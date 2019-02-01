Скончался худрук Нарвского театра «Ильмарине» Юрий Михалев

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На 72-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель Нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев.

Режиссер Нарвского театра «Ильмарине» Юрий Михалев вспоминает, какой богатой культурной жизнью жила Нарва лет тридцать назад, сейчас, по его словам, все съежилось, словно шагреневая кожа. И все же это не повод для того, чтобы опускать руки, — надо продолжать делать свое дело, для Михалева это дело — театр. Фото: Ирина Токарева

Юрий Михалев родился 28 июня 1947 года в городе Швентой (Литва). Закончил Черновицкий государственный университет по специальности "русская филология", режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры.

В Нарву приехал в 1978 году и был режиссером и художественным руководителем Нарвского народного театра, который в 1989 году получил название "Ильмарине".

С 1993 года — член Союза режиссеров Эстонии. Поставил 75 спектаклей и написал 48 пьес. За два спектакля награжден театральной премией имени Сальме Реэк.

Получил эстонское гражданство за заслуги в области культуры. В 2011 году был награжден орденом Белой звезды V степени за заслуги в развитии местной культуры.

BNS