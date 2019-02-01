Юлия Ауг: я оказалась как бы между двух миров

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10 марта в 17.00 в театральном центре Vaba Lava Narva пройдет премьера совместного спектакля театра R.A.A.A.M. и театрального центра Vaba Lava ”Моя эстонская бабушка” в постановке известной российской актрисы и режиссера Юлии Ауг, чья жизнь с раннего детства связана с Нарвой.

Юлия Ауг приобрела широкую известность благодаря ролям в фильмах и сериалах «Враги», ”Овсянки”, ”Екатерина”, ”Ученик”, ”Верю не верю”, «Интимные места» и многих других.

Накануне премьеры нам удалось вклиниться в плотный репетиционный график Юлии и взять у нее интервью.

- Юлия, уезжая в 16 лет из Нарвы в Санкт-Петербург строить свою актерскую карьеру, могли ли вы себе представить, что когда-нибудь будете играть на нарвской сцене?

- Сразу уточню: в спектакле «Моя эстонская бабушка» на сцену я не выхожу, выступаю только в качестве режиссера. Как режиссер, откровенно скажу, легко могу себя представить на сцене любого города, в любой точке мира.

- Хочу поинтересоваться: почему на афишах и в анонсах спектакля не указана фамилия драматурга?

- Автор текста – я. Назвать же себя драматургом не смею. Мой спектакль - это документальная постановка, основанная на реальных фактах и историях нашей семьи, моих воспоминаниях о детстве и о дорогом мне человеке – моей бабушке Ксении Клеттенберг.

Тут наш разговор на несколько минут прерывается. Юлия умолкает, а потом задумчиво говорит:

- Есть какие-то очень странные вещи, которые вдруг происходят, и я пока не готова сказать, что я при этом чувствую…Ну, вот, например, сейчас мы репетируем в театральном центре Vaba Lava, который открылся в конце прошлого года. Я выхожу из зала и из окна второго этажа вижу дом на Линда, 1.

В этом доме начиналась моя жизнь. Я родилась в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде), но очень скоро мои родители уехали в Нарву и привезли меня сюда, и мы жили в этом доме напротив проходной «Балтийца», где теперь находится театральный центр… В спектакле есть монолог героини, в котором она рассказывает о своих самых первых детских воспоминаниях. И это происходит именно в том месте, где я сегодня репетирую…

- Тогда сразу спрошу: чувствуете, как изменилась Нарва?

- А вот представьте, на мой взгляд, Нарва очень мало изменилась, если не считать появления торговых центров. Все те же хрущевки, все так же мало освещения, и девочки-старшеклассницы по-прежнему ходят с длинными распущенными волосами без шапок при минусовой температуре - как мы когда-то… Порой у меня возникает чувство, что кто-то завел для меня машину времени.

- Но почему премьера спектакля именно в Нарве и именно в Vaba Lava? И почему в Таллине, где этот спектакль будет показан во второй половине марта, опять же выбрана площадка Vaba Lava?

- Это было предложение продюсера, директора таллиннского театра R.A.A.A.M и одного из создателей Vaba Lava Мярта Меоса. Когда он впервые услышал об идее моего спектакля, сказал мне: ты из Нарвы, твоя бабушка тоже из Нарвы, поэтому логично сделать премьеру в Нарве. .И я согласна, что именно на экспериментальной площадке «Свободной сцены» как нельзя лучше воспринимаются произведения современного театра, и она очень подходит конкретно для моего спектакля. Современный театр основан не только на драматургических произведениях. Он по сути - некий инструмент, который дает возможность работать с социальными вопросами и вызовами времени, выступает как способ взаимодействия и социализации людей. Ты осуществляешь проект, благодаря которому можешь говорить о некоторых лично для тебя важных темах (как я это и делаю в своем спектакле) и надеяться, что они будут интересны другим людям, иметь отклик в обществе.

- Спектакль «Моя эстонская бабушка» три дня будет идти в Нарве – 10, 11 и 12 марта, затем в Таллинне. А у вас есть планы привезти его в Россию?

- Да, я хотела бы показать его в России. И даже знаю, кому и где это будет интересно.

- Почему у вас в спектакле задействованы только эстонские актеры?

- Потому что Герт Раудсеп, Миртель Похла, Улле Кальюсте, Лаура Кукк, Яак Принтс - это актеры, без преувеличения, высочайшего мирового уровня! Немаловажно еще и то, что, за исключением Улле Кальюсте, который играет в Эстонском драматическом театре, они все сейчас свободные творческие личности, не привязаны к строгим рабочим графикам. К тому же мне кажется, что, когда моя история будет рассказана не русскоязычными актерами, то , с одной стороны, возникнет ощущение некоей отстраненности и даже нейтральности, и как следствие – большей объективности, с другой стороны, моя история приобретет некий интернациональный характер.

-Вы общаетесь с актерами на эстонском языке?

- На русском, переводчик помогает.

- Но в новом фильме «Товарищ ребенок», премьера которого на эстонском телевидении состоялась 24 февраля этого года, ваша героиня свободно говорит на эстонском. Вас дублировали?

- Нет, в фильме на эстонском говорю я сама (Ауг смеется). В принципе эстонский я знаю. Но репетировать спектакль мне легче на русском.

- Юлия, во многих интервью вы рассказывали свою историю с лишением Вас эстонского гражданства…

- Да, на протяжении 7 лет я вела судебный процесс за право вернуть свое эстонское гражданство, которое у меня отобрали даже несмотря на то, что мой дед, Оскар Ауг, и моя бабушка, Ксения Клеттенберг, были гражданами Первой Эстонской Республики. Моему отцу дали эстонское гражданство по рождению. Мне же чиновники почему-то написали в документах код гражданства по натурализации. И в 2011 году, когда я приехала в Таллинн на кинофестиваль «Темные ночи», департамент полиции, увидев у меня два паспорта – эстонского гражданина и российского гражданина решил лишить меня эстонского гражданства. Несколько раз суды признавали мое право на эстонское гражданство, мне возвращали паспорт, но департамент вновь возобновлял судебные процессы… Сейчас я дала себе передышку. Но буду продолжать добиваться справедливости.

- Можно сказать, что идея вашего спектакля - о вопросах самоидентификации человека, о том, как он теряет и обретает родину - возникла в результате ваших судебных тяжб?

- Нет! Идея возникла гораздо раньше. А проблема с лишением меня эстонского гражданства явилась лишь катализатором. Наверное, в жизни каждого человека возникает время, когда он начинает задавать себе вопросы: кто я? Кем я ощущаю себя в этом меняющемся с головокружительной быстротой мире? Где мой дом? В чем моя опора? И пытаться ответить на них. Видите ли, долгое время я была «бездомным» человеком. В 16 лет уехала из Нарвы, жила, училась, работала в Санкт-Петербурге, потом в Москве. Нарва оставалась единственным местом, где был мой дом. Здесь жили мои родители, и здесь сейчас живет моя мама. Я приезжала в Нарву, и у меня было чувство, что я приезжаю домой. Но со временем это ощущение становилось все слабее и слабее, может быть из-за того, что Эстония стала очень быстро меняться? Из-за того, что я подолгу отсутствовала здесь? Хотя, естественно, я по-прежнему всем сердцем любила своих родителей.

В то же время Россия тоже не стала по-настоящему моим домом. И вот я оказываюсь как бы между двух миров, и сама себя спрашиваю: кто я? Где я хочу жить и состариться? Хочу ли я потерять свою связь с городом моего детства?

- Вы фактически всю свою сознательную жизнь живете и работаете в России, профессионально состоялись и успешно работаете в этой стране, почему же говорите, что она не стала вашим домом?

- Потому что мне очень не нравятся те политические процессы, которые сейчас происходят в России. Некоторые мои российские знакомые мне открыто говорят: так и вали в свою Эстонию. Но я никогда не думала о том, чтобы уехать в Эстонию.

- Так у вас все же есть ответ на вопрос: кто я?

- Если бы я знала простой ответ на этот вопрос! Тогда, наверное, не появился бы и мой спектакль «Моя эстонская бабушка». Во мне течет кровь эстонская, шведская, еврейская. Но я, однозначно, человек русской культуры, русского языка. И в то же время я не чувствую себя русской, как, впрочем, не чувствую себя эстонкой или шведкой, или еврейкой. Сегодня я скорее ощущаю себя человеком европейской культуры – по своим жизненным приоритетам, либеральности взглядов и прочему. Собственно, спектакль – это как раз попытка ответить на вопрос: так кто же я?

- Юлия, а как вы считаете, для представителей нынешнего молодого поколения, которые, как мне кажется, в подавляющем большинстве чувствуют себя гражданами мира, этот вопрос имеет смысл? Например, вашу дочь это волнует?

- Моя 23-летняя Полина, в которой течет и русская кровь, которая родилась в Красноярске, до 10 лет жила в Нарве с бабушкой и дедушкой и ходила в детский сад с погружением в эстонский язык, я знаю, задается таким вопросом. Он для нее важен.

- В одном из интервью вы сказали, что, хотя ваша бабушка умерла, когда Вам было всего 8 лет, она очень многому научила вас. Поделитесь, что запомнилось маленькой девочке из тех «уроков»?

- Наверное, главное - нельзя бесцельно проводить свое время. Бабушка часто говорила: нельзя ничего не делать! Читай книгу, вяжи, поливай цветы, пиши письма, в конце концов спи - это полезно для твоего здоровья. Бабушка научила меня шить, вышивать и вязать. И как вдруг обнаружилось в старших классах школы, я умею делать это классно. Пару лет назад я снималась в Киеве, и мне приходилось летать туда через Минск. Так вот за долгие часы, проведенные в аэропортах, сумела связать себе деревянным крючком целое пальто. Бабушка научила меня делать книксен, держать прямо спину, ходить с высоко поднятой головой. Мне это очень пригодилось через несколько лет на сцене и на съемочной площадке.

- Юлия, вы уже давно не только актриса театра и кино, но и режиссер, ставите спектакли и снимаете клипы. Сколько в Вас сегодня актрисы и сколько режиссера?

- Ответить очень сложно! Посудите сами: сегодня я режиссер спектакля в Нарве, через два дня еду в Санкт-Петербург на актерские пробы. Месяц назад я репетировала в Таллинне и в это же время уезжала в Москву играть на сцене «Гоголь-центра» и летала в Тобольск, где я ставлю спектакль «Мефисто» по роману К. Манна. 17 мая премьера. А в конце мая – уже съемочные дни в Петербурге. 6 лет я работаю без отпусков и почти без выходных.

- За вас можно только порадоваться – такая востребованность! С другой стороны, извините за нескромный вопрос: сумасшедший ритм работы диктуется какими-то обязательствами – ипотека, кредиты, строительство домика у теплого моря...?

- (Ауг смеется) Кредитов нет, дом у меня в частичной ипотеке, у моря ничего не строю. Безусловный стимул у меня только один – я довольно поздно начала. Хотя в театральный институт поступила в 16-ть и свое 18-летие встретила на съемочной площадке, долгое время у меня не было хороших ролей, настоящей работы. Экономический кризис, фильмов снимали мало. «Мое время» пришло после 2006 года. Мне было уже 36 лет. Другие к этому возрасту уже заканчивают свою карьеру, либо пожинают плоды, а я только начала ее строить. Так что пытаюсь наверстать упущенное. У меня внутри столько всего накопленного , что я хочу донести до людей! Когда внутри будет пусто, перестану работать.

- Как восстанавливаете свои силы при таком темпе работы?

- Сон. Я прекрасно сплю, могу отсыпаться по 10 и более часов.

- Кроме мамы у вас в Нарве остались близкие люди?

- Да, есть несколько друзей, с которыми я встречаюсь, если есть время и силы.

- Ваше любимое место в Нарве?

- Скорее в Нарва-Йыэсуу – берег Финского залива. Это для меня место невероятной любви и силы. Я чувствую себя здесь на родине.

Беседовала Светлана Зайцева

В театральном центре Vaba Lava в Нарве состоятся ДНИ КИНО с Юлией Ауг

10 марта в театральном центре Vaba Lava Narva Юлия Ауг выпускает спектакль о своей бабушке, о своей семье, о взаимоотношениях с гражданством - «МОЯ ЭСТОНСКАЯ БАБУШКА».

В преддверии премьеры составлена программа кинофильмов с участием Юлии Ауг. Представлять фильмы в Нарву приедут режиссеры Алексей Федорченко, Наташа Меркулова, Алексей Чупов. Также состоится встреча с режиссером Алексеем Федорченко, Юлией Ауг, Олегом Лоевским и театральным критиком Мариной Дмитриевой.

С 9 по 13 марта в Нарвском театральном центре будут показаны кинокартины Алексея Федорченко «Небесные жены луговых мари», «Овсянки», где Юлия Ауг играет главные роли, а также фильм «Ангелы революции». В программу фильмов входит и картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Интимные места».

Кинопрограмма стартует 9 марта, фильмы будут также показаны 10 и 13 марта.

9 марта в 16.00 - фильм «Небесные жены луговых мари»

в 19.00 - фильм «Овсянки»

10 марта в 11.00 – фильм «Ангелы революции»

в 14.00 - фильм «Небесные жены луговых мари»

в 19.00 после премьеры спектакля состоится встреча и открытое обсуждение с режиссером Алексеем Федорченко, Юлией Ауг, Олегом Лоевским и театральным критиком Мариной Дмитриевской. Модератор беседы Михаил Комашко, Радио 4.

Кинопрограмма продолжится в 19.30 фильмом «Овсянки».

13 марта в 18.00 – фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Интимные места». История о современных москвичах среднего класса и личных тайнах, которые они прячут за своим достатком и успехом

Фильм «Небесные жены луговых мари» снят по одноименной книге Дениса Осокина и состоит из 23 рассказов. Главной героиней каждого из рассказов является девушка или женщина от 14 до 45 лет, чьё имя начинается на букву О. Фильм полностью снят на марийском языке.

«Овсянки» - также снят по одноименной повести Дениса Осокина. Фильм рассказывает историю директора бумажно-целлюлозного комбината, который едет хоронить жену в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. В повествование вплетаются воспоминания героев, а также обряды и верования народа мери — малочисленного финского племени, когда-то жившего в Северном Поволжье и растворившегося среди русских.

«Ангелы революции» - рассказывает о друзьях, юных максималистах, которые ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд.

Премьера спектакля «МОЯ ЭСТОНСКАЯ БАБУШКА» состоится 10 марта в 17.00 в театральном центре Vaba Lava Narva.

Последующие спектакли: 11 и 12 марта в 19.00.

Спектакль также будет показан в Таллиннском театральном центре - 26 марта, 16 апреля и 21 мая в 19.00.

Спектакль идет на эстонском и русском языках, с русскими субтитрами.

Фильмы будут показаны на русском языке.

Vaba Lava – это современный и открытый центр сценических искусств, целью которого является предлагать комфортные условия для развития малым театрам и свободным труппам в виде театрального здания и разных вспомогательных услуг, а также развивать международное сотрудничество в культурной сфере как в Таллинне, так и в Нарве. Театральный центр открыт для новых и свежих идей.

До встречи в Нарве!