

Обращение по поручению жителей составил один из старожилов дома Юрий Жданов, который пояснил нам: по просьбе жителей дома в 2002 году были установлены дорожные знаки, запрещающие проезд вдоль дома Тиймани, 14 жителям других домов. Это не мешало в течение 15-ти лет подъезжать к любому подъезду спецтранспорту, если возникала такая необходимость. Однако, сообщает Юрий, запрещающие проезд знаки были убраны, чтобы дорогу вдоль дома заасфальтировать, такое указание поступило, якобы, от руководителей горуправы. С тех пор дорогой вдоль дома круглосуточно пользуются автомобилисты домов 18, 44, 46 и 48 по Таллиннскому шоссе, создавая опасность для пешеходов, поскольку разъехаться двум автомобилям у дома весьма сложно.

Юрий поясняет, что жители дома просят вернуть дорожные знаки, запрещающие проезд у дома, и, кроме того, построить вдоль дома тротуар. Только при его наличии люди не против того, чтобы перед домом была проезжая часть.

Новый асфальт за счет города - новые правила

«НГ» связалась по поводу этого обращения со специалистами нарвской горуправы. Старший специалист по дорогам Департамента городского хозяйства Александр Черноситов пояснил: территория данного квартирного товарищества была заасфальтирована при поддержке города на основании действующего порядка по финансированию реновации внутриквартальных дорог («Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord», ссылка: https://www.riigiteataja.ee/akt/429042017005?leiaKehtiv).

Соответствующее постановление было принято Нарвским горсобранием в 2017 году, дополнено в 2018. В параграфе 7 этого документа оговаривается, что квартирное товарищество, получившее от города субсидию на ремонт своей дороги, обязано в течение пяти лет после завершения реновационных работ не ограничивать проезд через свою территорию. В случае нарушения этого пункта получатель поддержки обязан возвратить городу Нарве сумму субсидии.

Реально ли за городской счет проложить тротуар перед указанным домом в целях обеспечения безопасности жителей самого дома и курсирующих там жителей района? «Что касается строительства тротуара вдоль дома, то территория перед домом является собственностью квартирного товарищества. Квартирное товарищество вправе само спроектировать и построить тротуар перед домом - как для жителей дома, так и для проходящих жителей района. Город не имеет юридического основания на строительство чего-либо на частной территории. Город планирует строительство только на муниципальной территории», - ответил нам специалист.

О «кирпичах» законных и незаконных

Однако нарвитяне обратили наше внимание на то, что и по соседству с домом по Тиймани, 14, и в целом в городе есть дома, чьи территории были отремонтированы за городской счет, однако сквозное движение там запрещено. В частности, в нашу же газету примерно год назад читатели обратились с прямо противоположной жалобой: жители соседних домов жаловались на то, что у дома по адресу Кангеласте, 24 КТ установило “кирпич”, хотя их внутренняя дорога была отремонтирована за городской счет. И получили мы тогда из городской управы ответ, что этот знак установлен вполне законно.

Как же так? «КТ Кангеласте, 24 подавало заявку на участие в программе 18.06.2012, и работы были произведены в 2016 году. Требование о запрете установки дорожных знаков и иных конструкций появилось после принятия соответствующего постановления Нарвского городского собрания, начиная с 02.05.2017», - пояснил нам главный специалист службы охраны порядка Дмитрий Дьяков.

Однако в постановлении, которое мы внимательно прочли, ничего не говорится именно о запрете устанавливать на реновированной с помощью субсидии дороге знак «кирпич», а говорится только, что товарищество не может препятствовать тому, чтобы дорога использовалась как дорога общего пользования или ограничивать проезд «иным способом». Как пояснил нам Дмитрий Дьяков, именно под «ограничением проезда иным способом» и понимается установка клумб, блоков, шлагбаумов, дорожных знаков и т.д.

Почему именно пять лет дорога должна быть общедоступной? Если бы три года, то дорога, может быть, так не износилась бы. А через пять лет нужно будет снова ее ремонтировать - и уже за свой счет, сетует КТ.

«Срок в 5 лет определен во всех проектах с европейским софинансированием. По аналогии его применили и в городском порядке», - ответил нам Дмитрий Дьяков.

Безопасность или газон?

«Будем терпеть, куда ж деваться!» - так на вопрос газеты, довольно ли КТ полученными разъяснениями, ответила председатель КТ Тиймани, 14 Людмила Николаевна Еремина. Председатель рассказала «НГ», что вернуть городу субсидию в размере 21 000 евро у КТ нет никакой возможности. Как не имелось и другой возможности, кроме получения городской субсидии, для того, чтобы привести в порядок 200 метров раздолбанной дороги, которая не ремонтировалась с советских времен.

Главный же вопрос - о безопасности жителей и, в первую очередь, конечно же, детей, остается открытым. Помогло бы строительство тротуара? Во-первых, дело это тоже, по меркам КТ, недешевое. Во-вторых, рассказывает нам Людмила Николаевна, примерно половина жителей дома категорически против того, чтобы ради тротуара спилить 16 деревьев и уничтожить газон под окнами - единственную свою зеленую зону, которая хоть как-то защищает от шума и выхлопных газов.

«Для обеспечения безопасности движения по своей территории я рекомендовал бы КТ установить «лежачих полицейских»,- советует Александр Черноситов.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева

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