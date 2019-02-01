ОПРОС. Что вы думаете о формировании правящей коалиции в Эстонии?

Дата публикации: Сегодня, 15:41 Просмотрено: 147

В нашем традиционном опросе сегодня участвуют пользователи социальной сети Facebook, активно обсуждающие политические процессы в Эстонии и в Нарве, в частности.

Фото: Riigikogu

Наш вопрос для них звучит следующим образом:

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ В ЭСТОНИИ?

КАК ВСЁ ИДЕТ И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ?

Виталий Ильин, член правления Нарвского округа Центристской партии

- Мое личное мнение — для русского избирателя предпочтительней все же вариант коалиции « реформисты и центристы». Это во всех смыслах лучше: во-первых, двум партиям легче договориться, чем трем. ЕКRЕ с его риторикой вообще ни в какие рамки не укладывается, современного государственного мышления здесь ноль. Вместе с ЕКRЕ в нашу страну может прийти фашизм. У меня есть ощущение устойчивого негативного отношения ЕКRЕ к русским. Плюс к этому с их стороны прозвучало уже немало и других высказываний, которые работают против даже сегодняшнего баланса в обществе.

Мне кажется, Юри Ратас все-таки ведет более замысловатую игру в пользу своей партии — я думаю, он добивается, чтобы с реформистами на этапе формирования правительственной коалиции возникли равные отношения. Члены правления Нарвского округа отправили руководству партии свое мнение по поводу коалиции с ЕКRЕ: мы не согласны с тем, чтобы такая коалиция была создана.

Станислав Пупкевич, член правления ОНПЭ

- Оптимальным было бы правительство меньшинства партии Реформ. Потому что от центристов хотелось бы видеть принципиальность в защите прав своих избирателей. Я категорически недоволен переговорами - это попытка спасти ногу, которая уже вовсю гниет. EKRE на данный момент - феномен, а не конструктивная политическая сила. Но, судя по высказываниям русских центристов и их участию в переговорах, они пошли на очередные уступки правому крылу партии и эта коалиция все-таки состоится. Что обернётся усилением позиций EKRE. Главной проблемой вижу то, что они ратуют не за продвижение консервативных ценностей, а за их законодательное насаждение, что есть ограничение свобод и шаг в сторону тоталитаризма. На международной арене это тоже скажется негативно. А учитывая ястребиный настрой экревцев, и в плане безопасности уверенности жителям Эстонии не прибавит. Но, возможно, стране нужен этот опыт, чтобы вернуться к адекватности.

Елена Вальме, одна из основателей Центристской партии в Нарве

- Кто бы мог представить в году так в 2007, что союз центристов и реформистов будет восприниматься как благо ? На мой взгляд, результат последних выборов – это реакция людей на управление государством младоцентристами в коалиции с социал-демократами и партией Isamaa. С точки зрения восстановления репутации было бы порядочно, если бы центристы отошли в оппозицию. Но, думаю, что младоцентристы вряд ли готовы отказаться от власти. Как это может отразиться на развитии Эстонии? Мечта Хельме о том, что настанут времена, когда EKRE будет единолично управлять страной, к сожалению, может стать реальностью. Не стоит обольщаться таким образом относительно коалиционного договора. Вспомнят ли центристы о русской школе, оставят ли российским гражданам, зарегистрированным в Эстонии, избирательное право на муниципальных выборах? Или предметом торга будут только министерские портфели для избранных?



Сергей Горлач, депутат Нарвского горсобрания

- Самым лучшим вариантом коалиции был бы: реформисты, центристы и отечественники. Таким образом был бы представлен весь спектр политических взглядов без откровенных радикалов и популистов. Текущие переговоры по формированию правительства похожи на детский сад. 10 дней бла-бла-бла и наконец - а где деньги взять? Нет в программе ЕКРЕ, Центристской партии и Исамаа даже мало-мальски толковых предложений. Мое отношение к ним: наиграются во взрослые игры и разойдутся. Главное, чтобы меньше навредили. Последние рейтинги поддержки партий в Эстонии показывают, что у большинства населения мнение по этому вопросу совпадает с моим. (Партию реформ сейчас поддерживают 32 процента избирателей, на выборах - 29. Центристская партия на выборах набрала 23 процента голосов, теперь ее поддержка составляет 17 процентов. Центристов обогнала EKRE, популярность которой с начала выборов удерживалась на 18 процентах — прим. ред.).

Родион Денисов, публицист, главный редактор портала «Трибуна.ее»

- Я предвидел такие результаты выборов и писал об этом, и именно поэтому в первый раз в жизни на выборах не голосовал. До выборов мне многие не верили, что возможны переговоры центристов и EKRE, но теперь всё видно наглядно. С точки зрения русскоязычных жителей Эстонии, ни одна из партий не предложила в ходе предвыборной кампании ничего хорошего. Многие говорили о «меньшем зле», но начавшиеся переговоры центристов с EKRE и констатация факта, что и центристы в перспективе поддерживают отмену русскоязычного образования в стране, показали, что разницы между партиями нет совсем. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы новая коалиция не создавалась вовсе, а состоялись внеочередные выборы, т.к. теперь уже результаты были бы иными и возник бы шанс для новых политических сил. Но не очень верю, что это возможно.

Опрос подготовила Татьяна Завьялова

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