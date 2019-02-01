Ушел из жизни журналист и радиоведущий Дмитрий Виноградов

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Накануне вечером стало известно, что ушел из жизни радиоведущий и журналист Дмитрий Виноградов. Ему было 39 лет.

Информацию о смерти Дмитрия Виноградова порталу rus.err.ee подтвердил его близкий друг, журналист Андрей Титов.

В последнее время Виноградов тяжело болел.

Дмитрий Виноградов родился 14 сентября 1979 года. Окончил Таллиннскую Линнамяэскую гимназию (ныне Линнамяэский русский лицей), учился в Таллиннском университете, работал на радиостанциях "Катюша", 100 FM, DFM, "Народное Радио", вел передачи на телеканале "Орсент ТВ", публиковался в различных печатных изданиях (в том числе в еженедельнике "МК-Эстония"), занимался организацией и проведением мероприятий и промоутерской деятельностью, отмечает mke.ee.

С 2017 года его основным местом работы была радиостанция "Юмор ФМ", где он в паре с Виталием Вестериненом вел утреннее шоу "Подушкам бой". Последний раз Дмитрий выходил в эфир 28 января.

О дате похорон пока не сообщается.

Источник: rus.err.ee