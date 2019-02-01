Пошел в баню и спас человека

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В минувшую субботу произошел случай, который можно отнести к категории «Бывших не бывает».

Михаил Ижнин в Чернобыле и в наши дни. Фото: Евгений Капов

А случилось это в городской бане Кохтла-Ярве, где пожилой мужчина, выходя из парной, «отключился» и начал падать. Мужчины его подхватили, не дав упасть и удариться, но что делать дальше – никто не знал. На счастье пострадавшего, в бане находился бывший хирург Ида-Вируской Центральной больницы Михаил Ижнин, который диагностировал у мужчины признаки инсульта. Он принял необходимые меры, правильно уложив больного, и провел ряд сопутствующих этой болезни мероприятий. К тому времени подъехала бригада скорой медицинской помощи и госпитализировала больного.

Михаил Ижнин теперь на пенсии. В 1986 году он вместе с врачами Ида-Вирумаа был в составе медицинского батальона Йыхвиского полка гражданской обороны, развернутого по штату военного времени, работавшего в районе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня докор Ижнин входит в состав нарвской организации ветеранов-чернобыльцев.

Евгений Капов