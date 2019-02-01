+Галерея. Александер Нормак, «певец нарвских двориков»

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В частных и музейных собраниях иногда встречается величайшая редкость – открытки с видами старой Нарвы, созданные в 1930-х годах на основе рисунков Александера Нормака. В некоторых из коллекций имеются и еще более уникальные предметы – рисунки и картины, созданные этим замечательным автором.

Алесандер Нормак, профессиональный художник и общественный деятель.17 февраля 1895, Люганузе, Ида-Вирумаа - 6 января 1984, Таллинн.

И снова вернулся

Александер Нормак родился в семье хуторянина Якоба Нормака. Начальное образование получил в люганузской волостной школе. Продолжил образование в Нарве в коммерческом училище, которое окончил в 1911 году.

Архитектура старой Нарвы произвела неизгладимое впечатление на парня. Приобретя альбомы для рисования, он часами гулял по городу, делая зарисовки. Рисовал много и самозабвенно, запечатлевал не только нарвские дома, но и их разнообразные элементы и детали.

Рисование настолько сильно увлекло юношу, что зимой 1911 года он поступил в Школу общества поощрения художеств в Санкт- Петербурге, которую окончил в 1917 году, получив право работать учителем рисования в общеобразовательных школах по всей необъятной территории государства российского. Но шла война, молодого человека мобилизовали в царскую армию. Юноша стал солдатом.

В Нарву он вернулся в 1920 году. Нашел работу по специальности – преподавал рисование в Нарвской городской Первой реальной гимназии и Нарвском коммерческом училище. Помимо этого он - один из активных организаторов и чуть позже – учителей Нарвской художественной школы, открывшейся 1 октября 1920 года. Но проработал Нормак в Нарве всего три года: с 1920-го по 1923-й. Затем в поисках лучшей доли переехал в Тапа, где в 1923 — 1927 гг. работал учителем в Tapa alevi ühisgümnaasium и Tapa tehnika ühisgumnaasium. Однако дорогая сердцу, любимая Нарва по-прежнему манила и привлекала его. В 1930-м появилась возможность вернуться, чтобы преподавать рисование в Narva rahvaülikooli kolledz.

Создали «Нарвскую богему»

Художник не мыслим без творчества! И Александер Нормак принимает самое активное участие в выставках нарвских художников, выставках Эстонского Центрального общества художников-станковистов и Эстонского управления целевого культурного капитала изобразительного искусства, занимается оформлением спектаклей в Нарвском театре и даже иногда сам играет на сцене в той или иной пьесе.

В сентябре 1929 года Нормак реализует еще одну свою идею – создает Нарвское художественное общество, занимавшееся организацией выставок в Нарве. Тогда же состоялась и первая выставка этого общества, в которой приняло участие 6 нарвских художников. В июне 1930 года его избрали председателем общества, и на этом посту он оставался долгие годы. Общество работало активно и творчески, смогло организовать много художественных выставок в Нарве и за её пределами.

В марте 1932 года при деятельном участии Нормака, вошедшего и в правление ассоциации, создается общество «Нарвская богема», объединившее деятелей искусства, музыки и театра.





Открытки с видадми Нарвы 1933-1934 гг., созданные по рисункам А. Нормака. Частная коллекция

В неожиданном ракурсе

В 1920-1930 гг. он не только активно занимался общественной деятельностью, но и много и плодотворно рисовал. Любимая тема – нарвские виды. Именно это время можно назвать периодом полного раскрытия его дарования, его максимального творческого взлета. Изображал Старый город, замок Германа, дворики, порталы, интерьеры старинных нарвских домов, элементы декора зданий. Ему удавалось показать даже, казалось бы, всем известные нарвские достопримечательности с неожиданной точки зрения, в неожиданном ракурсе.

В 1933-1934 гг. на основании его рисунков выпущен целый ряд открыток. Позднее, отмечая заслуги художника, его поэтично назовут «певцом нарвских двориков». Нарвская газета «Вести дня» от 12 сентября 1935 года напишет: «А. Нормак за последние годы сделал ряд удачных зарисовок старинных зданий в центре нашего города. Некоторые домики, как, например, на Янилиннском форштадте, останавливают внимание своим «ветхозаветным» стилем и так и просятся на полотно художника. Часть этих строений с каждым годом сносится и заменяется новыми постройками. Для того чтобы восстановить в памяти исторический облик нарвских окраин, могущих дать будущим историкам благодарный материал, местный художник А. Нормак приступает к зарисовке наиболее характерных строений, ворот и захолустных улочек Янилиннского и Петровского форштадтов».

В течение дня трижды пополнял экспозицию: картины мгновенно скупали шведы Занятная история произошла в октябре 1936 года. 18 октября на открытие монумента, посвященного Нарвскому сражению 1700 года, в Нарву прибыла представительная шведская делегация во главе с кронпринцем, будущим королем Швеции (1950-1973) Густавом VI Адольфом (1882 — 1973). А накануне визита в зале театра «Выйтлея» открылась персональная выставка Александера Нормака. Знакомясь с городом, члены делегации посетили и эту выставку. Придя в восторг от увиденного, шведы купили все работы. Организаторы выставки позвонили художнику и сообщили, что стены зала пусты! В мгновение ока он принес из своей мастерской, находившейся в двух шагах от выставочного зала, работы, которые … опять сразу же были куплены членами шведской делегации. В течение дня ему трижды пришлось дополнять экспозицию! В тот день с выставки купили около 120 работ с видами Нарвы. Эти изображения, как память о состоявшемся визите, были вывезены в Швецию и, зная о бережном отношении шведов к своему наследию, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что они и сегодня хранятся там в частных коллекциях.

Но ни эти интересные городские виды, ни прекрасные рисунки в большинстве своем не сохранились до наших дней. Они все погибли в 1944-м в огненном вихре войны.

В 1944 году Нормак вместе с театром эвакуировался в Пайде. Жил и работал там до 1946 года. Затем переехал в Таллинн. Работал при театральном обществе художником-декоратором; некоторое время даже преподавал в Государственном институте художеств ЭССР. Продолжал писать городские виды Нарвы, Таллинна, пейзажи и многое другое. В 1976 году в Таллинне состоялась большая персональная выставка, приуроченная к юбилею художника. В 2005 году, к 110-летию художника, в Художественной галерее Нарвского музея состоялась большая выставка его работ.

Как вспоминал сам Александер Нормак, всё-таки самым плодотворным периодом его жизни был нарвский период - 1920-1940 гг.. В эти годы он создал более четырех тысяч интересных нарвских видов, однако почти все его творческое наследие погибло в годы Второй Мировой войны в Нарве. Он очень тяжело переживал эту утрату, считал, что все сделанное им за 50 лет жизни ушло в небытие.

В фондах Нарвского музея и в частных коллекциях

Но иногда происходят маленькие чудеса. Так случилось и с творениями Александера Нормака. В 2000 году из Швеции приезжала в Нарву Лидия Керн-Ээнпалу (1912-2001), дочь Яана Луста (1879 - 1942). Её отец вел активную общественную деятельность, являлся членом многих обществ, членом Нарвского городского собрания, был помощником городского головы, а в 1937 - 1939 гг. и вовсе был городским головой Нарвы, с 1930 г. по 1940 г. был почетным консулом Финляндии в Эстонии. Дама привезла в дар Нарвскому музею две работы Нормака: «Нарва», 1942 г. и «Вид на Ратушную площадь», 1936 г. По её словам, выполненный углем и пастелью рисунок «Вид на Ратушную площадь» до 1940 года находился на стене в рабочем кабинете её отца. В день ареста отца она забрала рисунок из кабинета и бережно хранила долгие годы. Кроме рисунков она подарила музею и фотографии из семейного альбома.

В современной Эстонии уникальным собранием работ замечательного художника Александера Нормака обладает Нарвский музей. В фондах Художественной галереи Нарвского музея имеется 43 графических и живописных произведения. Это как работы послевоенного периода, так и величайшая редкость – нарвские виды 1930-40-х годов, в том числе и графические листы, послужившие основой для создания открыток 1933-34 гг. Еще несколько рисунков с нарвскими видами довоенного периода хранятся в историческом архиве Таллинна. Также его работы есть и в частных коллекциях, как в Эстонии, так и в Швеции.

Интерес к творчеству художника в наше время весьма высок. Время от времени на разных площадках организуются выставки работ Александера Нормака; проходят лекции, на которых рассказывается о его жизни и деятельности; выходят разнообразные печатные издания с информацией о нем. В 2010 году Нарвский музей выпустил серию из 8 открыток по рисункам прославленного нарвского художника. Репродуцированы его работы и в каталоге коллекции графики и других современных изданиях Нарвского музея.

Большая статья о художнике опубликована и в Нарвском историко-крае­вед­ческом альманахе №2 (5), 2017 год.

Марина Чудинова,

член Международной Ассоциации искусствоведов AIS,

член Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена