Борис Хмелев: «Во мне живёт душа поэта...»

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В мае исполнится год со времени выхода в свет поэтического сборника нашего земляка Бориса Яковлевича Хмелева - «Времени река». Нарвский поэт, лауреат многих литературных конкурсов, автор теперь уже двух сборников, он продолжает проводить презентации нового сборника и на этих встречах рассказывает о своем увлечении поэзией, о Нарве, где прошла большая часть его жизни, и о нарвитянах-тружениках, чьими руками отстраивался и несколько десятилетий тому назад процветал наш город.

Фото: Наталья Соболева

В 70-80-е годы на Центральном телевидении СССР шла очень популярная программа «От всей души», которую любили все, как и ее ведущую — народную артистку страны Валентину Леонтьеву, пиком творчества которой и стала эта передача, удостоенная Государственной премии СССР и выходившая в эфир долгие 15 лет. Когда по телевидению шел очередной выпуск, улицы городов пустели.

Один из 52-х выпусков этой программы снимался в Нарве. Эта встреча состоялась в 1973 году и была посвящена строительству Эстонской ГРЭС. На ней чествовали нарвских энергостроителей, прибывших на стройку из разных уголков Советского Союза. Когда ведущая встречи решила узнать, из каких они родом мест, собравшиеся подняли множество плакатов с названиями городов: Иваново, Волгоград, Ярославль, Вологда, Курск, Саратов, Барнаул, Орел, Воронеж...

Валентина Леонтьева от души поблагодарила энергостроителей за их труд по созданию энергобазы Эстонии и прочитала стихотворение нарвитянина Бориса Хмелева, написанное как раз на эту тему. Зал дружно зааплодировал. Наверняка, и сегодня этот момент помнят нарвские телезрители, смотревшие тот выпуск.

Прошло много лет. Мне захотелось пообщаться с автором того стихотворения и узнать, как сложилась его судьба, как в эти дни течет его «Времени река», о чем он пишет сегодня.

- Борис Яковлевич, как и когда вы стали нарвитянином? Как складывалась ваша жизнь на новом месте?

- Родом я из Оренбурга. Жили трудно: большая семья, военные годы. Еще труднее стало, когда умер кормилец-отец. Вся тяжесть легла на плечи мамы, Прасковьи Игнатьевны Хмелевой, которая прокормила и воспитала в такое трудное время нас — шестерых детей.

В 50-е годы по стране шли массовые стройки: гидростанции на Волге, строились новые предприятия, электростанции, железные дороги. Всюду требовались и вербовались рабочие. Однажды один из старших братьев, беседуя со мной, развернул одну из карт великих строек, ткнул пальцем в Нарву, где начиналось строительство Прибалтийской ГРЭС, и сказал: «Матери тяжело. Поедешь со мной, там доучишься, получишь специальность, будешь работать. Не пропадем...»

Так, в 1958 году я уже работал на стройке Прибалтийской ГРЭС в Нарве, жил в общежитии в Ивангороде, а вечерами учился в школе рабочей молодежи. По окончании 10 классов был призван в армию, в ракетные войска. Отслужив 3 года, поступил в Молдавский университет в Кишиневе, а окончив его в 1967 году по специальности «история», работал учителем в одном из сел Молдавии.

- Когда же вернулись в Нарву и почему?

- Вернулся в 1972 году — потянуло туда, где начинал свою трудовую деятельность. Хотелось увидеть результат пусть и небольшой, но частички своего труда, вложенного в красавицу Прибалтийскую ГРЭС. Она уже работала на полную мощность. А рядом строилась уже и Эстонская ГРЭС. А еще я приехал по семейным обстоятельствам...

- Удалось ли вам побывать на встрече с Валентиной Леонтьевой, где она вашими стихами поздравляла энергостроителей Нарвы, а по сути, всех энергетиков Союза?

- Да, я был на той встрече. Обстановка была праздничная и действительно душевная, такая же, какую телезрители многократно наблюдали и на других встречах этой телепрограммы. И, конечно, во многом это происходило благодаря личности Валентины Леонтьевой — человека большой души и редкого профессионала своего дела.

После окончания Высшей партийной школы Бориса Хмелева назначили председателем комиссии партконтроля. Фото: из архива Бориса Хмелева

- Времени река привела вас на работу в Нарвский горком партии. Чем запомнилось то время?

- При возвращении в Нарву я устроился на работу в СУ Эстонской ГРЭС. Мне поручили там заведовать парткабинетом.

В 1973 году меня пригласили на работу в горком партии, а в 1977 году послали на учебу в Высшую паршколу в Ленинград, которую я закончил с отличием. После ее окончания меня назначили председателем комиссии партконтроля.

А запомнилось то время своей энергичностью, массовысми стройками предприятий, школ, больниц, пионерских лагерей, детсадов, баз отдыха для рабочих разных предприятий.

Нарва росла, как на дрожжах: в каждую пятилетку вырастал новый микрорайон со своей школой, детскими садами и магазинами. Население города подходило к 86 тысячам. Нарва была вторым после Таллинна промышленным центром — более 30 процентов ВВП Эстонии. Две наши электростанции обеспечивали полностью быстро развивавшуюся экономику Эстонии.

Нарва была флагманом и в машиностроении (на заводе «Балтиец» работали около 5 тысяч людей), и в текстильной отрасли (Кренгольм - около 12 тысяч). Нарва была флагманом и в строительной индустрии, опережая Таллинн и Тарту: в городе работали Нарвский комбинат строительных материалов, Нарвский завод ЖБИ, строительные управления были и на обеих станциях, и на Кренгольме, и на «Балтийце». А еще был Общестроительный трест.

На весь Союз славилась Нарвская мебельная фабрика. Известно, что мебель во Дворце Съездов сделана руками нарвитян. Автоколонна №55 насчитывала 800 грузовиков и обеспечивала перевозками весь Северо-Запад и Прибалтику. Масштабы строительства новых микрорайонов, школ, дворцов культуры и спортивных школ потрясали воображение. Новое построенное семиэтажное здание больницы предназначалось только для родильного отделения, по плану три таких же корпуса должны были строиться для других отделений. Таковы были масштабы строительства в Нарве.

- Звучит впечатляюще...

- Оно и впечатляло. Вернее, тогда это казалось не чем-то из ряда вон выходящим, а воспринималось, как нормальное явление. Город, к примеру, сам обеспечивал свои потребности в производстве продуктов питания: хлебозавод, молокозавод, мясокомбинат — все свое.

Летом детей в городе было немного — все отдыхали в пионерлагерях. Туда же — на базы отдыха — выезжали детсады. Все лето Усть-Нарва звенела пионерскими горнами и веселым плеском детей, купающихся в море. Усть-Нарва была всесоюзным местом отдыха трудящихся. И все крупные предприятия города имели там свои базы отдыха. Многие работники по профсоюзным путевкам коллективно уезжали в санатории на Черном море. Поезда шли беспрерывно: два — на Москву, два — на Таллинн, два — на Ленинград.

Так же активно строилась и вся Эстония. СССР превратил ее в развитую аграрно-промышленную республику: передовое сельское хозяйство, многоотраслевая промышленность, лучший в Европе рыболовный флот...

Всем этим и запомнилось то советское время, большой вклад в это внесли и нарвитяне. Низкий поклон всем нарвским ветеранам труда за это. Пусть ваши внуки знают это и помнят.

- Складывается такое впечатление, что сегодня об этом все забыли. Элита Эстонии хает социализм. А как вам жизнь при капитализме?

- Каждая эпоха ценна тем, что после нее остается. Жаль, что Эстония не сохранила экономический потенциал, оставшийся от СССР. Разрушены и промышленность, и сельское хозяйство. Яркий пример тому — Нарва: предприятий нет, работы нет, молодежь массово уезжает из страны. По сторонам дорог — пустующие поля.

Но главная потеря — нет больше социальной защиты населения. При социализме мы все жили скромно, но не было социального неравенства, как сейчас, когда доходы элиты в 18 раз превышают зарплату рабочего, не было коррупции, миллионеров, безработицы, проституции, нищенства. Общественные фонды СССР обеспечивали бесплатные медицину (включая стоматологию), образование, отдых в санаториях и пионерлагерях, почти бесплатные транспорт, спортивные кружки, коммунальные расходы, периодическую печать, детские сады, пансионы для пожилых. Квартиры предоставлялись бесплатно.

Сегодня за все это надо платить — и очень дорого. Так что соцзащиту мы потеряли — это грустный факт. И в этом большой минус капитализма.

- Вернемся к поэзии. Часть ваших стихов стала песнями. Это какие же?

- В 1959 году я написал Песню о строителях Прибалтийской ГРЭС. Нарвский композитор Гельмут Вейс-Вендт озвучил ее. В 2016 году на мое стихотворение «Аккорды души» учитель физкультуры Феликс Оя создал гимн нарвским спортсменам. Во мне всегда живёт душа поэта, потому и темы волнуют самые разные.

- Ежедневно встречаю вас на тропе здоровья, которую я называю тропой вежливых людей, так как там все приветствуют друга друга и желают здоровья. А что бы вы пожелали нарвитянам?

- Всем дорогим нарвитянам — большим и маленьким — желаю укреплять свое здоровье. Бабушкам и дедушкам — не стесняться рассказывать внукам о своем героическом прошлом. Без него нет будущего. Пусть мои стихи помогают вам в жизни, а она сегодня далеко не простая: мужества всем вам!

Владимир Калинкин