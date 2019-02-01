Яанус Виллико: «Радует, что в Нарве все еще много хорошей энергии, и хочется, чтобы она поскорее нашла выход»

ЛюдиЯанус Виллико: «Радует, что в Нарве все еще много хорошей энергии, и хочется, чтобы она поскорее нашла выход»
Дата публикации: Вчера, 15:18 Просмотрено: 123
Нарвский колледж не имеет проблем с финансированием и, вопреки слухам, ни в коем случае не закроется, а, наоборот, будет искать новые пути для своего развития. Молодые нарвитяне должны понять, что их свободное владение русским языком - огромный плюс, который будет цениться чем дальше, тем больше.
Фото: Ирина Токарева
Об этом и многом другом рассказал «НГ» Яанус Виллико, административный директор Нарвского колледжа Тартуского университета, который в прошлую пятницу получил из рук президента Орден Белой звезды V степени - награду за вклад в развитие НКТУ и местной жизни в целом.
Для паники нет оснований
- Яанус, вы помните, что почувствовали, узнав о награде?
- Узнал об этом от журналиста Юрия Николаева. Для меня это было большой неожиданностью, и до сих пор не верится, что это так. (Мы разговаривали с Яанусом за день до церемонии вручения наград — прим. ред.)
- Ну, а мы просто порадовались, и не только за вас лично. В последнее время было столько тревожных статей о трудной финансовой ситуации в колледже, что ваш орден воспринимается в первую очередь, как президентская поддержка деятельности НКТУ в целом.
- Да, и я так считаю. Но что касается финансирования колледжа, то я могу сказать совершенно точно: для паники нет оснований, у колледжа никаких проблем с финансированием не было и нет! У нас достаточно много денег, чтобы делать свою работу качественно. И такого, чтобы колледж закрылся из-за нехватки денег, никогда не будет.
- Да, признаться, приходилось сталкиваться в последнее время и с таким слухом.
- Нет, это даже не обсуждается. Финансирование - это вообще не тема. Обсуждается же сейчас то, что колледж может выйти на новый уровень, что мы можем начать предлагать лучшее образование, заниматься не только обучением, но и научной работой. И для того, чтобы сделать этот большой следующий шаг, нужны инвестиции. Нужно найти хороших специалистов с научными степенями, привлечь их на работу в Нарву.
- Кроме того, колледж ведет большую общественную работу. Может быть, и на это тоже не хватает средств? К примеру, лет восемь подряд при колледже работал Детский университет, теперь его нет.
- Да, Детского университета больше нет, потому что этот формат исчерпал себя, стал неинтересен, нужно искать новые формы. Это тоже не денежный вопрос. Серьезного финансирования требует очень большая работа по обучению студентов эстонскому языку, поскольку наши первокурсники, как правило, эстонским языком владеют слабо. Но и на эту работу деньги у колледжа тоже есть.
- Катри Райк выдвигала идею, что Нарвский колледж мог бы, помимо всего прочего, стать еще и Центром изучения русского языка.
- Да, это так и есть. Американские студенты уже шестое лето подряд приезжают изучать русский язык на базе Нарвского колледжа, каждую весну приезжают к нам учить русский студенты из Франции. Мы развиваем и это направление, и у нас есть новые молодые коллеги, которые им занимаются: пока их всего двое, но это лучше, чем раньше. Также у нас есть сильные кадры на кафедре русского языка, такие, как Ольга Бурдакова, которые поддерживают обучение русскому языку, как иностранному.
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Яанус Виллико СV
Родился 05.06.1973 в поселке Кырвекюла под Тарту.
Закончил исторический факультет Тартуского университета.
После окончания университета два года проработал в Государственном архиве в Таллинне.
В Нарвском колледже работает с 2001 года: вначале был руководителем проектов, затем стал административным директором.
Женат, имеет троих детей.
Жена - Мария Журавлева, руководитель программы «Работа с молодежью» и ассистент лектората общественных наук НКТУ.
Не у каждого колледжа есть возможность обучать инфотехнологиям. А мы уже третий год проводим набор на эту специальность. Но и это направление надо развивать дальше, а это требует средств, поскольку у хороших преподавателей и зарплаты высокие.
Руководство Тартуского университета во главе с ректором совсем недавно были здесь, и они полностью поддерживают наши планы. Поэтому колледж рассчитывает на увеличение финансирования, что, вероятно, произойдет даже раньше, чем через год.
- А не может ли случиться, что и IT-колледж, о необходимости которого в Ида-Вирумаа столько говорилось, также будет создан на базе Нарвского колледжа?
- Пока трудно сказать что-то конкретное, ясно одно: уже сейчас надо основательно заниматься этой тематикой, проводить различные обсуждения.
Где хорошо учиться
- Колледж основательно учит нарвских студентов эстонскому языку, который они недополучили в гимназии, но это все же дополнительная трата времени и сил - как для колледжа, так и для студентов. Возможно, проблему решила бы госгимназия, но есть опасения, что в Нарве может произойти то же, что и в Кохтла-Ярве: эстонские родители не захотят, чтобы их дети учились в смешанных классах. Вы - эстонец, отец троих детей, как бы вы решили этот вопрос для себя?
- Вопрос вообще не в том, вместе ли с русскими детьми учиться или нет. Вопрос в том, каким содержанием эту гимназию наполнить. Что случилось в Кохтла-Ярве и может случиться и в Нарве? Здание построили, а то, что в этом здании делать, с людьми не обсудили. А это вопрос самый важный и его надо долго и серьезно обсуждать: как и что будем делать, какие направления выберем, и так далее.
То же самое мы пережили, когда строили новое здание Нарвского колледжа: у нас десять лет велись обсуждения, что мы будем делать в новом здании, как развиваться. Обсуждали мы это и с коллегами, и со студентами, и с местным обществом, и при этом получили немало проблем на свою голову. Но не могли же мы молчать или говорить: нам строят в Нарве здание, а мы сами ничего не знаем. Вот так нельзя делать, но это, на мой взгляд, и произошло. В том-то вся и проблема.
Если перейти к моим детям, то, на мой взгляд, для них гораздо здоровее и веселее учиться и жить в маленьком поселке под Тарту, где я и сам вырос: чистая природа, хорошие условия для учебы и развития, музыкальная школа, бассейн - чем плохо? Но я не решал этот вопрос единолично - я спросил у жены, у детей, и они сами выбрали для жизни мой поселок. На мой взгляд, очень важно не забывать спрашивать мнение тех, для кого все организуется: чего они сами хотят?
- Получается, что вся ваша семья теперь живет под Тарту, а в Нарву вы ездите работать, и детей видите только по выходным?
- Жена сама захотела жить в Кырвекюла, ей там сразу очень понравилось. Но у нее много такой работы, которую можно делать и из дома, поэтому она большую часть времени проводит в поселке. А я, да - езжу туда на выходные. Но иногда, наоборот, жена с детьми приезжают сюда, и мы проводим выходные в Нарве.
Простым людям надо стать смелее
- Яанус, вы живете в Нарве уже 18 лет. Расскажите о своих личных впечатлениях: что вам здесь нравится, что не нравится и к чему вы так и не смогли привыкнуть?
- Как историку, мне очень нравится просто гулять по городу и осознавать, что именно здесь происходили многие важные исторические события. Очень интересно наблюдать и за тем, что происходит здесь сейчас, ведь мы живем на границе Эстонии, на границе Европы и России. Жить и работать в Нарве - это большой вызов. Очень нравится местная природа, она такая разная - рядом и река, и озеро, и морской залив.
- Но есть же что-то, что не нравится?
- Это очень странный город в том плане, что люди живут своей жизнью, а власти - своей. Люди вроде бы и сами выбирали эту власть, но они ей не доверяют. И даже в самой власти политики и чиновники между собой не контактируют. Политики с чиновниками вместе не работают, принимая решения.
В Тарту это не так. В этом и есть разница между Нарвой и Тарту, на мой личный взгляд.
Это и есть, может быть, самая большая проблема Нарвы. Люди должны быть сами смелее - простые люди. Они должны активнее быть, участвовать в выборах, может быть, создавать свои небольшие сообщества, куда входили бы люди с общими интересами. Ведь проблем много, их, может быть, еще двадцать лет придется решать, и нужно начинать это делать.
Но проблемы эти не решить только какими-то протестными акциями. Нужно все решать на основе переговоров, нужно обсуждать друг с другом, какие проблемы самые главные, как расставить приоритеты. Нарву часто называют государством в государстве, но на самом деле это не так, мы живем в Эстонии, и первый большой шаг вперед - достичь хороших отношений с правительством, чтобы все двери для Нарвы были постоянно открыты.
- Многие нарвитяне считают, что у нас такие проблемы из-за того, что Нарва - русскоязычный город.
- Я не вижу, чтобы эстонский язык был для Нарвы серьезной проблемой. Да, восемнадцать лет назад эстонского языка в Нарве почти не было слышно, но тогда и сейчас - это как ночь и день.
«Мы эстонский язык не знаем, и поэтому нас никто не любит, и у нас проблемы», - это миф.
С другой стороны, у нарвитян есть большое преимущество - хорошее знание русского языка, иногда еще и английского языка. Добавить к этим двум языкам эстонский - и можно делать в Эстонии прекрасную карьеру. Ведь на русском говорят и в России, и в Украине, и в Европе, и в Турции. Русская молодежь должна понимать, что русский язык - это ни в коем случае не минус.
Когда-то бывший главный архитектор Нарвы Юллар Марк сказал, что Нарва - город, где много хорошей энергии, но она не находит себе выхода. И это, пожалуй, до сих пор так. Радует, что энергия все еще есть, и хочется, чтобы она этот выход поскорее нашла.
Ирина Токарева