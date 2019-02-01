Скончался худрук Нарвского театра «Ильмарине» Юрий Михалев

УтратаСкончался худрук Нарвского театра «Ильмарине» Юрий Михалев
Дата публикации: Вчера, 12:06 Просмотрено: 265
На 72-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель Нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев.
Юрий Михалев родился 28 июня 1947 года в городе Швентой (Литва). Закончил Черновицкий государственный университет по специальности "русская филология", режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры.
В Нарву приехал в 1978 году и был режиссером и художественным руководителем Нарвского народного театра, который в 1989 году получил название "Ильмарине".
С 1993 года — член Союза режиссеров Эстонии. Поставил 75 спектаклей и написал 48 пьес. За два спектакля награжден театральной премией имени Сальме Реэк.
Получил эстонское гражданство за заслуги в области культуры. В 2011 году был награжден орденом Белой звезды V степени за заслуги в развитии местной культуры.
BNS