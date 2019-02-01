Яанус Виллико: «Радует, что в Нарве все еще много хорошей энергии, и хочется, чтобы она поскорее нашла выход»

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Нарвский колледж не имеет проблем с финансированием и, вопреки слухам, ни в коем случае не закроется, а, наоборот, будет искать новые пути для своего развития. Молодые нарвитяне должны понять, что их свободное владение русским языком - огромный плюс, который будет цениться чем дальше, тем больше.

Фото: Ирина Токарева

Об этом и многом другом рассказал «НГ» Яанус Виллико, административный директор Нарвского колледжа Тартуского университета, который в прошлую пятницу получил из рук президента Орден Белой звезды V степени - награду за вклад в развитие НКТУ и местной жизни в целом.

Для паники нет оснований

- Яанус, вы помните, что почувствовали, узнав о награде?

- Узнал об этом от журналиста Юрия Николаева. Для меня это было большой неожиданностью, и до сих пор не верится, что это так. (Мы разговаривали с Яанусом за день до церемонии вручения наград — прим. ред.)

- Ну, а мы просто порадовались, и не только за вас лично. В последнее время было столько тревожных статей о трудной финансовой ситуации в колледже, что ваш орден воспринимается в первую очередь, как президентская поддержка деятельности НКТУ в целом.

- Да, и я так считаю. Но что касается финансирования колледжа, то я могу сказать совершенно точно: для паники нет оснований, у колледжа никаких проблем с финансированием не было и нет! У нас достаточно много денег, чтобы делать свою работу качественно. И такого, чтобы колледж закрылся из-за нехватки денег, никогда не будет.

- Да, признаться, приходилось сталкиваться в последнее время и с таким слухом.

- Нет, это даже не обсуждается. Финансирование - это вообще не тема. Обсуждается же сейчас то, что колледж может выйти на новый уровень, что мы можем начать предлагать лучшее образование, заниматься не только обучением, но и научной работой. И для того, чтобы сделать этот большой следующий шаг, нужны инвестиции. Нужно найти хороших специалистов с научными степенями, привлечь их на работу в Нарву.

- Кроме того, колледж ведет большую общественную работу. Может быть, и на это тоже не хватает средств? К примеру, лет восемь подряд при колледже работал Детский университет, теперь его нет.

- Да, Детского университета больше нет, потому что этот формат исчерпал себя, стал неинтересен, нужно искать новые формы. Это тоже не денежный вопрос. Серьезного финансирования требует очень большая работа по обу­чению студентов эстонскому языку, поскольку наши первокурсники, как правило, эстонским языком владеют слабо. Но и на эту работу деньги у колледжа тоже есть.

- Катри Райк выдвигала идею, что Нарвский колледж мог бы, помимо всего прочего, стать еще и Центром изучения русского языка.

- Да, это так и есть. Американские студенты уже шестое лето подряд приезжают изучать русский язык на базе Нарвского колледжа, каждую весну приезжают к нам учить русский студенты из Франции. Мы развиваем и это направление, и у нас есть новые молодые коллеги, которые им занимаются: пока их всего двое, но это лучше, чем раньше. Также у нас есть сильные кадры на кафедре русского языка, такие, как Ольга Бурдакова, которые поддерживают обучение русскому языку, как иностранному.

Яанус Виллико СV Родился 05.06.1973 в поселке Кырвекюла под Тарту. Закончил исторический факультет Тартуского университета. После окончания университета два года проработал в Государственном архиве в Таллинне. В Нарвском колледже работает с 2001 года: вначале был руководителем проектов, затем стал административным директором. Женат, имеет троих детей. Жена - Мария Журавлева, руководитель программы «Работа с молодежью» и ассистент лектората общественных наук НКТУ.

Не у каждого колледжа есть возможность обучать инфотехнологиям. А мы уже третий год проводим набор на эту специальность. Но и это направление надо развивать дальше, а это требует средств, поскольку у хороших преподавателей и зарплаты высокие.

Руководство Тартуского университета во главе с ректором совсем недавно были здесь, и они полностью поддерживают наши планы. Поэтому колледж рассчитывает на увеличение финансирования, что, вероятно, произойдет даже раньше, чем через год.

- А не может ли случиться, что и IT-колледж, о необходимости которого в Ида-Вирумаа столько говорилось, также будет создан на базе Нарвского колледжа?

- Пока трудно сказать что-то конкретное, ясно одно: уже сейчас надо основательно заниматься этой тематикой, проводить различные обсуждения.

Где хорошо учиться

- Колледж основательно учит нарвских студентов эстонскому языку, который они недополучили в гимназии, но это все же дополнительная трата времени и сил - как для колледжа, так и для студентов. Возможно, проблему решила бы госгимназия, но есть опасения, что в Нарве может произойти то же, что и в Кохтла-Ярве: эстонские родители не захотят, чтобы их дети учились в смешанных классах. Вы - эстонец, отец троих детей, как бы вы решили этот вопрос для себя?

- Вопрос вообще не в том, вместе ли с русскими детьми учиться или нет. Вопрос в том, каким содержанием эту гимназию наполнить. Что случилось в Кохтла-Ярве и может случиться и в Нарве? Здание построили, а то, что в этом здании делать, с людьми не обсудили. А это вопрос самый важный и его надо долго и серьезно обсуждать: как и что будем делать, какие направления выберем, и так далее.

То же самое мы пережили, когда строили новое здание Нарвского колледжа: у нас десять лет велись обсуждения, что мы будем делать в новом здании, как развиваться. Обсуждали мы это и с коллегами, и со студентами, и с местным обществом, и при этом получили немало проблем на свою голову. Но не могли же мы молчать или говорить: нам строят в Нарве здание, а мы сами ничего не знаем. Вот так нельзя делать, но это, на мой взгляд, и произошло. В том-то вся и проблема.

Если перейти к моим детям, то, на мой взгляд, для них гораздо здоровее и веселее учиться и жить в маленьком поселке под Тарту, где я и сам вырос: чистая природа, хорошие условия для учебы и развития, музыкальная школа, бассейн - чем плохо? Но я не решал этот вопрос единолично - я спросил у жены, у детей, и они сами выбрали для жизни мой поселок. На мой взгляд, очень важно не забывать спрашивать мнение тех, для кого все организуется: чего они сами хотят?

- Получается, что вся ваша семья теперь живет под Тарту, а в Нарву вы ездите работать, и детей видите только по выходным?

- Жена сама захотела жить в Кырвекюла, ей там сразу очень понравилось. Но у нее много такой работы, которую можно делать и из дома, поэтому она большую часть времени проводит в поселке. А я, да - езжу туда на выходные. Но иногда, наоборот, жена с детьми приезжают сюда, и мы проводим выходные в Нарве.

Простым людям надо стать смелее

- Яанус, вы живете в Нарве уже 18 лет. Расскажите о своих личных впечатлениях: что вам здесь нравится, что не нравится и к чему вы так и не смогли привыкнуть?

- Как историку, мне очень нравится просто гулять по городу и осознавать, что именно здесь происходили многие важные исторические события. Очень интересно наблюдать и за тем, что происходит здесь сейчас, ведь мы живем на границе Эстонии, на границе Европы и России. Жить и работать в Нарве - это большой вызов. Очень нравится местная природа, она такая разная - рядом и река, и озеро, и морской залив.

- Но есть же что-то, что не нравится?

- Это очень странный город в том плане, что люди живут своей жизнью, а власти - своей. Люди вроде бы и сами выбирали эту власть, но они ей не доверяют. И даже в самой власти политики и чиновники между собой не контактируют. Политики с чиновниками вместе не работают, принимая решения.

В Тарту это не так. В этом и есть разница между Нарвой и Тарту, на мой личный взгляд.

Это и есть, может быть, самая большая проблема Нарвы. Люди должны быть сами смелее - простые люди. Они должны активнее быть, участвовать в выборах, может быть, создавать свои небольшие сообщества, куда входили бы люди с общими интересами. Ведь проблем много, их, может быть, еще двадцать лет придется решать, и нужно начинать это делать.

Но проблемы эти не решить только какими-то протестными акциями. Нужно все решать на основе переговоров, нужно обсуждать друг с другом, какие проблемы самые главные, как расставить приоритеты. Нарву часто называют государством в государстве, но на самом деле это не так, мы живем в Эстонии, и первый большой шаг вперед - достичь хороших отношений с правительством, чтобы все двери для Нарвы были постоянно открыты.

- Многие нарвитяне считают, что у нас такие проблемы из-за того, что Нарва - русскоязычный город.

- Я не вижу, чтобы эстонский язык был для Нарвы серьезной проблемой. Да, восемнадцать лет назад эстонского языка в Нарве почти не было слышно, но тогда и сейчас - это как ночь и день.

«Мы эстонский язык не знаем, и поэтому нас никто не любит, и у нас проблемы», - это миф.

С другой стороны, у нарвитян есть большое преимущество - хорошее знание русского языка, иногда еще и английского языка. Добавить к этим двум языкам эстонский - и можно делать в Эстонии прекрасную карьеру. Ведь на русском говорят и в России, и в Украине, и в Европе, и в Турции. Русская молодежь должна понимать, что русский язык - это ни в коем случае не минус.

Когда-то бывший главный архитектор Нарвы Юллар Марк сказал, что Нарва - город, где много хорошей энергии, но она не находит себе выхода. И это, пожалуй, до сих пор так. Радует, что энергия все еще есть, и хочется, чтобы она этот выход поскорее нашла.

Ирина Токарева