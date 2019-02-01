И это все о ней: спектакль, фильм, творческие встречи

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Премьерный показ спектакля «Моя эстонская бабушка» в нарвском театральном центре Vaba Lava Narva 10 марта собрал полный зал.

Кажется, это становится «хорошим тоном» для эстонских политиков — приезжать в Нарву на театральные премьеры. Летом на «Кренгольмских соловьев», теперь вот 10 марта на «Мою эстонскую бабушку»: Сийм Каллас, Юлия Ауг, Рейн Ланг.

Среди публики были замечены в том числе известные таллиннские политики: например, депутаты нового созыва Рийгикогу Яна Тоом и Сийм Каллас (с супругой), а также бывший министр культуры Эстонии Рейн Ланг.

Режиссером спектакля, а также автором текста выступила известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг, чья жизнь с раннего детства связана с Нарвой. «Моя эстонская бабушка» - это документальная постановка, основанная на реальных фактах и историях семьи Юлии, ее воспоминаниях о детстве и о дорогом ее сердцу человеке – бабушке Ксении Клеттенберг. Интервью с Юлией Ауг о работе над этим спектаклем мы публиковали в бумажной версии «Виру Проспекта» 6 марта этого года и на нашем сайте prospekt.ee.

«Моя эстонская бабушка» - совместный проект таллиннского театра R.A.A.A.M. и театрального центра Vaba Lava.

После окончания спектакля актеры вновь вышли к зрителям — теперь уже для того, чтобы вместе с режиссером поучаствовать в творческой встрече. Юлии Ауг и актерам зрители задали немало вопросов. Но еще чаще из их уст звучали слова благодарности в адрес исполнителей.

А затем в этот же вечер, но уже в другом зале театрального центра прошла демонстрация художественного фильма «Овсянки» и после нее еще одна творческая встреча — на этот раз с режиссером фильма Алексеем Федорченко и Юлией Ауг, которая сыграла в этом фильме одну из главных ролей. (К слову сказать, «Овсянки» вышли на экраны в 2010 году; этот фильм представлял Россию в конкурсной программе 67-го Венецианского кинофестиваля, где был удостоен несколько призов).

Спектакль «Моя эстонская бабушка» прошел в стенах Vaba Lava Narva 11 и 12 марта. Сегодня, 13 марта, в 18.00 в Vaba Lava Narva будет демонстрироваться художественный фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Интимные места», в главной роли — Юлия Ауг.

Cветлана Зайцева

Фотогалерея: Cветлана Зайцева

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